Una provincia busca seducir a la familia Brito para que realice una importante inversión en el negocio de la carne

RIACHUELO, Corrientes.- Esta provincia busca resolver una de las principales limitaciones de su cadena ganadera: que gran parte de los terneros y de la hacienda salen hacia otras regiones para completar allí el engorde y la faena. En ese contexto, el gobernador Juan Pablo Valdés reveló que mantiene conversaciones con Juramento, grupo agropecuario ligado a la familia Brito, para impulsar una inversión frigorífica y de engorde bovino en la provincia.

El mandatario provincial dialogó con la prensa luego del acto de apertura de Las Nacionales, la exposición ganadera organizada por Exponenciar en la Sociedad Rural de Corrientes en esta localidad, y allí confirmó que uno de los grupos empresarios con los que conversa la provincia es la compañía vinculada históricamente a la familia Brito.

“Estamos conversando también con Jorge Brito [h] y el Grupo Juramento para que puedan desembarcar en Corrientes”, afirmó Valdés. Según explicó, la idea no pasa solamente por instalar un frigorífico, sino por desarrollar una estructura más amplia vinculada al ciclo completo. “Estamos buscando que traiga también su feedlot [establecimiento de engorde a corral] acá a Corrientes”, señaló.

Detrás de esa búsqueda aparece uno de los principales desafíos históricos de la ganadería correntina: aunque la provincia es una de las mayores productoras de terneros del país, gran parte de esos animales terminan saliendo hacia otras provincias para completar el engorde y la faena. “La materia prima se termina yendo a Entre Ríos o a Santa Fe y después termina volviendo ya faenada, terminada”, describió Valdés. Corrientes es la tercera provincia en importancia en stock ganadero.

En la provincia entienden que, pese al peso ganadero que tiene Corrientes, todavía gran parte del valor agregado se genera fuera de su territorio. Corrientes produce volumen ganadero, genética y cría, pero remarcaron que necesitan crecer en industrialización y agregado de valor dentro de su propio territorio.

“Si nosotros logramos que 1,2, 1,5 millones de cabezas de ganado no salgan de Corrientes, la verdad que vamos a estar teniendo un número más que importante para ser tenidos en cuenta”, sostuvo el gobernador.

Consultados por LA NACION, en Juramento señalaron que no tenían nada para agregar luego de lo que dijo el gobernador sobre las conversaciones.

Grupo Juramento opera el Frigorífico Bermejo, en Salta, como parte de su esquema integrado de producción de carne Gza. Inversora Juramento

El eventual desembarco de Juramento implicaría la llegada de uno de los principales jugadores ganaderos del norte argentino. La compañía, nacida en Salta y vinculada históricamente al fallecido empresario Jorge Brito, opera un modelo integrado que combina cría, recría, agricultura, feedlot, frigorífico y comercialización de carne.

Según datos corporativos, la empresa desarrolla actividades sobre más de 114.000 hectáreas y engorda alrededor de 86.000 cabezas por año en feedlot. Además, controla el Frigorífico Bermejo y participa tanto del mercado interno como de exportación.

En los últimos años el grupo aceleró inversiones dentro del negocio cárnico. En septiembre de 2025 concretó la compra de un campo de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas bovinas en Salta por unos US$56 millones. En marzo pasado avanzó, además, en una alianza con el frigorífico Gorina para ampliar capacidad industrial y potenciar exportaciones.

Producción

Los números de Corrientes ayudan a explicar la apuesta oficial. Según datos del gobierno provincial, el distrito es actualmente la tercera provincia ganadera del país. Además de los 4,63 millones de cabezas bovinas, cuenta con más de 100.000 búfalos, más de un millón de ovinos y un fuerte desarrollo genético en razas híbridas.

La provincia también viene buscando posicionarse como un polo ganadero integral. Durante el acto de apertura de Las Nacionales, Valdés insistió en que Corrientes reúne condiciones para atraer inversiones productivas por disponibilidad de agua, superficie, recursos naturales y marcos de promoción.

“Cuando uno mira Corrientes no solamente tiene agua, ganadería y diferentes materias primas para ser explotadas, sino que también tenemos impuestos muy bajos, leyes de promoción industrial y leyes de protección jurídica”, afirmó.

El mandatario incluso sostuvo que los valores de la tierra todavía representan una oportunidad para inversores que quieran desembarcar en la provincia. “Los que todavía no invirtieron en Corrientes se están perdiendo una oportunidad única”, remarcó.

Para el gobierno provincial, la logística será una de las claves para desarrollar el ciclo completo. Valdés vinculó esa posibilidad con mejorar el acceso al alimento para el ganado y bajar costos. En ese sentido mencionó las obras que Corrientes impulsa junto con Santa Fe para fortalecer la conexión Bella Vista-Villa Ocampo y facilitar el movimiento de mercadería y alimentación animal. “Lo que nos falta para terminar de potenciar nuestro ciclo completo es tener acceso a un alimento más barato”, explicó.

Según señaló, el proyecto también contempla avanzar en estudios para mejorar la conectividad entre Goya y Reconquista, otra de las zonas consideradas estratégicas para el desarrollo logístico de la actividad ganadera.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés Expoagro

La magnitud de la eventual inversión todavía no está definida. Valdés explicó ante LA NACION que el volumen del desembolso dependerá de cómo termine estructurándose el proyecto, ya sea únicamente con un frigorífico o incluyendo también compra de campos y otras instalaciones productivas.

El gobernador agregó, además, que la provincia dispone de herramientas para intentar acompañar este tipo de iniciativas privadas. Entre ellas mencionó el llamado “impuesto a la mera compra”, un fondo de afectación específica que, según explicó, se utiliza para inversiones frigoríficas y otros proyectos productivos.