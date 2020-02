Coronavirus. Cómo podría afectar a la exportación de carne a China

El 10 de este mes China planea retomar la actividad comercial luego de celebrar el año nuevo lunar, pero la importación de carnes en ese país podría verse afectada si los empleados y funcionarios entran en cuarentena Fuente: Archivo

Luego de que los frigoríficos que exportan a China sufrieran en los últimos meses una baja significativa en el precio de la carne y estos registraran cambios en las condiciones de las negociaciones para envíos en tránsito y para algunos ya pactados a futuro, se le suma una nueva preocupación: el coronavirus.

La exportación de carne argentina hacia el país asiático podría verse afectada por el virus que tiene cerradas las fronteras de ese país, ya que desde el 25 de enero se encuentran celebrando el año nuevo lunar y recién hasta el 10 de febrero, se retomarían las actividades comerciales.

"El problema con China es que viene ralentizado a partir de noviembre del año pasado una negociación de valores. Y ahora se le suma el tema del coronavirus, que le pone un condimento adicional a ese problema y obviamente que impacta", declaró Daniel Urcia, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fiffra).

"Ahora con el regreso de los funcionarios de las empresas a sus labores, después de celebrar el año nuevo chino, se va a ver ralentizada la actividad porque en ese país tienen por protocolo de cuarentena a toda persona que haya viajado al interior. Esto va a generar complicaciones, ojalá que se controle rápido y no genere problemas mayores, ni un entorpecimiento a las relaciones comerciales", explicó Urcia. Cabe recordar que China demanda el 75% de las exportaciones argentinas de carne; entre enero y noviembre 2019 se enviaron 374,5 mil toneladas de carne vacuna.

El analista, Victor Tonelli, explicó a LA NACION que el problema con el coronavirus podría impactar de manera negativa a las exportaciones de la carne argentina. Sin embargo, destacó que muchos de los frigoríficos ya se enfocaron en el mercado ruso para recuperar la baja en el precio sufrido en el último período. "China tiene dos inconvenientes en este momento: la suba de precios pagados durante la feria de Shanghái de importadores, en donde en la misma feria el precio subió cerca del 20% para el ganado vacuno y ahora lo que está sucediendo con el coronavirus", dijo.

"Todo el mundo esperó que al pasar la fiesta del año nuevo lunar, hubiese cierto arreglo con los importadores chinos. Que se vendiera bastante carne, pero aparece el coronavirus en el medio y se paró buena parte del turismo y de los gastos que se esperaban se realizaran durante ese evento por temor a contraer la enfermedad", siguió el analista de la industria cárnica, que vislumbra una compleja situación en el futuro inmediato para la carne argentina en aquel país.

Por su parte, Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) quiso llevar tranquilidad a los frigoríficos y le dijo a LA NACION que es muy posible que baje la exportación de carne a ese país, pero que ese escenario no se dará por el coronavirus: "En realidad todavía no sabemos si van a caer por esto. Van a caer si los precios de China bajan, pero todavía no tenemos ninguna evaluación de la situación a causa del coronavirus", declaró.

El ejecutivo demás explicó que en el caso de que caigan las exportaciones, ésto sólo se dará por la falta de producción. "Puede que caigan las exportaciones pero por la producción de carne en la Argentina. Es posible que este año la producción sea menor, pero hasta marzo no lo sabremos cuando el Senasa dé los datos sobre vacunación contra la aftosa. Hasta no tener el dato del stock, estaremos a la expectativa de la cantidad que se va a producir", aclaró el presidente de la Ciccra.

"La situación hoy es sumamente compleja. Muchos exportadores han decidido no cargar a la espera de resolver toda la situación generada en noviembre y diciembre. Otros están exportando a Rusia, que es un precio mucho más bajo para no seguir cargando al mercado chino que todavía no ha terminado de digerir el problema. Algunos están entregando menos volúmenes para bajar la presión exportadora", explicó Tonelli. El analista, además extendió la preocupación de los productores y dijo que el coronavirus abre un nuevo interrogante todavía imposible de dilucidar.

"Enero y febrero van a ser los dos meses con extrema cautela, con pérdida importante a absorber por parte de los frigoríficos, pero afortunadamente en la Argentina tuvieron un gran año con lo cual no va a haber problema de ningún tipo de cadena de pago", cerró Tonelli.