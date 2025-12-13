¿Cuándo viene Milei?: la pregunta que incomoda a los empresarios que visitan China

Los empresarios de la carne que han estado últimamente en China dicen que allí les hacen una pregunta que se repite: ¿cuándo viene Javier Milei? Según cuentan, detrás de ese interrogatorio se esconde el motivo por el cual, pese a que se encuentra todo concluido en materia de trámites, el gigante asiático aún no termina de abrir su mercado para las menudencias bovinas.

Algunos señalan que, si bien para los chinos es prioridad tener al jefe de Estado de visita, y así destrabar el ingreso de estos productos, se contentarían también con la llegada de algunos altos ministros. Los chinos han visto varios viajes ya del presidente Milei a los Estados Unidos, pero aún siguen esperando por su arribo en su tierra. Mientras tanto, los empresarios no dejan de preguntar a las autoridades por las novedades respecto de este asunto. Si bien Milei no ha viajado a China como presidente el año pasado en Río de Janeiro, donde se hizo la cumbre del G20, tuvo un encuentro con su par chino Xi Jinping.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), entre enero y octubre pasado China le compró al país 407.700 toneladas peso producto, lo que representó el 70% de las ventas argentinas. En valor pagó US$1.536.413.826, un 19,7% más versus igual período de 2024.

China es el primer cliente de la Argentina en carne vacuna

El caso de Japón

En otro orden, llegar a Japón con la carne vacuna desde todo el país, al margen de que hoy está abierto para la Patagonia, no será inmediato. En rigor, nunca nadie lo pensó así, pero, pese a que la Argentina está yendo en línea con exigencias de ese mercado como poner la identificación electrónica obligatoria del ganado, queda una larga lista de pasos a cumplir.

Hoy la Argentina solo exporta carne vacuna a Japón desde la Patagonia

De 15 pasos, según dijeron industriales, la Argentina avanzó al 9. Un dirigente del sector a quien se le preguntó cuánto tiempo más faltaría para entrar en Japón, se negó rotundamente a dar una respuesta concluyente. Prefería la moderación y que el país, como lo viene haciendo con las nuevas autoridades, pueda seguir avanzando hacia ese preciado destino de alto valor comercial. ¿Se aplica lo de paciencia oriental?