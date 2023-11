escuchar

CÓRDOBA.- La Secretaría de Energía publicó el otorgamiento de nuevos cupos para el bioetanol. La resolución 960/23 establece 413.100 m3 anuales, lo que eleva el total otorgado a 1.537.500 m3 anuales, por encima de la demanda para el corte del 12% (E12) en la nafta establecido por ley que ronda, según expertos, los 1.200.000 m3 anuales.

Claudio Molina, consultor en biocombustibles y ferrocarriles, señala que, si bien hay que considerar que las plantas asociadas a los nuevos cupos se pondrán en marcha en alrededor de dos años, para ese momento la demanda de bioetanol asociada a E12 “seguirá siendo mucho más baja que los cupos otorgados, lo que será motivo de conflicto futuro”. También cuestiona que “se concretó una asignación directa oscura, cuando debió realizarse un proceso licitatorio”.

El especialista viene cuestionando que a más de dos años y medio de la sanción de la nueva ley 27.640 de biocombustibles, no se reglamentaron todos los aspectos lo que genera “un vacío importante”. Entre los puntos más sensibles menciona que no se publicó una fórmula polinómica de precios que sea “representativa de los costos de la industria y deje una utilidad razonable”. Ese ítem está en el artículo 14 de la ley.

La nafta lleva un 12% de etanol, que se cubre en base a maíz y caña de azúcar

“Que no se cumpla genera arbitrariedad y los resultados están a la vista, la producción de biodiésel para destinarse a la mezcla en el mercado interno, ha sido muy baja, producto a que la industria paró mucho tiempo en el año”, repasa, poniendo como ejemplo el biodiésel.

Plantea que el contenido de biodiésel en las mezclas con gasoil, no supera el 5% promedio, cuando el mandato es del 7,5%. “La Secretaría de Energía no aplica multas. Falta biodiesel porque el precio no es remunerativo y la industria no puede seguir absorbiendo pérdidas”, define.

LA NACION consultó por ese tema a Energía hace varios días pero, hasta el momento, no hay respuesta oficial. Sí este diario pudo confirmar que no hay reclamos administrativos ni judiciales presentados por las empresas o las cámaras que las representan.

Este año, por la resolución 614/23 de Energía se abrió una convocatoria para otorgar cupos de bioetanol por 250.000 m3 anuales que son los que se ampliaron con la nueva resolución. Hace tres semanas el ministro de Economía y entonces candidato a presidente, Sergio Massa, anunció que habría una extensión en Río Cuarto.

Claudio Molina: “La demanda, si bien crece al 5% anual, actualmente apenas supera 1.200.000 m3 anuales”

La expectativa en ese momento era que se aumentara el corte de 12% a 15%, pero no se formalizó. “La demanda, si bien crece al 5% anual, actualmente apenas supera 1.200.000 m3 anuales”, indica Molina.

Energía, por la disposición 4/23, de la Subsecretaría de Hidrocarburos, complementó la resolución 614/23 y estableció un procedimiento para calificar los proyectos que se presenten con el objetivo de obtener los nuevos cupos.

A criterio de Molina “se castigó a las inversiones en ampliaciones de plantas realizadas hasta ahora, las que no podrán acceder a esa posibilidad. Solo podrán obtenerlos iniciativas nuevas. Esto es una verdadera injusticia, que genera sospechas -describe Molina-. Para peor, la resolución 614/23 fue modificada para indicar que el otorgamiento de los nuevos cupos puedan ser otorgados pronto”.