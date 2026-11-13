Contraste: cayó un 11,2% el consumo de carne vacuna y, por primera vez en la historia, la exportación se llevó el 31,1% de la producción

El consumo de carne vacuna de los últimos doce meses se ubicó en octubre pasado en un promedio de 44,5 kilos por habitante por año. Se trata de una merma de 5,6 kilos o un 11,2% menos al último mes. Esto ocurre en un momento de menor faena, mayor competencia de otras carnes como el cerdo y el pollo y, además, exportaciones con un buen ritmo. En tanto, en los campos hay un proceso donde los productores buscan meter más kilos a los animales en el engorde.

El dato forma parte de un relevamiento de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra). Allí se observa que el consumo interno se encuentra en el menor nivel de los últimos 20 años, un dato que se viene repitiendo en sucesivos informes de la cámara. Por otra parte, un hecho sobresaliente es que, por primera vez en la historia, a octubre pasado las exportaciones representaron el 31,1% de lo producido de carne. Este número contrasta con el momento de intervención del kirchnerismo en el mercado de carnes, cuando las ventas al exterior, por ejemplo entre 2012 y 2015 no superaban el 8%.

Según la cámara, en octubre pasado la producción de carne se ubicó en 262.000 toneladas res con hueso. “En comparación con septiembre, la serie corregida por días laborables arrojó un alza de 1,5%. En cambio, en la comparación con octubre de 2025 hubo una baja de 6% (-16.700 toneladas). La caída de la producción fue inferior a la de la faena (-11,6% anual), merced a la mejora de 6,3% anual del peso promedio, que llegó a 247 kilos en gancho”, dijo.

Evolución del consumo interno a octubre en los últimos 20 años

De acuerdo con el reporte, en los primeros diez meses de 2026 la producción totalizó 2,47 millones de toneladas y resultó 6,5% menor a la registrada en enero-octubre de 2025. “El abastecimiento de los mercados interno y externo se redujo en 171.390 toneladas res con hueso en la comparación interanual. Nuevamente, el mayor peso promedio de los animales faenados (+4,1% anual; 241 kilos en gancho) moderó la caída de producción de carne vacuna”.

Si puntualmente se observan los datos de exportaciones, entre enero-octubre sumaron 767.000 toneladas, “superando en 49.700 toneladas al total certificado en igual período del año pasado (+6,9% anual)”. En el informe se precisó que, “en un contexto de menor producción y mayores exportaciones, el envío de carne vacuna al mercado interno habría experimentado una contracción de 11,5% anual”.

La cámara indicó que entre enero y octubre el mercado interno absorbió el 68,9% de la carne producida, 3,9 puntos porcentuales menos que en igual período de 2025. Para destacar, la exportación se llevó el 31,1% de esa producción, algo que se registró por primera vez en la historia.

Evolución de las exportaciones en porcentajes sobre la producción de carne vacuna

Considerando todos estos datos, Ciccra remarcó que el consumo aparente de carne vacuna totalizó 1,698 millones de toneladas en los primeros diez meses del año. Este número se trata de 221.100 toneladas por debajo del total correspondiente a enero-octubre de 2025. Luego remarcó: “Al medir el consumo por habitante, el promedio de los últimos doce meses habría caído a 44,5 kilos por año en octubre último, es decir 5,6 kilos menos que un año antes (-11,2%)”.