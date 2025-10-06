Controversia: la cámara de inmobiliarias rurales pidió “la desestimación” de un anteproyecto que generó revuelo en Buenos Aires

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) expresó sus reparos luego de que se conociera un anteproyecto de ley del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (Ciafba) que busca declarar de “interés público” el cuidado de los suelos y el agua.

La entidad dijo que "expresa su preocupación" ante la mencionada iniciativa. Uno de los artículos que generó controversia es el que declara de “interés público” la protección de los suelos y el agua agropecuaria y forestal “a efectos de mantener y/o mejorar su capacidad productiva y su funcionalidad en el ecosistema”.

La norma también busca evitar que se use para la producción agropecuaria y/o forestal aquellos suelos no aptos para ello o que se encuentren en un estado de degradación que así lo requiera a efectos de procurar su recuperación. También se contempla la presentación de planes para la conservación del suelo y la creación de un fondo estatal para la actividad con financiamiento del presupuesto.

CAIR: “Nadie se puede subrogar el derecho a legislar sobre el buen uso del suelo subestimando a las fuerzas del campo y de los productores” Gza. ESV

“Realizamos un amplio llamado a todas las instituciones afines al mercado rural con el fin de no generar situaciones que atenten contra el desarrollo y crecimiento de nuestro país”, dijo CAIR.

Señaló que “nadie se puede subrogar el derecho a legislar sobre el buen uso del suelo subestimando a las fuerzas del campo y de los productores”.

La cámara inmobiliaria dijo estar “a total disposición de los legisladores bonaerense” y pidió “la desestimación de esta propuesta”.

CAIR: "Solo se necesitan reglas claras y seguridad jurídica que perduren en el tiempo”

CAIR señaló que “el crecimiento de la República Argentina solo será posible con las fuerzas individuales de los trabajadores que apuestan a la producción basados en el conocimiento, la creatividad y la inversión permanente. Solo se necesitan reglas claras y seguridad jurídica que perduren en el tiempo”.