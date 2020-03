Coronavirus: las estrategias del campo para seguir en marcha en la emergencia

Las distintas actividades del agro quedaron al margen de la obligación de la cuarentena, pero se siguen protocolos sanitarios Fuente: LA NACION - Crédito: Matias Sarlo

Cosecha, actividades ganaderas, tambo, elaboración de alimentos, transporte...Aunque el campo no lo quiera, la llegada del coronavirus al país, y la aceleración de la propagación de la enfermedad, alteró a la agroindustria en pleno. Como se trata de un sector vital, a su vez con actividades fundamentales conectadas y que no se pueden frenar, resulta clave seguir el consejo de los expertos frente a la enfermedad. En los próximos 45 días, por ejemplo, se deberá levantar el 80% de la cosecha, algo que implicará no solo movimiento en los campos, sino también en el transporte, los acopios, los puertos.

Según un informe de expertos del INTA, junto a referentes de universidades y del sector privado, con respecto a la cosecha "será clave acordar anticipadamente la logística y asegurarse que los equipos estén en el campo en el momento necesario".

"Se deberá realizar la cosecha con la mayor eficiencia posible y, para no correr el riesgo de formar un cuello de botella para levantar y almacenar la producción, evaluar la recomendación de iniciar la cosecha hasta con 2% más de humedad por sobre el parámetro de recibo (en soja, cosechar hasta con 15,5 a 16% de humedad). "En un día de condiciones climáticas normales, ese porcentaje se reduce durante la jornada de trabajo", remarcaron.

Las medidas se deben aplicar al margen de lo dispuesto ya por las distintas autoridades sanitarias nacionales.

Entre los consejos consideran necesario antes de iniciar las actividades de cosecha y poscosecha, acordar la metodología de trabajo con el equipo interno y externo (productor, asesor, contratista, operarios, camioneros, acopiadores, etc.). Además, en lo posible, mantener comunicación por telefonía celular para evitar el contacto directo.

"Las cosechadoras, tractores y camiones deben ser ocupados únicamente por el operario capacitado, evitando los acompañantes", señalaron. "Antes de un relevo en la operación de la maquinaria, limpiar y desinfectar adecuadamente el puesto de comando", añadieron.

De acuerdo a los expertos, "en el caso de uso compartido de vehículos de asistencia técnica, como camionetas, desinfectar de manera regular".

En cuanto a las casillas rurales, que tienen espacios más chicos, recomendaron turnarse para las comidas y exigir barbijos. "Es sumamente importante mantener la higiene con desinfectantes y lavandina en este espacio de convivencia", precisaron.

En este contexto, desde las cámaras de contratistas de La Pampa y Buenos Aires aconsejaron, entre otras pautas, no solo no permitir acompañantes en la cabina de las máquinas, sino preparar un rociador con alcohol y agua para limpiar una vez al día volante, picaporte, palancas y toda otra superficie de mucho contacto.

La Federación de Acopiadores de Granos trazó pautas para los acopios. Entre otras, mencionó "coordinar ingresos y egresos de camiones para evitar congestiones y minimizar los tiempos de descarga y espera". La entidad remarcó que "la espera del camionero debe realizarse dentro del camión hasta tener indicaciones".

"La comunicación entre el personal del acopio y el camionero debe mantenerse al aire libre y respetando la distancia de 1,5 metros", agregó. Entre otras conductas, precisó que no hay que compartir cabinas ni mates.

El campo no puede parar en la emergencia Fuente: Reuters - Crédito: Paulo Whitaker

Entre otras empresas, Tomás Hnos. implementó el trabajo vía home officce para el personal que pueda cumplir funciones remotas, reduciendo el staff del personal que trabaja en todas oficinas de la empresa. "El área administrativa y comercial se realiza en un 100% a través del sistema de home office. Esto no aplica sólo a personas de riesgo, como embarazadas, enfermedades preexistentes o personas mayores, sino a todo el personal de la empresa", explicaron desde la firma.

Hay atención a clientes exclusivamente bajo canales no presenciales, y despachos de insumos programados.

También se fijaron turnos en todas las plantas para la descarga de mercadería, "con recomendaciones para los transportistas para que no se reúnan en la espera, mantengan distancia y no compartan infusiones".

Además, se fomentaron herramientas de gestión comercial electrónica a través de una app y una plataforma de gestión comercial para clientes.

Ganadería

En la producción ganadera también hay diversas actividades que no se pueden parar. Según el veterinario Jorge Villalba, algunos trabajos de hacienda no deberían postergarse en medio de la emergencia por el coronavirus, como vacunaciones o desparasitaciones.

Para Villalba, "al llegar el profesional veterinario al campo los empleados no deben colaborar descargando materiales y equipo de trabajo como lo hacen habitualmente". Según indicó, "los empleados deben mantenerse apartados de los diversos útiles de trabajo del veterinario, como jeringas, pinzas, mochetas, sogas etc".

"El saludo habitual, como estrechar la mano a todos los presentes en la manga, se reemplaza por las señas, aclarando las razones", aconsejó. Subrayó que todo el material descartable utilizado lo recoge el veterinario o sus ayudantes en bolsas de residuo; no quedan en el campo. "Nuevamente, finalizado el trabajo, en la carga de materiales y equipo intervienen sólo el profesional y sus ayudantes", aclaró el profesional veterinario.

Desde la Cámara Argentina de Feedlot, Juan Eiras, presidente de la entidad, remarcó que hay personal del sector que ya vive en los establecimientos, lo que evita mayores movimientos. En tanto, se busca limitar las visitas externas a los feelots de quienes no pertenezcan a la empresa y extremar los cuidados con, por ejemplo, el arribo de los camiones, ya sea para el ingreso de la alimentación o la descarga de animales. Según destacó, en esta actividad también se está trabajando con toda la atención.