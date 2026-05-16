Empresas familiares: por qué una conversación mate en mano, arriba de la camioneta, se adelanta a los problemas

La línea entre el trabajo y la vida personal prácticamente no existe en las empresas familiares agropecuarias. El negocio se conversa en la camioneta, en el lote, durante la sobremesa de un cumpleaños o un domingo al mediodía mientras se hace el asado. A veces incluso más ahí que en una oficina. Esto tiene algo muy bueno y algo muy peligroso. Lo bueno es la confianza. Porque trabajar con alguien de tu familia tiene un nivel de compromiso difícil de replicar. Hay códigos, historia compartida y una manera parecida de ver las cosas. Pero justamente esa cercanía también puede transformarse en tensión.

Porque cuando el negocio va mal, el problema no queda en la oficina. Viene a casa. A la mesa familiar. Al grupo de WhatsApp. Y cuando va bien, tampoco es necesariamente simple. Porque empiezan las preguntas difíciles: quién aporta más, quién decide, quién merece qué.

Trabajar en familia en el agro tiene además un componente emocional muy fuerte. Muchas veces no se discute solamente una empresa. Se discute el legado de una familia. Un campo que compró un abuelo y que apenas nos toca transitoriamente administrar. Una historia de décadas. Un apellido. Una forma de vivir. Y eso hace que tomar ciertas decisiones sea mucho más complejo que en otras industrias.

Trabajo de cosecha Gza. Leandro Paccaloni

El lugar de los jóvenes

Es frecuente ver productores de 65 o 70 años que siguen manejando todo. Que escuchan opiniones, consultan, preguntan… pero terminan decidiendo ellos. Del otro lado, hijos o hijas de 30 o 40 años, formados, preparados, con ideas nuevas y herramientas distintas, pero sin un espacio real para participar. Es en este momento donde aparecen los choques. Porque el que construyó la empresa siente que todavía tiene la energía y la responsabilidad de cuidarla. Tiene lógica. Hoy, con 65 o 70 años, muchas personas siguen teniendo una enorme capacidad y experiencia para liderar. Y el que viene atrás generalmente siente que nunca termina de encontrar su lugar. Ninguno de los dos está del todo equivocado.

Pienso que uno de los mayores desafíos de las empresas familiares no es productivo ni financiero. Es lograr convivir entre distintas maneras de ver el negocio y el mundo.

Las nuevas generaciones buscan algo más allá de un buen resultado económico. Quieren ser parte de empresas más ordenadas, más profesionales y más sostenibles. Donde puedan aportar ideas, usar tecnología, tener autonomía y sentir que generan un impacto real.

Porque el problema no es que los jóvenes no quieran trabajar en el agro. Al contrario, pienso que sí quieren. Y mucho. Lo que pasa es que probablemente ya no estén dispuestos a aceptar dinámicas donde nunca pueden decidir, donde todo depende de una sola persona o donde el trabajo consume toda la vida personal.

La generación anterior construyó gran parte del agro argentino con una lógica de enorme sacrificio y presencia permanente. Y gracias a eso logró muchísimo. Pero las nuevas generaciones valoran también otras cosas: flexibilidad, tiempo, propósito, equilibrio y herramientas digitales que les permitan trabajar de otra manera.

El diálogo debe ser continuo, recomiendan los especialistas DIEGO LIMA - DIEGO LIMA

Por eso creo que una empresa familiar que quiera mantenerse viva hacia adelante no solo tiene que pensar cómo producir mejor. También tiene que preguntarse algo mucho más profundo: ¿es una empresa donde un joven realmente querría quedarse? Y ahí la tecnología puede jugar un rol enorme. No porque vaya a resolver vínculos familiares —eso no lo hace ninguna plataforma— sino porque ayuda a ordenar.

En muchas empresas agropecuarias cada miembro maneja información distinta. El padre tiene anotaciones en un cuaderno. El hijo tiene un Excel. El contador usa un sistema. Y el encargado tiene otra versión de la realidad. Entonces las discusiones generalmente empiezan desde un problema básico: nadie mira los mismos números.

Cuando la gestión se ordena y la información se comparte, algo cambia. La conversación deja de ser “quién tiene razón” y pasa a ser “qué decisión tomamos”.

A menudo son justamente los más jóvenes quienes empujan esa transformación. Ahí encuentran un lugar claro dentro de la empresa. Un aporte concreto. Una manera de sumar valor sin necesidad de “pelear el poder”.

En países como Estados Unidos, Australia o Brasil, la sucesión y el funcionamiento de las empresas familiares suelen trabajarse con más anticipación, estructura y ayuda profesional. Acá todavía nos cuesta mucho hablar de esos temas. A veces por miedo. A veces por incomodidad. Y muchas veces también porque pareciera que hablar de sucesión fuera aceptar que una etapa empieza a terminar.

El desgaste silencioso

Generalmente no suele haber una gran pelea explosiva. Lo común es algo mucho más silencioso y profundo: desgaste. Roles que nunca se definieron. Conversaciones postergadas. Expectativas que nadie dice en voz alta. Hasta que un día alguien se va. O deja de involucrarse. O la empresa empieza a perder energía. Y eso, en un negocio donde las relaciones humanas son tan importantes, puede ser mucho más grave que un mal resultado económico.

La charla honesta

Las empresas familiares agropecuarias tienen algo muy especial, y es que combinan negocio, confianza, historia y afecto desde el primer día. Eso las puede volver extraordinariamente fuertes. Pero también muy frágiles.

Por eso pienso que una de las cosas más importantes que podemos hacer es animarnos a conversar antes del conflicto. Preguntarnos qué quiere cada uno. Cómo se imagina en unos años. Qué lugar desea ocupar.

Porque probablemente el futuro de muchas empresas familiares no se defina en una reunión de directorio. Sino en una conversación honesta entre un padre y un hijo tomando mates arriba de una camioneta.

El autor es CEO y fundador de AgroPro.