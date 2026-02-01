Camila Bordonaba mostró con tristeza cómo vive los incendios en la Patagonia: “Duele y no se entiende”

Desde que inició el verano surgieron diferentes focos de incendio en la región cordillerana de la Patagonia. Pese a que existieron lluvias y en ciertos sectores se apaciguó, el fuego aún continúa consumiendo el bosque andino. En ese marco Camila Bordonaba subió un video a través de la cuenta de Instagram Mañanitas Bosque Cultural en el que enseñó cómo se encuentra el terreno en el que hace un año se fotografió junto a los integrantes de Erreway.

La cantante quiso dar a conocer la situación que afecta a la zona cordillerana desde hace semanas y clamó por diferentes tipos de ayuda. Al mismo tiempo recordó la importancia de ese sitio natural para el ecosistema y con la voz quebrada agradeció a aquellos que todos los días aportan para que las llamas cecen.

El segundo video que subió Bordonaba con los incendios de la Patagonia

“Así se ve hoy el lugar donde hace un año nos sacamos las fotos con Agus (Navarro). Así se vive desde hace unos años el verano en la Patagonia. Ya sabemos cómo podemos ayudar. Sabemos que la salida es colectiva. Sabemos dónde poner la energía. Sabemos lo que es importante”, empezó Bordonaba con su relato.

Luego, hizo hincapié al remarcar el esfuerzo de los habitantes de las ciudades afectadas: “Entendimos muchas cosas gracias a la gente que está ahí poniendo el cuerpo, a los brigadistas, las brigadistas que se quedan en el pueblo, las escuelas abiertas, las donaciones desde afuera”.

“¿Duele? Entristece, no se entiende. Pero acá seguimos acompañando este bosque que tanto nos da, acompañando a estas montañas, a estos animales, a las personas que lo habitan. Solo tenemos eso, solo nos tenemos y en esa estamos. Gracias”, cerró la cantante con lágrimas en los ojos.

La reacción de Felipe Colombo y otros usuarios ante el posteo de Camila Bordonaba (Fuente: Instagram/@mamanitasbosquecultural)

“Podés informarte, tener pensamiento crítico. Podés colaborar. Podés compartir. Estamos juntos”, escribió junto al reel que publicó. Al mismo tiempo, en la sección de comentarios Felipe Colombo agregó emoticonos con manos en pedido de oración. A la par, los usuarios se manifestaron al respecto con algunos mensajes como: “Gracias Cami por prestar tu voz. La salida es colectiva, tal cual”; “Cami que tu voz se escuche fuerte! Enviamos toda nuestra fuerza para las personas valientes que persisten. De nuestra parte cuidemos el planeta y valoremos los espacios naturales” y “Duele, esta indiferencia duele y mucho. Ver este hermoso lugar como va desapareciendo a la vista de muchos”.

El costo de los incendios

La provincia más afectada en este momento es Chubut, según los últimos registros nacionales. Hace dos días el Gobierno declaró mediante un DNU la emergencia ígnea para las provincias más castigadas. Pese a los trabajos constantes la región sigue con focos activos y no se preveen lluvias que puedan apaciguar el esfuerzo de los brigadistas.

La información que compartió Bordonaba para ayudar con los bomberos voluntarios (Fuente: Instagram/@mamanitasbosquecultural)

En Chubut ya se quemaron 45.000 hectáreas de bosque nativo y se acoplan a las cifras alarmantes en las otras provincias arrasadas. Los gobernadores remarcaron la “gravedad” de la situación que atraviesa la región patagónica, producto de los incendios forestales registrados en los últimos meses. En ese período, se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, 6000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz.

La falta de nieve en invierno y la de lluvia en verano, además de las tormentas esporádicar con rayos que pueden provocar pequeños incendios hasta el accionar de las personas, influye en que esta parte de la Argentina se presente como una de las que más resienten el cambio climático.