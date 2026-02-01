Lo compra China: el cultivo argentino de gran demanda para una popular bebida alcohólica

Hasta mediados de noviembre del año pasado, el precio del sorgo estaba en un piso de 220.000 pesos por tonelada, pero luego comenzó a aumentar, según recordó AZ-Group en un informe. Esta recuperación del precio del sorgo se explica principalmente por las compras chinas, según el reporte. En el caso de la Argentina, las exportaciones de la última campaña hacia China se ubicaron en 1,4 millones de toneladas, por encima de los 1,03 millones de toneladas de Estados Unidos, aunque por debajo de 2,4 millones de toneladas de Australia. En China el cereal se usa mucho para una bebida.

“Tradicionalmente, muchos productores han incorporado el sorgo en la rotación únicamente en aquellas campañas en las que se preveían veranos calurosos y con escasas precipitaciones o para producir grano en lotes con limitaciones productivas para el cultivo de maíz. Para algunos agricultores, tiempo atrás el sorgo también arrojaba dudas sobre la comercialización, al no contar con un mercado con cotizaciones públicas y depender en gran medida de los embarques estacionales que podía conseguir la exportación. Finalmente, un desarrollo genético menor al de otros cultivos, con el correlato de rendimientos potenciales acotados, completaba el cóctel de interrogantes para el cereal", indicó el informe.

Evolución por origen de las compras de sorgo de China

“Hoy la situación cambió: hay híbridos con gran resistencia a las plagas y elevado potencial de rendimiento; los usos del sorgo se han diversificado y van más allá del empleo como recurso forrajero: se incorporó a las dietas de varios países y se llega a producir cerveza y otras bebidas alcohólicas, como el Baijiu, de gran consumo en la población china, a partir del sorgo. El grano cotiza en los mercados a término y es muy demandado por China, el principal comprador mundial, que promete seguir aumentando el volumen de las importaciones en los próximos años", agregó.

Bruno Todone, analista de granos de la consultora, recordó que la producción mundial de sorgo se encuentra concentrada en diez países que explican el 75% del total cosechado. Estados Unidos encabeza el ranking, seguido por Nigeria, Brasil, India y México. En este escenario, la Argentina ocupa el noveno lugar entre los diez principales productores mundiales.

Situación

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones están aún más concentradas. La Argentina, Estados Unidos y Australia representan en conjunto el 97% de los embarques globales de sorgo. "La producción mundial de este cereal ha mostrado un comportamiento errático a lo largo del tiempo, justificado por una gran variabilidad en la superficie sembrada. Entre las campañas 2017/18 y 2024/25, el volumen global fluctuó desde un máximo cercano a los 63 millones de toneladas hasta un mínimo de 56 millones de toneladas, con fuertes oscilaciones interanuales", expresó.

China se posiciona como el principal adquirente mundial de sorgo, dado que su producción interna es limitada: entre 2,5 y 3 millones de toneladas

En este marco, indicó que las últimas estimaciones ubican la producción mundial 2025/26 en aproximadamente 63 millones de toneladas, de los cuales alrededor de 26 millones se destinan al consumo forrajero. Las exportaciones globales rondan los 10 millones de toneladas anuales.

Según el relevamiento de la consultora, del lado de la demanda, los principales países importadores son China, México, la Unión Europea y Japón, que en conjunto suman el 93% de las compras mundiales.

“China se posiciona como el principal adquirente mundial de sorgo, dado que su producción interna es limitada: entre 2,5 y 3 millones de toneladas. Tanto la producción local como las importaciones (entre 7 y 8 millones de toneladas) se destinan mayoritariamente al consumo forrajero, para alimentación animal, que absorbe cerca del 70% del total, mientras que el consumo humano representa el 30% restante”, detalló. Añadió: “En los últimos años, las importaciones chinas de sorgo han sido muy variables. En la campaña 2018/19 se ubicaron por debajo de 1 millón de toneladas, para luego incrementarse de manera significativa y alcanzar valores cercanos a 8 millones de toneladas en campañas recientes. Se calcula que en 2025 importó unas 7,6 millones de toneladas. Es un país que se abastece principalmente de la Argentina, de Estados Unidos y de Australia, con participaciones que varían según el año”.

Para recordar, desde la campaña 2014/15 hasta la 2017/18, Estados Unidos era el proveedor protagónico de sorgo a China. En 2018/2019 comenzó la primera guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se concretó en la aparición de un arancel del 180% al sorgo de Estados Unidos que, junto con la aparición de gripe aviar, derrumbó las exportaciones de ese país al gigante asiático, detalló la consultora.

Desde la campaña 2014/15 hasta la 2017/18, Estados Unidos era el proveedor protagónico de sorgo a China. La guerra comercial afectó luego las exportaciones

“Luego los embarques se recuperaron parcialmente en la campañas 2019/20 y 2020/2021, pero comienzan a aparecer la Argentina y Australia perdiendo posición relativa Estados Unidos. Es decir, hubo un efecto de diversificación de las compras chinas después de la primera guerra comercial, con efecto negativo sobre las exportaciones de sorgo estadounidense a China”, destacó Az Group. Y sostuvo: “La segunda guerra comercial, que es la actual, ya muestra una caída muy fuerte de las exportaciones estadounidenses a China en la campaña 2024/25 y un crecimiento de la Argentina y de Australia. Es decir, China sigue diversificando sus fuentes de aprovisionamiento de sorgo. Y para la campaña 2025/26, China solo tendría anotadas 70.000 toneladas originadas en Estados unidos versus 600.000 toneladas de la Argentina y 800.000 de Australia".

Producción local

A nivel local, según Todone, la producción de sorgo también ha evidenciado un comportamiento irregular. “El máximo se registró en la campaña 2010/11, con alrededor de 4 millones de toneladas, mientras que el mínimo correspondió al ciclo 2017/18, con aproximadamente 1,5 millones de toneladas. El último dato disponible, correspondiente a la campaña 2024/25, indica una producción algo inferior a los 3 millones de toneladas”, remarcó.

“Para el ciclo 2025/26 se estima una oferta total de 3,5 millones de toneladas frente a una demanda de 3,05 millones, lo que permitiría cerrar el período con un stock final cercano a las 500.000 toneladas. El cultivo se concentra principalmente en las provincias del centro – norte de nuestro país", dijo la consultora.

“En el mercado interno, habitualmente los precios del sorgo se posicionan debajo de los del maíz. En los márgenes de la campaña 2025/26, con rindes de tendencia, el sorgo es superado por el girasol y el maíz, sus principales competidores, en las zonas donde se puede sembrar. No obstante, el orden mencionado se invierte en campañas con limitaciones de humedad. Sin embargo, el sorgo presenta ventajas comparativas relevantes: menores requerimientos de inversión en implantación y protección y posibilidad de diversificar la matriz productiva con un cultivo que muestra gran estabilidad de rindes”, señaló otra parte del informe.

Destacan que la Argentina tiene potencial para aumentar sus ventas al exterior Mauro Franceschetti

En este contexto, indicó que se proyecta una demanda sostenida de sorgo por parte de China, con importantes expectativas de compras voluminosas en los próximos años. “En este escenario, la Argentina tiene oportunidades para incrementar sus exportaciones, que alcanzaron 1,3 millones de toneladas en la última campaña. Además, el sorgo mantiene una buena inserción en el mercado interno de carnes como insumo forrajero para la alimentación animal”, agregó.