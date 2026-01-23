“De la época de Onganía”: El Gobierno modificó un reglamento del Senasa y derogó normas de hace casi 60 años

En medio de los cambios que se están llevando adelante en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Gobierno modificó sustancialmente el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal. Lo hizo a través de la resolución 62/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde el organismo derogó dos capítulos completos del histórico decreto que regía desde 1968, en el que se cita la necesidad de desburocratizar la gestión y adaptar las normas a los tiempos actuales. Tras conocerse la medida, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la decisión y sostuvo que la ganadería estaba regida por una norma de la época de Juan Carlos Onganía, en la década del 60.

La nueva normativa, firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio, deroga el Capítulo XXIX -del asesoramiento, del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por el Decreto N° 4238 del 19 de julio de 1968 y sus modificatorias. Esto pone fin a la obligatoriedad del papel, ya que esta sección obligaba al organismo a imprimir y distribuir “opúsculos y folletos explicativos” para dar a conocer las condiciones de la actividad reglamentada.

No obstante, el Senasa fundamentó esta eliminación en el avance tecnológico. Según destacó, consideran que la norma había quedado “desactualizada y obsoleta” frente a la inmediatez y alcance de las plataformas digitales, lo que hace innecesaria la impresión física para la divulgación normativa.

Pero el punto más relevante para el sector productivo es la derogación del Capítulo XXXIII, titulado “De los Productos provenientes de la Agricultura Familiar”. Según los considerandos de la mencionada resolución, incluir a los pequeños productores bajo el mismo reglamento que rige a la gran industria cárnica no resulta adecuado. El organismo reconoció que la agricultura familiar posee “modalidades, dinámicas y volúmenes” específicos que difieren de la producción industrial masiva.

Las reformas promovidas por el Estado están orientadas a modernizar la regulación sanitaria, según menciona el Senasa Hernán Zenteno - La Nación

Con esta derogación, el Senasa busca limpiar el reglamento general para “adecuar la normativa vigente” a la realidad productiva de cada sector, sugiriendo que la agricultura familiar requiere un marco regulatorio que contemple su especificidad, en lugar de estar atada a las exigencias del decreto general de 1968.

En la red social X, el ministro Sturzenegger resaltó: “Nuestra ganadería está viviendo un tiempo excepcional, pero está regida por una norma de la época de (Juan Carlos) Onganía. Imagínense lo actualizado que puede estar. Pasaron los gobiernos y se actualizaron poco o nada. Por ello, entre el Senasa y el Ministerio de Desregulación estamos comenzando una depuración de esta norma para liberar restricciones primordialmente y para también adecuarla a los tiempos que corren".

Además, apuntó que es momento de “redoblar la apuesta a la libertad”. Recordó que la Resolución 62/26 arranca el proceso derogando los Capítulos XXIX y XXXIII del Decreto Nº 4238/68. Agregó que son los capítulos “del asesoramiento”, y “de los productos provenientes de la agricultura familiar”.

“Estas derogaciones requieren de seguir avanzando en una adecuación integral de la norma, buscando que sea sustancialmente más liviana. La Argentina será el país más libre del mundo, dice nuestro presidente Javier Milei. Este es otro pequeño paso en esa dirección para nuestra ganadería”, apuntó antes de agradecer al equipo que estuvo detrás de la desregulación.