Entre lágrimas, Camila Bordonaba habló de los incendios en la Patagonia: “Duele, entristece, no se entiende”

Visiblemente emocionada, la actriz y cantante Camila Bordonaba hizo un posteo sobre la situación de aquellos sectores de la Patagonia que vienen siendo azotados por los incendios forestales en las últimas semanas. Y aprovechó para resaltar el trabajo de bomberos y brigadistas y difundir el nombre de las agrupaciones con las que se puede colaborar económicamente.

“Así se ve hoy el lugar donde hace un año nos sacamos las fotos con Agus [Navarro, fotógrafa y cineasta]. Así se vive desde hace unos años el verano en la Patagonia. Ya sabemos cómo podemos ayudar. Sabemos que la salida es colectiva. Sabemos dónde poner la energía. Sabemos qué es importante. Aprendimos muchas cosas gracias a la gente que está ahí, poniendo el cuerpo, a los brigadistas, a las brigadistas que se quedan en el pueblo. Las escuelas abiertas, las donaciones desde afuera", inicia diciendo, mirando a cámara.

“Duele, entristece, no se entiende. Pero acá seguimos acompañando este bosque que tanto nos da. Acompañando estas montañas, a estos animales, a las personas que lo habitan. Solo tenemos eso. Solo nos tenemos. Y en esa estamos. Gracias”, dice al final de su posteo, en el que se intercalan las listas de agrupaciones civiles que se encuentran trabajando en la zona y con las que es posible colaborar.

Bordonaba lleva varios años instalada en el norte Patagónico. Si bien volvió a estar en boca de todos gracias al regreso a los escenarios que tuvo con el grupo ErreWay, su vida suele estar alejada de los grandes medios y las grandes ciudades. Desde su retiro, en 2010, se ha dedicado a proyectos artísticos independientes, culturales y circenses, en espacios como “Mamanitas Acampe Cultural”, que es desde donde se hace este último posteo.

Talento precoz

Camila nació en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Su papá Juan Carlos, almacenero, y su mamá Nora, podóloga, vieron desde un comienzo la veta artística que tenía la menor de sus tres hijos. En 1987, a los 3 años, pisó por primera vez un estudio de televisión; lo hizo junto a su hermana mayor, Melina, en el programa Cantaniños.

Sin embargo fue en 1996, cuando ingresó a Chiquititas, y su vida cambió para siempre. Promediando el final de la segunda temporada de la telenovela, que contaba la vida de un grupo de chicos huérfanos del Hogar Rincón de Luz, aparecía Pato, el personaje con el que muchos conocieron a Camila.

En 1999, cuando Cris Morena decidió renovar la historia de Chiquititas y cambiar a la mayor parte del elenco, Bordonaba fue una de las pocas elegidas para continuar. Dejando atrás a la tan querida Pato, se puso en la piel de Camila, usando su nombre personal en la ficción. Su carrera continuó con tres temporadas más de la telenovela infantil, sus respectivas temporadas de teatro en Calle Corrientes -en donde llenaban el Gran Rex hasta tres veces por día con un récord de 9000 espectadores por jornada- y una película que coronaba la historia. Junto con Nadia DiCello, Bordonaba fue una de las chicas que más temporadas estuvo en el éxito infantil.

Con 17 años y el final de Chiquititas anunciado, Camila recibió una nueva propuesta de parte de Cris Morena. Dejando atrás el mundo infantil, en 2002 pasó a protagonizar Rebelde Way junto a Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Benjamín Rojas.

Camila Bordonaba, Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Luisana Lopilato fueron los protagonistas de Rebelde Way

De esa misma novela nació la banda Erreway, con la que los cuatro jóvenes actores comenzaron a tener una vida muy agitada entre la actuación, la banda musical y las giras por todo el mundo, con shows por Latinoamérica, Israel y Europa.

Fueron dos temporadas de rebeldía en una serie que rompía los límites, tratando en televisión abierta y en un horario familiar algunos temas que eran tabú, como el sexo adolescente, la anorexia, las drogas y otros problemas típicos de los adolescentes. Además de dos temporadas, la serie tuvo una película.

Uno de los show de Erreway en el Movistar Arena, en 2025. Rodrigo Nespolo

Cuando terminó Rebelde Way, Camila siguió actuando en otros éxitos televisivos. En 2004, mientras seguía de gira con Erreway, hizo una participación en Floricienta, en donde interpretaba a la villana Paloma. En 2005 protagonizó junto a Gustavo Bermúdez El Patrón de la Vereda, la ficción de América TV con la que dio el salto hacia la heroína de telenovelas.

Formó parte de los elencos de Gladiadores de Pompeya, Son de Fierro, Atracción x4 y la película Penumbra, mientras continuaba haciendo giras musicales con la banda

En 2009, cuando viajó a Bahía Blanca para participar de un festival artístico, su vida dio un giro. “Llegué a Bahía Blanca para participar de un festival en El Peladero, invitada por Patricia, la propietaria del lugar. Organizamos el festival juntas y no me fui más”. Con los años, echó raíces en la Patagonia donde desarrolla su actividad artística independiente.