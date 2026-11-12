El nuevo “oro”: llegaron más de US$3000 millones con las exportaciones de girasol, que vive un momento histórico

El complejo girasolero atraviesa uno de sus mejores momentos comerciales. En los primeros nueve meses del año, entre enero y septiembre, las exportaciones argentinas del sector alcanzaron los US$3025,7 millones, un incremento interanual del 81,9%, según cifras oficiales del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) elaboradas sobre la base de datos del Indec. En ese período, las ventas externas del girasol representaron el 7,2% del total exportado por el complejo agroindustrial. También la molienda muestra una evolución positiva.

El desempeño exportador se da en un contexto de precios internacionales firmes para el aceite de girasol, que mantienen valores elevados pese al ingreso de una importante cosecha del hemisferio norte. La situación responde, entre otros factores, a los altos costos de los fletes internacionales y a las dificultades logísticas que persisten en los mares Negro y de Azov.

El escenario fue analizado por la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) en su Informe Mensual de Coyuntura de noviembre de 2026, elaborado por su asesor económico Jorge Ingaramo. El documento señala que la valorización del aceite se sostiene tanto en los mercados externos como en el ámbito local, con cotizaciones que se ubican muy por encima de los promedios históricos.

Con exportaciones que crecieron casi un 82% en los primeros nueve meses del año y una molienda que también muestra una evolución positiva, el girasol consolida su aporte a la generación de divisas Asagir

De acuerdo con los valores informados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las cotizaciones CIF Rotterdam alcanzan los US$1475,55 por tonelada para noviembre y los US$1450,50 para diciembre. Esos precios superan en un 51% el promedio de la década previa a la invasión rusa a Ucrania. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) registra valores de US$1400 por tonelada para el período enero-marzo de 2027, en el caso del aceite de origen de la Unión Europea.

En el mercado local, las cotizaciones FOB también reflejan la firmeza del producto. La Bolsa de Cereales ubica el valor en US$1345 por tonelada para noviembre, US$1339 para diciembre y US$1315 para abril-mayo de 2027. En tanto, los precios publicados por la Secretaría de Agricultura de la Nación se sitúan en US$1335 para noviembre-diciembre y US$1319 para el período enero-octubre del año próximo.

La dinámica exportadora tiene su correlato en el mercado interno. Según los datos de la Secretaría de Agricultura, al 28 de octubre las compras de girasol correspondientes a la campaña 2025/2026 sumaban 5,295 millones de toneladas, un 41,1% más que en el ciclo anterior. Del volumen adquirido, el 5,3% correspondía a operaciones a fijar.

A su vez, para la campaña 2026/2027 ya se habían registrado compras por 829.800 toneladas, de las cuales el 17,6% se encontraba bajo la modalidad a fijar. La actividad industrial también mostró una evolución positiva: entre enero y septiembre, la molienda acumuló 4,406 millones de toneladas, con una suba interanual del 21,7%.

En cuanto a los precios del grano, la BCR informó un valor Cámara Rosario de $775.932 por tonelada, equivalente a unos US$505 al tipo de cambio dólar divisa comprador del Banco Nación. Para Quequén, el precio Cámara se ubicó en US$500 por tonelada, mientras que las posiciones forward para entrega en fábricas de San Lorenzo y Timbúes se negociaban a US$455 para el período diciembre de 2026-mayo de 2027.

Perspectivas

En paralelo, la implantación de girasol para el ciclo 2026/2027 avanza con una estimación de superficie que se mantiene en torno de los 3,1 millones de hectáreas. Según el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires del 4 de noviembre, esa cifra representa un crecimiento del 3,3% respecto de la campaña anterior, con 100.000 hectáreas adicionales. El organismo proyecta una producción nacional de 7 millones de toneladas.

A comienzos de noviembre, el avance de siembra alcanzaba el 72,4% de la superficie prevista, equivalente a 2,244 millones de hectáreas. Las tareas ya habían concluido en el NEA, el centro-norte de Santa Fe, el centro-norte de Córdoba y la zona núcleo norte. En otras regiones, los trabajos registraban un avance del 87% en el núcleo sur, del 57,5% en el sur de Córdoba y del 63% en San Luis.

Para la Argentina, el USDA calculó una cosecha de 7,8 millones de toneladas

En las regiones del sur del país, especialmente en Buenos Aires y La Pampa, la implantación se desarrolla con condiciones hídricas heterogéneas. El informe advierte sobre limitantes de humedad en el oeste y sectores con suelos saturados en el centro, un escenario que condiciona el ritmo de las labores.

Las estimaciones de producción varían según los organismos. En su último reporte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recortó en 600.000 toneladas la previsión para Rusia y ubicó la producción mundial de girasol en 63,16 millones de toneladas, un 14,1% por encima del ciclo anterior. Para la Argentina, el organismo estadounidense calculó una cosecha de 7,8 millones de toneladas.

Por su parte, la consultora Oil World proyectó una producción argentina de 6,9 millones de toneladas, sobre una superficie de 3,25 millones de hectáreas y un rendimiento promedio de 2,12 toneladas por hectárea. En tanto, la Secretaría de Agricultura estimó el área destinada al cultivo en 3,19 millones de hectáreas.