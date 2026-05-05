Coviar: el Gobierno le puso fin a los pagos obligatorios del sector vitivinícola y cerró un conocido programa

El gobierno nacional decidió dar por vencido el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), ordenó su cierre en tres meses y ordenó que cesen las contribuciones que hacía el sector vitivinícola y que permitían el financiamiento de ese programa y de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Esta entidad, que en marzo último hizo su tradicional desayuno con funcionarios, entre ellos la vicepresidenta Victoria Villarruel, y actores de la actividad en el marco de la Vendimia, no se disolverá, pero ya no podrá ejecutar ni financiar el PEVI, que apuntaba al fomento y promoción sectorial. Coviar deberá hacer una rendición de todo lo actuado, incluyendo una rendición de cuentas. Lo recaudado hasta ahora pasará al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La Coviar es una institución que se creó por ley en 2003.

La medida se conoció hoy con la resolución 55 de la Secretaría de Agricultura, a cargo de Sergio Iraeta. Vale recordar que el año pasado Damián Arabia, diputado nacional cercano a la senadora nacional Patricia Bullrich, había presentado un proyecto de ley para derogar la Coviar. Ponía el eje en el cobro de una contribución a los establecimientos estén o no adheridos. En abril del año pasado, cuando trascendió la iniciativa de Arabia, la contribución de una caja de vino cuyo valor era de $2500 tenía un beneficio de $0,49 por litro; una botella de $5957 una contribución de $0,87 por litro. En todos los casos las incidencias iban del 0,005% al 0,0020% del total.

En sus fundamentos, el gobierno nacional argumentó que no tiene sentido continuar el cobro por algo que dejó de funcionar como tal. Señala que la duración del plan fue concebido para que sea efectivamente hasta la fecha señalada, 2020.

“Declárase cumplido el plazo del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) previsto en la Ley N.º 25.849, incluyendo a su extensión parcialmente aprobada por la presente, disponiéndose su cierre formal en un plazo de TRES (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente medida”, dice el artículo tres de la resolución de Iraeta.

Victoria Villarruel, participó del último Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina Marcelo Aguilar

El siguiente artículo agrega: “Requiérase a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) a presentar, dentro del plazo establecido en el artículo precedente, un informe de cierre del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), incluyendo su extensión, el cual deberá contener un rendimiento de cuentas completo y detallado, el detalle de las acciones ejecutadas, el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, el estado de los recursos asignados y cualquier otra información relevante vinculada a su gestión, con su respectivo respaldo documental”.

El Gobierno también dispuso la transferencia de fondos al INV y le ordenó al mismo que cese en la recaudación de las contribuciones. Sobre estas indicó: “Establécese la finalización, a partir del dictado de la presente, de las contribuciones obligatorias previstas en el artículo 10, incisos a, b, c, d y e de la Ley N.º 25.849, así como también de cualquier otra fuente de financiamiento de origen público nacional del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI)”.