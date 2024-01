escuchar

“Para que lo vea Elon Musk desde el satélite”, dice con una sonrisa René Ponce Micino, productor agropecuario de la localidad de Bandera, provincia de Santiago del Estero, sobre el rostro del presidente Javier Milei que sembró este fin de semana en su campo. El año pasado hizo lo mismo en un lote de maíz, pero con la Copa del Mundo y el rostro de Lionel Messi, que se hizo viral en las redes sociales.

“La idea de esta campaña fue hacer la imagen del presidente, para mostrar el apoyo desde el agro, más allá de que las medidas recientes [como el anuncio de una suba de retenciones] impactaron negativamente en los márgenes agrícolas, especialmente en maíz, como es el caso de este lote”, agrega el productor. El sábado pasado, a las 8 , le mandó a sus amigos entre la emoción y la esperanza un mensaje junto con las imágenes de cuando hacía las tareas de siembra en el campo.

El diseño está hecho en un lote de 235 hectáreas. Sin embargo, el rostro de Milei alcanza en total 60 hectáreas aproximadamente. Ponce Micino fue uno de los productores innovadores que el año pasado decidió sembrar en un lote de maíz con una tecnología de siembra variable la Copa del Mundo y el rostro del capitán de la Selección argentina, que se vio desde el espacio.

“El maíz es fundamental en la rotación, en el norte argentino y gran parte de la Argentina se realiza 50% maíz y 50% soja, para lograr sistemas sustentables en el tiempo. Por eso es que casi no hay alternativas al maíz y otros cultivos opcionales no tienen mercado o no hay suficiente avance genético”, aclaró.

La imagen del momento de la siembra del maíz en el establecimiento

El maíz, añade, insume mucho fertilizante. Al estar el campo lejos del puerto, los costos de logística tienen gran impacto para el productor. Bandera, por caso, está a unos 600 km de Rosario, donde se encuentran los puertos más importantes del país.

En el caso de los fertilizantes, dice que tienen como referencia, por ejemplo, que en los países vecinos, como Uruguay, Brasil, el costo de la urea es 460 o 500 dólares por tonelada. Hoy, en la Argentina esos costos se duplican y ascienden a 950 o 1000 dólares la tonelada, por diferentes motivos.

“Esto, más la suba de las retenciones que busca el gobierno de Milei -el maíz paga 12% de retenciones y pasaría a 15% si se aprueba el capítulo de derechos de exportación de la ley ómnibus, sumado a los precios internacionales que vienen en baja, por una mejora en la oferta mundial, dejan los rindes de indiferencia muy elevados”, agregó.

El rostro de Milei está hecho sobre un lote de maíz Brevant 22,6 Enlist, con siembra variable. Esta tiene cuatro diferentes densidades de semilla y fertilizantes, según el ambiente o calidad de suelo. En este caso, la densidad está hecha en 47-57-64-70.000 semillas por hectárea. En otras palabras, es la cantidad de semilla que va en cada calidad de ambiente.

“En el suelo más feo [de inferior calidad] dentro del lote van 47.000 semillas y en lo mejor va a 70.000 semillas. Lo mismo sucede con la urea. Se necesitará 80-110-150-200 kg/ha de urea/ha. Más pobre el suelo, menos urea; lo mejor del lote va con 200 kg. La urea se incorpora 10 días antes de la siembra y se corrige dosis según análisis de suelo, por lo que junto a la siembra también lleva una dosis de 30 kg/ha de un arrancador”, explicó.

El viernes a la tarde comenzó las tareas de siembra en su campo de la estancia La Martona

Para poder hacer puntualmente la figura de Milei utilizaron densidad de 48.000 semillas por hectárea y el resto 68.000 semillas por hectárea, con ese contrate se le dio forma. “Para realizar esto, de ante mano, hay que hacer las prescripciones, que trabajamos con la gente de Geoagro”, contó.

“Tenemos la esperanza que va a ser un año húmedo, de buenos rindes, y que entre todos, cada uno desde su lugar, haga un aporte para que la Argentina vuelva a ser un gran país. Sabemos la situación del país, pero se lo queremos trasmitir al responsable del área del Gobierno [el secretario de Agricultura, Fernando Vilella] para ver si se puede remediar a futuro, porque lo que termina pasando es que se invierte menos, se produce menos y esto deriva en menos fletes, y menos movimiento del interior del país. Lo que el país necesita para crecer es todo lo contrario”, resumió.

La Copa del Mundo que hizo el establecimiento La Martona el año pasado