Cultivos: lanzaron un adyuvante siliconado para mejorar el desempeño de las aplicaciones

En un escenario atravesado por la variabilidad climática, la baja humedad relativa y crecientes exigencias operativas, la calidad de aplicación vuelve a ubicarse en el centro de la estrategia agronómica. En ese contexto, Rizobacter presentó una evolución en su tecnología siliconada orientada a mejorar la estabilidad y eficiencia de las mezclas, especialmente bajo condiciones ambientales poco favorables.

Desde la compañía señalan que en la Argentina “las condiciones ideales para aplicar no son frecuentes y obligan a subir la guardia aun en controles de barbecho o tratamientos de rutina”. La marcada variabilidad climática y las limitaciones operativas, agregan, “requieren modificar decisiones técnicas en tiempo real”.

Bajo esa premisa, la firma desarrolló Rizospray Wet, un adyuvante siliconado que apunta a mejorar el desempeño de las aplicaciones frente a mezclas complejas y escenarios adversos. Según describen, está “diseñado para mejorar la estabilidad y eficiencia de las mezclas, garantizando un buen desempeño aun bajo variables poco ideales”.

Uno de los focos está puesto en el manejo de la espuma, un problema frecuente en tanque que puede generar demoras y pérdidas de tiempo. De acuerdo con la empresa, “un control más eficiente de la espuma permite una preparación más ordenada, reduce tiempos improductivos y mejora las condiciones operativas durante toda la aplicación”.

Otro aspecto técnico es la estabilidad de las emulsiones, especialmente ante el uso creciente de nuevos fitosanitarios y combinaciones de productos. En ese sentido, destacan que “una alta capacidad de emulsión permite al adyuvante ser una herramienta más versátil frente al uso de nuevos fitosanitarios, logrando resultados más consistentes en campo”.

A esto se suma el desafío de la evaporación. Incluso en condiciones frescas, la baja humedad relativa puede afectar la llegada y permanencia del caldo en el blanco. “Aun en condiciones ‘invernales’ o de temperaturas frescas es posible encontrar niveles de humedad relativa tan bajos que la eficacia en el proceso de aplicación se vea comprometida, así como el ingreso de fitosanitarios en el blanco. Asegurar un buen efecto antievaporante en tecnologías siliconadas de alto esparcimiento es clave”, sostienen.

Desde la empresa plantean que la mejora en la calidad de aplicación no depende solo del producto, sino también del respaldo técnico que lo acompaña. “Cuando el contexto exige más, la calidad de aplicación se apoya en el conocimiento detrás de cada solución. Aplicar bien es tomar decisiones técnicas basadas en el respaldo de la ciencia y la experiencia de una gran compañía”, concluyen.