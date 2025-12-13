La baja del precio del trigo obliga a decidir por una estrategia especial para la comercialización

El trigo 2025/26 alcanzó un valor de 210US$/t durante las primeras etapas del cultivo. Con el paso del tiempo, y ante la perspectiva de una gran cosecha, las cotizaciones cayeron hasta ubicarse alrededor de 180US$/t a mediados de esta semana, pese a la baja de retenciones ¿Qué pueden hacer los productores con el cereal que se está cosechando si no tomaron coberturas anticipadas de precios? Hay dos caminos: “quienes están cosechando trigo de mala calidad, por bajos porcentajes de proteína, pueden venderlo a los precios actuales y colocar los fondos en instrumentos del mercado financiero para recuperar valor”, aconseja Matías Amorosi, director de AZ-Group.

Los altos rindes compensarán, en parte, los bajos precios: una rotación trigo/soja con 30 y 26qq/ha, con los precios actuales del cereal y los de la oleaginosa para mayo de 2026, prometerían renta 0 en campo alquilado, mientras que con 50 y 26qq/ha, la renta llega a 29%. “Si la mercadería es de baja calidad, no resultaría conveniente embolsarla y mantenerla durante un período prolongado, ya que seguramente se deteriorará más hasta el momento de la venta”, advierte el consultor.

Quienes dispongan de mercadería de mayor calidad y no necesiten los ingresos provenientes del trigo en diciembre-enero podrían conservarla esperando algún cambio en la tendencia del mercado en el largo plazo. “Por los bajos precios de la campaña 2025/26, tal vez podría disminuir el área por sembrar en el otoño de 2026”, estima Amorosi.

Por lo que se ve, un aspecto clave de la actual campaña es la calidad del trigo. Es sabido que, cuando se obtienen altos rendimientos, el contenido de proteína tiende a disminuir. El trigo puede alcanzar de 7 a 16 % de proteína, según la variedad empleada y las condiciones del cultivo. Para obtener un buen trigo pan se requieren valores de proteína del orden del 11 % al 13%. En esta campaña, aparecen algunas partidas con contenidos de proteína de 8, 9, 9,5 y 10 %, según los factores mencionados. Esa es la razón por la cual algunos compradores están haciendo liquidaciones parciales en los pagos. Al problema de calidad se le suma la abundancia de trigo en el mundo. El último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó un incremento del 4% en la producción mundial respecto de la campaña anterior, que ya había sido muy buena.