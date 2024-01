escuchar

Luego de que se conociera la decisión adoptada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) de aumentar la contribución obligatoria a $834 por cada animal enviado a faena que hacen los productores, los ganaderos representados por la Sociedad Rural de Río Cuarto rechazaron de manera “contundente” el incremento. Remarcaron que “es hora de explicar y justificar, antes que de pedir más plata que no hay”. El año pasado el organismo, según datos de la entidad ruralista, el Ipcva recibió aportes superiores a los US$12 millones.

En un comunicado, la entidad de productores indicó que, “en un contexto de extrema dificultad, saliendo de un proceso de larga sequía y con costos que no paran de subir, la revisión de las cuentas se hace inevitable y, entonces, cada gasto debe justificar plenamente su funcionalidad y utilidad en el negocio para sostenerse”.

“¿Es necesario que cada ganadero resigne $834 por cada animal que tiene destino de faena? ¿Para qué? ¿Qué recibe a cambio? Solo vale recordar que 2023 cerró con un total de 14,5 millones de cabezas enviadas a faena según datos oficiales del Senasa, lo que arrojaría una cifra de aportes superior a los US$12 millones para el organismo y de resignación por parte de los ganaderos”, enfatizaron.

Si bien las autoridades del Ipcva prefirieron no hacer declaraciones ante una consulta de este medio, en la ley 25.507 que creó el instituto se dice que para financiar el organismo se formará un Fondo de Promoción de Carne Vacuna Argentina con los siguientes recursos: una contribución obligatoria equivalente a la suma en pesos de hasta el 0,20% del valor índice de res vacuna en plaza de faena, por animal de la especie bovina con destino a faena, donde estará obligado el propietario del animal que se destine a faena y una contribución obligatoria equivalente al 0,09% del valor índice de res vacuna en plaza de faena por animal faenado, a cargo del establecimiento frigorífico que realice la operación de faena del animal.

Según consta en la ley, el Ipcva es un ente de derecho público no estatal que busca “mejorar y consolidar la imagen de los productos cárnicos argentinos, aprovechando la historia y tradición del país en la materia y el prestigio ganado en los mercados internacionales”. Entre sus objetivos está “el identificar y crear demanda para los productos cárnicos argentinos en los mercados nacionales e internacionales”.

“En este sentido, el manejo sectorial del Ipcva (producción, industria y Estado), la transparencia en el destino de los fondos aportados y el profesionalismo de sus recursos humanos constituyen los valores centrales que persigue la organización de cara a los desafíos de su misión.De esta manera, el Ipcva asume un compromiso total para incrementar la competitividad de la cadena cárnica en su conjunto. Para ello, aporta conocimientos e información sectorial para la toma de decisiones en el ámbito empresarial y contribuye a la creación de mejores condiciones en el entorno de los negocios, tanto en el mercado interno como en el escenario internacional”, dice.

En el documento, la Sociedad Rural de Río Cuarto señaló que debe haber por parte del Ipcva una “intención de responder esas preguntas, antes de reclamar un aumento de la contribución obligatoria, una explicación acabada de los motivos, el uso detallado que se hace de esa importante recaudación y por último, cómo retorna a los miles de aportantes de todo el país”.

“Es sabido que una parte de los fondos termina financiando a las entidades gremiales de orden nacional. Pero en ese caso, ¿por qué solo los ganaderos deben sostener la estructura gremial mediante este costoso aporte? El contexto obliga a revisar muchas cosas que estaban dadas desde hace mucho tiempo y no solo en la política. Los ganaderos no pueden seguir resignando recursos injustificadamente y menos tolerar aumentos unilaterales sin tener en claro cuál es su verdadero destino, en qué se gasta. Es hora de explicar y justificar, antes que de pedir más plata que no hay”, finalizaron.