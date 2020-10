"Dan ganas de llorar". Se le quemó el campo y perdió un capital de $10 millones

Así quedó parte del campo del dirigente ruralista

Oscar Muchutti es el presidente de la Sociedad Rural de Machagai, Chaco, que ayer perdió gran parte de su capital de trabajo tras un incendio del que hasta ahora no sabe si fue intencional o provocado por "irresponsabilidad" de alguien. El productor contabiliza pérdidas económicas por $10 millones que incluyen infraestructura, animales, alambrados y pasturas. Además, por el incendio fueron hospitalizados dos bomberos con principios de asfixia que ahora están fuera de peligro.

"Es una desazón y tristeza que te dan ganas de llorar", dijo Muchutti a LA NACION y describió una escena que vivió hoy temprano cuando fue a ver los restos de lo que era el trabajo de su vida, tras el paso de las llamas de ocho metros de altura. "Cuando pisé las cenizas negras con la camioneta vi cómo se levantaban del suelo, me invadió una pena muy profunda", reflexionó.

El campo del presidente de la Sociedad Rural de Machagai está a 120 kilómetros al oeste de Resistencia, cerca de la ruta nacional 16. En las últimas horas solo en la zona se destruyeron 3000 hectáreas que ardieron producto de la sequía, las altas temperaturas, el viento norte y la "desaprensión de alguien que sin querer pudo haberlo ocasionado".

"Lo que hemos conseguido, lo hemos hecho con sudor y paso a paso. Hoy le decía a mis hijas que tantos años de sacrificio económico se fueron a la mierda en un segundo", aseguró.

El productor perdió la reserva de rollos de pastura para los animales, el alambrado del campo, dos puentes de acceso a la propiedad, caballos y animales vacunos. "Se me quemaron las reservas de rollos que tenía, todo el alambrado, tengo ocho cabezas de ganado asfixiadas que estoy viendo con el veterinario si se pueden recuperar, ya tuvimos que sacrificar una vaca. Hay cuatro caballos quemados y las aves de corral (gallinas) murieron todas", enumeró.

En esa región, según contó Muchutti son todos productores pequeños y medianos, cuyos campos no superan las 600 hectáreas. "Mi campo no es grande y todos somos productores pequeños y medianos con 400 y 600 hectáreas. A mi vecino se le murieron dos vacunos quemados porque se quedaron en una esquina y no lograron salir, está desesperado", extendió.

Muchutti destacó la solidaridad de los vecinos y la gente del pueblo que llegaron a darle una mano. "Había gente que estaba con herramientas y tractores para apagar el fuego, era un riesgo terrible por las bocanadas de llamas de 8 metros de altura, a los bomberos se les quemó una manguera", dijo.

El fuego provocó pérdidas de ganado

El presidente de la entidad ruralista tiene 71 años y contó que en toda su vida jamás había visto una escena similar en esa zona. "Hay que seguir remando y no flaquear. Tuvimos la oportunidad de detener el fuego antes de entrar a los galpones y evitar una pérdida mayor, pero se quemaron por completo las instalaciones de madera", relató.

"La intencionalidad no está manifiesta de querer provocar de forma directa el incendio, pero la desaprensión de la gente por la falta de cuidados, motivó el incendio. Ayer teníamos 44 de temperatura, por eso nuestra zona fue un desastre total. Por suerte no tuvimos que lamentar vidas humanas", añadió.

