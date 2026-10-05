Cosecha y dólares: quedan granos por vender por más de US$9000 millones

El 44% de la última cosecha argentina de soja todavía permanece sin vender o con el precio pendiente de fijación: son 22,18 millones de toneladas, según el Monitor Agroindustrial de septiembre de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Además de la soja, en el sector hablan de que con todos los granos quedan exportaciones pendientes que superan los US$9000 millones.

“Queda el 44% de la producción 2025/26 sin vender o sin precio”, señaló el informe de Ciara-Cec. Sobre una producción estimada de 50,1 millones de toneladas, el relevamiento distinguió 15,71 millones todavía sin comercializar y 6,48 millones vendidos con el precio pendiente de fijación.

En agosto pasado, la molienda de soja alcanzó 4,252 millones de toneladas, el “mayor volumen para agosto desde 2021”, según indicó el Monitor. La utilización de la capacidad instalada de procesamiento de soja y girasol llegó al 85%, mientras que la molienda de girasol y las exportaciones de aceite de girasol y harina de soja marcaron récords para ese mes. Se trata de datos que reflejaron un buen momento para la actividad.

En tanto, en septiembre último el ingreso de divisas del sector fue de US$3228 millones, un 17,3% más que en agosto. Fue el tercer septiembre más importante de la historia, según informó Ciara-CEC. Sin embargo, el acumulado de los primeros nueve meses alcanzó US$22.276 millones, un 22% menos que en igual período de 2025.

En septiembre, el ingreso de divisas del sector fue de US$3228 millones Marcelo Manera - LA NACION

En esa línea, Gustavo López, presidente de la consultora Agritrend, proyectó ingresos futuros por US$9196 millones y US$1773 millones por derechos de exportación para el resto del ciclo comercial 2025/26. Este cálculo abarca los principales granos y derivados y toma como referencia las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) registradas al 2 de octubre. Según los datos del analista “se considera el total por declarar de los principales granos a un precio FOB Medio para el resto del ciclo comercial”.

De acuerdo con esa estimación, restarían declarar 22,2 millones de toneladas entre granos, aceites y harinas. Los mayores aportes de divisas corresponderían a la harina de soja, con US$4033 millones, y al aceite de soja, con US$3137 millones; luego aparecen el maíz, con US$976 millones, y el trigo, con US$658 millones. En recaudación por retenciones, el experto de Agritrend calculó US$907 millones provenientes de la harina de soja y US$706 millones del aceite.

Gustavo López, presidente de Agritrend LA NACION

Por su parte, Jeremías Battistoni, analista de la Consultora AZ Group, estimó que las exportaciones pendientes del complejo sojero representan 4 millones de toneladas de poroto, 4,35 millones de aceite y otras 19,2 millones de harina.

En ese contexto, sobre las ventas de este año, Javier Preciado Patiño, director de RIA Consultores, recordó que el año pasado los mecanismos de incentivo que estipuló el Gobierno, como las bajas temporales de las retenciones, alteraron el flujo de las ventas de los productores. Según su perspectiva, este año “la venta primaria del productor respondió al juego de la oferta y demanda”, sin una expectativa devaluatoria importante ni de una medida que impulse la venta de soja.

Jeremías Battistoni, analista de la consultor AZ-Group

Preciado Patiño también indicó que la comercialización registrada alcanzó el 86% de la producción estimada en 2024/25 y el 83% en 2023/24. Si la campaña actual repitiera una proporción del 86%, sobre los 50,1 millones de toneladas estimados por el Monitor se registrarían ventas por unos 43,1 millones. Descontadas las 29,2 millones de toneladas ya comercializadas, con precio cerrado o a fijar, quedarían cerca de 13,9 millones por vender bajo ese supuesto, equivalentes al 32,3%.

“El volumen de producción de soja de esta campaña ha sido bueno, superando los 50 millones de toneladas. Además, no hay regímenes especiales, por lo que el productor decide vender cuando lo necesita. Muchos productores prefirieron vender maíz antes que soja hasta ahora. Por eso, el mercado calcula que existen unos 20 millones de toneladas sin vender, que se irán comercializando en los próximos meses”, señaló Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC.