Un intendente de una región de Catamarca no quiere que pasen productores de provincias vecinas ni camiones para participar de la recolección de la soja. Su argumento es para resguardar la salud de la población debido a la emergencia por el coronavirus.

Se trata del intendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaráz (Frente de Todos, cumpliendo su cuarto mandato). Santa Rosa tiene unos 12.000 habitantes y limita con Tucumán, además de Santiago del Estero. Para el funcionario, los productores deben guardar la cosecha en silobolsas antes que movilizarla.

"Nosotros estamos tomando las medidas y estamos ante todo cuidando a los vecinos. Cómo puede ser que muchos estamos encerrados en nuestras casas y otros seres humanos andan en un camión que no pueden cumplir la cuarentena. No se trata de unos ni otros, se trata de salvar vidas. Por el tema de la producción nadie se va a morir si no la sacan ahora (a la cosecha). Tenemos que cuidar la vida de los vecinos. A nuestra provincia entran miles de camionetas y maquinaria a sacar la cosecha a nuestro pueblo. Vienen de las provincias de Santa Fe, Chaco, Córdoba, lugares donde hay muchos casos de coronavirus", dijo el intendente.

"Nosotros elegimos la vida. La soja no es ningún alimento en el país. Esta pandemia nos va a hacer perder mucho a todos en el mundo. Y primero tenemos que priorizar la vida de los habitantes. Todos van a perder algo, mis hijas van a perder un año de estudio y ellos no pueden perder la cosecha un año", agregó.

Sostuvo que para acceder a los campos los productores tienen rutas alternativas, pero que por el estado de los caminos no quieren tomarlas. "Ellos no quieren perder un centavo, seguramente por esas rutas alternativas no van a querer circular", expresó.

Consultado sobre el decreto del presidente Alberto Fernández que exceptuó de la cuarentena a las actividades agropecuarias, respondió: "Los municipios somos autónomos y tenemos el derecho y las facultades para realizar ordenanzas en nuestro sector para salvaguardar la salud de los habitantes. Yo creo que ante situaciones como éstas tenemos que llegar a un acuerdo".

En la zona de Santa Rosa se produce un 90% de soja y en menor escala el maíz, según dijo el intendente Guaráz.