La fábrica en Firmat, Santa Fe Crédito: Vassalli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de febrero de 2020 • 15:02

Luego de que en enero pasado se reactivara tras la inyección de capital realizada por la firma Financiamiento Estratégico SA, la empresa de cosechadora Vassalli anunció que continuará con la producción de sus modelos y que proyecta superar los US$30 millones de facturación anual que supo tener en la década pasada.

La empresa, que tiene a Juan Manuel Collazo como director delegado del grupo fiduciario, y a Héctor Sendoya, un reconocido experto que estuvo en otras empresas del sector como director comercial, señaló que "avanza en la producción en serie de las cosechadoras axiales V760 y V770, categoría 6 y 7, respectivamente, y proyecta continuar fabricando las exitosas cosechadoras convencionales V1150 y RV150 y el modelo híbrido (axial y convencional) DR550, categoría 5, y asegurar el abastecimiento de repuestos y el soporte técnico a sus clientes".

Hoy hay 300 operarios en la compañía, cuya situación se regularizó, según la empresa, con la inyección de fondos del grupo inversor. La compañía, con sede en Firmat, Santa Fe, busca reposicionar a las marcas Vassalli y Don Roque.

"No podemos pedir al mundo que nos crea si los argentinos no invertimos en nuestro país. En el mundo, el desarrollo va siempre de la mano del capital local. Creemos que la solución de la Argentina pasa por entender que somos nosotros los que tenemos que sacar al país adelante, no podemos pedir que vengan inversores externos si no damos nosotros el primer paso", dijo Sendoya.

"Hoy en Vassalli pudimos construir un presente y generar un futuro de transformación en innovación productiva, porque 300 personas recuperaron su puesto de trabajo y una fábrica que funciona también le devolvió a unas 350 pymes de la industria metalmecánica la posibilidad de seguir generando trabajo argentino, lo que significa sumar en la cadena unos 3500 empleos indirectos. Vassalli es la única empresa nacional de cosechadoras que puede fabricar y proveer al mercado de un producto de calidad mundial con más del 80% de contenido nacional", agregó Sendoya.