La carne de pollo llegó a “la cima del podio de consumo”, según un informe

La carne de pollo se ubicó el año pasado como “la preferida de los argentinos”, según un informe del Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (Cincap) en base al Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).

De acuerdo con el reporte del Cincap, “las cualidades únicas han posicionado a la carne de pollo en la cima del podio de consumo de proteínas animales en la Argentina con un consumo de 49,4 kilos por habitante al año durante el 2025”.

Según la Secretaría de Agricultura, en 2025 el consumo de carne vacuna se ubicó en 49,92 kilos. En tanto, mientras Cincap informó en base a CEPA un consumo de 49,4 kilos por habitante para la carne de pollo, para Agricultura, en tanto, este último producto se ubicó en 47,68 kilos. La carne de pollo, según el dato del Gobierno, reflejó una expansión del 3,07%.

Por otra parte, a marzo pasado, Agricultura dio cuenta que mientras el consumo de carne vacuna por habitante equivalía a 48,54 kilos para la carne aviar fue de 47,16 kilos.

Para Cincap, el pollo representa “accesibilidad económica”. Según un relevamiento reciente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) en carnicerías y supermercados, mientras en abril último la carne vacuna tuvo un precio promedio de $18.559 el kilo, en el caso del pollo el valor fue de $4936 el kilo. El pollo tuvo una variación anual del 37,9% en su precio; la carne vacuna, por su parte, representó un incremento del 61,9%.

“En el cuarto mes del año se pudo comprar en promedio de 3,66 kilos de pollo con un kilo de asado. Y en promedio durante los cuatro primeros meses del año el poder de compra de un kilo del asado fue de 3,85 kilos de pollo fresco. Un 22% más que en el mismo período del 2025”, detalló el Ipcva.

Mientras en abril último la carne vacuna tuvo un precio promedio de $18.559 el kilo, en el caso del pollo el valor fue de $4936 el kilo

Al margen de la cuestión del precio, el reporte de Cincap-CEPA destacó que el pollo “se distingue por ser un pilar de la tradición culinaria local, con la milanesa de pollo como su máximo exponente”.

Agregó que “el consumo de carne de pollo ofrece beneficios nutricionales para una alimentación equilibrada”. Mencionó que “una sola porción, equivalente a media pechuga o una pata muslo mediana, cubre aproximadamente el 50% de las proteínas de alta calidad requeridas por un adulto promedio diariamente”.

Señaló que el producto tiene “un bajo contenido graso si se consume sin piel, predominando siempre las grasas de tipo saludable”. Remarcó. “Es fuente esencial de minerales como potasio, magnesio, fósforo, hierro y selenio, así como de vitaminas del complejo B”.

Mencionó que “una sola porción, equivalente a media pechuga o una pata muslo mediana, cubre aproximadamente el 50% de las proteínas de alta calidad requeridas por un adulto promedio diariamente”

Además de la carne de pollo, el huevo tuvo en 2025 un indicador muy importante. Según un informe elaborado por el Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH), bajo la coordinación de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA), en 2025 la Argentina pasó a ser el país con el mayor nivel de consumo de huevo por habitante del mundo. Tuvo un promedio de 398 unidades por habitante al año, por encima de México, con 392 huevos por persona, y Colombia, con 365 unidades anuales.

En cuanto a la evolución del consumo, el informe marcó que la Argentina pasó de 298 huevos per cápita en 2021 a 398 en 2025, lo que representa uno de los mayores incrementos de la región en los últimos años. El documento también destacó que el crecimiento del consumo argentino entre 2024 y 2025 fue de 35 unidades per cápita, equivalente a un aumento del 9,75%.

Cincap dijo: “Es fuente esencial de minerales como potasio, magnesio, fósforo, hierro y selenio, así como de vitaminas del complejo B” AVIANZA - AVIANZA

El relevamiento añadió que el precio promedio pagado por el consumidor argentino durante 2025 fue de US$2,65 por docena, mientras que el impacto anual del gasto en huevos sobre los ingresos familiares se estimó en 5,03%.