Crecieron las exportaciones de cítricos: se movilizaron 90.000 toneladas de fruta y hubo un aumento del 9,3%

La campaña de exportación de cítricos de 2026 cerró con un aumento en los envíos al exterior a través de Terminal Zárate. Durante la temporada se movilizaron cerca de 90.000 toneladas de fruta y se despacharon 3500 contenedores, un 9,3% más que los 3200 registrados en 2025. Europa fue el principal destino de la mercadería, seguida por Estados Unidos. Los resultados se conocieron durante un encuentro que reunió a 30 empresas del sector en Tucumán, donde también se analizaron los desafíos de la actividad para los próximos años.

Representantes de 30 empresas del sector citrícola se reunieron en Tucumán para analizar los resultados de la temporada Terminal Zárate

Así lo informó Terminal Zárate, empresa del Grupo Murchison, que organizó una reunión en Yerba Buena, Tucumán, para hacer un balance de la campaña. Según detalló la compañía, el 76% de los envíos tuvo como destino Europa y el 24% restante se dirigió a Estados Unidos.

Durante el encuentro, productores y representantes de empresas vinculadas con la citricultura analizaron los resultados de la temporada y las necesidades del sector para mejorar las exportaciones. También se habló de la importancia del transporte y de contar con instalaciones adecuadas para que la fruta llegue en buenas condiciones a los mercados internacionales.

Luis Dávila, gerente comercial de Murchison Puertos y Logística, destacó la importancia de trabajar junto a las empresas del sector. “Estar presentes en Tucumán responde a nuestra convicción de trabajar cerca de los clientes, impulsando las economías regionales y fortaleciendo su inserción en el comercio internacional”, señaló.

Además, explicó que la empresa busca mejorar sus instalaciones para acompañar el crecimiento de las exportaciones. “Entendemos los desafíos de cada campaña y, con una mirada a largo plazo, seguimos innovando en infraestructura para dotar de competitividad a la oferta exportable argentina”, afirmó.

En cuanto al traslado de la producción, desde la compañía explicaron que los cítricos del noroeste argentino llegan a Terminal Zárate en camiones y trenes, a través de la red ferroviaria de Nuevo Central Argentino (NCA). Una vez en el puerto, la fruta pasa por distintos controles antes de ser cargada en los barcos que la llevan al exterior.

Para conservar la mercadería, la terminal cuenta con más de 1000 conexiones para contenedores refrigerados y cámaras que permiten mantener y controlar la cadena de frío. Esto es importante porque se trata de fruta fresca que debe conservar su calidad durante todo el viaje.

Durante 2026 se despacharon 3500 contenedores de cítricos, un 9,3% más que el año pasado Terminal Zárate

La empresa también informó que dispone de un sector especial para realizar los controles sanitarios que exige Estados Unidos, además de instalaciones para preparar los contenedores que transportan fruta orgánica. El complejo tiene espacios para almacenar contenedores y recibir los camiones que llegan con la producción.

Por otra parte, desde el Grupo Murchison señalaron que Terminal Zárate ya superó los dos millones de TEU operados a lo largo de su historia, una medida que equivale a un contenedor de 20 pies. El puerto, ubicado sobre el río Paraná, cuenta con dos terminales: una para vehículos, que funciona desde 1996, y otra para contenedores y cargas generales, que comenzó a operar en 2001.