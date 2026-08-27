Debe más de $4500 millones: salarios impagos y crisis en un frigorífico que está con “alto riesgo” ante el Banco Central

En Cacharí, una localidad del partido bonaerense de Azul, un conflicto por salarios impagos mantiene en vilo a cerca de 90 trabajadores del frigorífico American Meat, que había retomado la actividad meses atrás bajo una nueva conducción. Luego de varios días sin tareas, protestas y una movilización hasta la ciudad de Azul, el gremio y los responsables de la planta alcanzaron un acuerdo para abonar parte de lo adeudado y reanudar la producción. No obstante, cuando el personal llegó al lugar para retomar sus tareas, cerca del 70% de los operarios no pudieron ingresar al establecimiento.

En las negociaciones previas intervino el intendente Nelson Sombra, (UxP) quien realizó gestiones para aliviar algunos de los compromisos que rodean al conflicto. Sin embargo, el conflicto continúa abierto y existe temor entre los empleados por la continuidad de los puestos de trabajo. Según la central de deudores del Banco Central (BCRA), la deuda financiera total informada asciende a aproximadamente $4450 millones y su calificación es de “alto riesgo” por estar en situación crediticia 4. LA NACION intentó contactarse a los canales oficiales de la firma, pero no hubo respuesta.

Según dijo Miguel Ángel Otero, referente del Sindicato de la Carne a LA NACION, hay entre 80 y 90 puestos de trabajo en juego. A partir de esto, el gremio decidió intervenir apenas comenzaron los inconvenientes con los salarios. “La mejor solución sería que la gente cobre”, señaló. De acuerdo con su relato, inicialmente los trabajadores habían cumplido con sus tareas sin recibir el pago correspondiente. “La gente trabajó toda la quincena y no cobró nada. O sea, no tiene ni para comer”, dijo.

Los trabajadores fueron al municipio de Azul para encontrar una respuesta de parte del intendente

Por eso, el gremio realizó una asamblea y resolvió trasladar a un grupo de trabajadores desde Cacharí hasta Azul para reclamar una solución ante el Intendente. Tras la movilización, Sombra habría recibido a una delegación del frigorífico para encontrar una solución al problema. El conflicto también fue llevado ante la Delegación Regional Laboral de Azul que depende del Ministerio de Trabajo de la Provincia, según indicó Otero.

Otero dijo que el jefe comunal se habría comprometido a realizar gestiones ante la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL) para quienes enfrentaban avisos de corte del suministro y a evaluar alternativas de asistencia relacionadas con el gas. También solicitó un listado del personal afectado: “El municipio se comprometió a realizar algunos gestos en relación con la luz, el gas y alguna cosa más”. LA NACION intentó tener la versión del intendente, pero no tuvo respuesta.

Productos del frigorífico American Meat

En las últimas horas se había alcanzado un entendimiento con responsables de la empresa para que los empleados recibieran una parte del dinero adeudado y pudieran retomar las tareas. Pero este jueves la situación volvió a quedar en suspenso cuando los trabajadores difundieron un comunicado en el que aseguraron que más de la mitad no pudo ingresar a la planta y que directivos atribuyeron la decisión a una reducción de personal. Los empleados interpretaron la medida como “despidos encubiertos”, reclamaron la reincorporación de los afectados, el pago de los salarios pendientes y la intervención del Ministerio de Trabajo.

El conflicto se acrecentó esta semana después de que los trabajadores denunciaran la falta de pago

Quiénes son los dueños

American Meat SA nació en 2008 de la mano del fallecido Néstor Emilio Otero, el empresario conocido como el “Zar de Retiro”, que durante décadas manejó TEBA, la concesionaria de la Terminal de Ómnibus de Retiro. No fue el único fundador, lo acompañó Ángel Alberto Luco, quien figuró como presidente hasta 2022; ambos tenían el objetivo que contemplaba actividades agrícolas y ganaderas, explotación de campos, cría y engorde de ganado, industrialización y comercialización de productos agropecuarios e importación y exportación.

Hace cuatro años, el frigorífico conformó un nuevo directorio encabezado por Juan Esteban Giosa, como presidente; Ivanna Cecilia Barrera, como vicepresidenta; Marcelo Fabián Manes, como director titular, y Romina Gisell Peñaloza, como directora suplente.

Grupo de sociedades que integran también American Meat y quiénes están detrás (LA NACION) LA NACION

Dos años después volvieron a distribuirse los cargos. Según la última designación de autoridades publicada en el Boletín Oficial, correspondiente a la asamblea del 21 de febrero de 2024 y con mandato por tres ejercicios, Marcelo Fabián Manes quedó como presidente; Ivanna Cecilia Barrera, vicepresidenta; Juan Esteban Giosa, director titular, y Romina Gisell Peñaloza, directora suplente.

Pero en la reapertura de la planta, concretada en junio de este año, apareció otro nombre: Diego Etcheverry. En esa oportunidad fue presentado públicamente como “uno de los propietarios y responsable del frigorífico”. Etcheverry explicó entonces que, luego de seis meses de negociaciones con American Meat, habían logrado poner nuevamente en marcha el establecimiento. La planta comenzó con una faena de 50 animales y alrededor de 70 empleos directos e indirectos, con planes de crecer tanto en el mercado interno como en exportación.

De acuerdo con el secretario del gremio, Etcheverry también se presentó como uno de los nuevos responsables. “Vino y dijo: ‘Yo soy el nuevo dueño, estamos con mis socios, tenemos animales propios’”, recordó. Pero Etcheverry no figura en la última nómina de autoridades de American Meat publicada en el Boletín Oficial. Tampoco surge de los registros públicos consultados una modificación posterior del directorio que permita determinar cuál es su participación accionaria.

La planta de American Meat en Cacharí, provincia de Buenos Aires

En tanto, Manes y Peñaloza son actualmente los accionistas de Agroganadero Surmax SA luego de una transferencia realizada en marzo de 2026; Manes se quedó con el 87,5% del capital y Peñaloza con el 12,5%. Manes fue designado presidente y Peñaloza directora suplente. La sociedad declara entre sus actividades la cría de ganado bovino y los cultivos de maíz, soja y girasol.

La misma distribución accionaria se repite en Argus Beef S.A., dedicada a la faena de ganado bovino y la comercialización de carnes. En marzo, Barrera transfirió su participación y el capital quedó distribuido en un 87,5% para Manes y un 12,5% para Peñaloza, con Manes como presidente.

Imágenes de lo que sería el ganado del grupo societario

Barrera había sido socia de Manes en esas compañías y, pese a haber cedido en 2026 sus participaciones en Agroganadero Surmax y Argus Beef, continúa figurando como vicepresidenta de American Meat en la última designación societaria disponible.

Giosa, según registros societarios y fiscales a agosto de 2026 lo vinculan como autoridad con Estancia La Promesa de Tapalquén S.A., una sociedad radicada en la provincia, y consignan como su actividad individual la venta mayorista en comisión o consignación de ganado bovino en pie.

En 2025, una presentación sobre el esquema empresario de Surmax describió al frigorífico American Meat de Cacharí como una pieza central de su estrategia de “integración vertical”, destinada a procesar y comercializar la producción cárnica del grupo.