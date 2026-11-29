En el debate ganadero argentino se ha instalado una discusión recurrente: ¿el engorde dejó de ser rentable o estamos utilizando herramientas de análisis que no representan adecuadamente la realidad económica del negocio? Buena parte de la discusión se concentra en la relación ternero/novillo, el costo del maíz y la eficiencia de conversión. Sin embargo, ninguno de estos indicadores, considerado aisladamente, permite determinar la rentabilidad de una operación. El resultado depende fundamentalmente del valor económico de los kilos producidos, de cuánto cuesta obtenerlos y del costo de oportunidad del capital y los recursos utilizados.

La ganancia por tenencia nunca fue una renta garantizada. En el debate actual se sostiene que la ganadería perdió una de sus fuentes tradicionales de rentabilidad: la ganancia por tenencia. Sin embargo, la evolución histórica de los precios muestra que nunca fue una renta permanente ni estuvo garantizada por el simple hecho de mantener hacienda.

Al analizar los últimos quince años, descontando la inflación, la valorización acumulada fue mucho más modesta de lo que suele suponerse. El novillo aumentó su valor real un 8,9% en todo el período, el ternero de 170 kilos un 3,8% y la vaquillona preñada un 21,1%. Esto equivale a tasas anuales reales compuestas de apenas 0,57%, 0,25% y 1,28%, respectivamente.

Estos resultados muestran que la hacienda permitió preservar parcialmente el capital en el largo plazo, pero difícilmente pueda considerarse que su mera tenencia haya generado una renta significativa y sostenida. Hubo períodos de fuerte valorización, pero también otros de pérdida de poder adquisitivo.

La capacidad de compra cambia con el precio esperado del novillo

Durante los períodos de alta inflación, restricciones cambiarias y tasas reales negativas, muchos operadores encontraron en el ganado una forma de protección patrimonial. En esos contextos, parte de la demanda respondía más a la necesidad de preservar el capital que a la rentabilidad propia de la actividad productiva.

Con una mayor estabilidad monetaria y alternativas financieras más competitivas, esa lógica pierde fuerza. El capital invertido en hacienda vuelve a competir directamente con otras opciones y la suba nominal de los precios deja de ser suficiente para justificar una inversión.

Esto también obliga a relativizar la idea de que las ganancias por tenencia permitían compensar o disimular ineficiencias productivas. Pudo ocurrir en determinados establecimientos y períodos, pero la evolución de los precios reales no permite sostenerlo como una característica generalizada del negocio ganadero.

La diferencia no es que antes alcanzara con tener animales y hoy sea necesario producir eficientemente. La valorización por tenencia siempre dependió del contexto económico y nunca reemplazó, por sí sola, a la eficiencia productiva.

El precio del ternero lo convalida el invernador. Para comprender la formación del precio de la reposición hay que distinguir entre la oferta de terneros y la capacidad de compra de la demanda.

La oferta anual de terneros es relativamente inelástica en el corto plazo: depende del stock de vientres, los índices reproductivos y los tiempos biológicos de la cría. El criador no puede aumentar significativamente su oferta porque el precio suba. El invernador, en cambio, es quien termina convalidando el precio. Su capacidad de compra depende fundamentalmente del valor que puede obtener al transformar esos animales en kilos de carne, de los costos del engorde y del rendimiento esperado de su capital.

Esta distinción es fundamental para interpretar las relaciones de compra y venta. Una relación ternero/novillo de 1,40 o 1,45 no implica necesariamente un negocio deficitario. Históricamente, las relaciones más elevadas se han registrado, en general, en períodos de precios altos del novillo, cuando el valor del animal terminado permite convalidar una reposición más cara. En esos contextos, el mayor precio relativo del ternero no necesariamente deteriora el negocio: puede reflejar una mayor capacidad de pago del invernador.

La oferta depende del stock de vientres y de los tiempos de la cría ESV

Por lo tanto, el ternero no tiene un techo de precio determinado por una relación histórica. Su límite está dado por la capacidad económica del negocio de engorde. Si el precio de la reposición supera esa capacidad, los invernadores dejan de convalidarlo, la demanda se retrae y el mercado corrige.

En definitiva, el criador ofrece una cantidad de terneros condicionada por la biología, mientras que el invernador determina cuánto puede pagar en función del precio de venta esperado y de los márgenes que ofrece la transformación productiva. Por eso, una relación elevada no debe interpretarse aisladamente: lo determinante es si el precio del novillo permite sostenerla y si, aun con esa reposición, el negocio sigue siendo rentable.

El verdadero margen está en el valor del kilo producido

La rentabilidad de la invernada debe analizarse comparando el valor total del animal vendido con el valor total del animal comprado y distribuyendo esa diferencia sobre los kilos efectivamente producidos.

La fórmula es sencilla:

Valor del kg producido = [(Precio de venta × kg vendidos) − (Precio de compra × kg comprados)] / kg producidos. Al resultado se le resta el costo del kilo producido, que incluye alimentación, sanidad, estructura, mortandad y costo de oportunidad del capital inmovilizado. Así se obtiene el margen neto por kilo producido.

Consideremos un ternero de 180 kilos llevado a 380 kilos. Con un gordo de US$1,80 por kilo y un costo de producción de US$1,50 por kilo ganado, el margen es de US$60 por animal. En ese escenario, la relación máxima de compra y venta de equilibrio es aproximadamente 1,18.

Pero si el gordo vale US$2,80 y el costo de producción asciende a US$1,60, el margen alcanza US$240 por animal y la relación máxima de equilibrio puede llegar aproximadamente a 1,47.

El mismo proceso biológico puede generar resultados económicos completamente diferentes según el valor que el mercado reconoce a la carne producida.

Aquí aparece una particularidad matemática que suele quedar relegada: pequeñas variaciones en el precio de compra pueden modificar sustancialmente el margen final. El invernador paga por todos los kilos que ingresan al sistema, pero genera valor adicional exclusivamente sobre los kilos que produce.

El novillo ganó un 8,9% en el período y el ternero de 170 kilos, un 3,8%

Por eso, comprar bien es determinante. La eficiencia productiva puede mejorar el resultado, pero no reemplaza una buena decisión comercial. Cuando el ternero se compra demasiado caro, el margen disponible puede deteriorarse rápidamente.

El costo del alimento y el costo de oportunidad también forman precios. El ternero no compite exclusivamente con otros animales. También compite con las alternativas de inversión del capital y con otros usos posibles de los recursos.

El año 2019 constituyó un caso interesante. La Argentina atravesó períodos de tasas de interés nominales muy elevadas, que durante distintos momentos ofrecieron rendimientos superiores a la inflación. Esto generó incentivos para mantener liquidez y colocar fondos a interés.

Es razonable considerar como hipótesis que parte de los productores e inversores hayan postergado compras de hacienda para aprovechar esos rendimientos, reduciendo transitoriamente la demanda de reposición. La magnitud de ese efecto requiere contrastarse con las tasas reales y los movimientos comerciales del período.

En sentido contrario, en años como 2015 y 2026, la relación entre el precio del maíz y el valor de la carne ofreció condiciones particularmente favorables para transformar alimento en kilos vivos. Cuando el costo de producir un kilo disminuye respecto del valor que el mercado reconoce a ese kilo, aumenta la capacidad de pago por el ternero.

También debe considerarse el costo de oportunidad del suelo. La tierra, el capital y las instalaciones tienen alternativas de utilización y deben remunerarse adecuadamente. En definitiva, no alcanza con saber cuánto cuesta producir: hay que determinar cuánto vale lo producido y qué otras oportunidades se resignan al utilizar los recursos en esa actividad.

Corrales

La evolución de las existencias en feedlots muestra un crecimiento significativo durante la última década. Los máximos anuales pasaron de aproximadamente 1,45 millones de cabezas en 2016 a registros cercanos a los 2 millones en 2023-2025, superándose esos niveles durante 2026.

Una interpretación sostiene que los corrales modificaron su estacionalidad tradicional. Sin embargo, existe otra explicación que merece mayor atención: el alargamiento de los ciclos de engorde. La evolución creciente de los pesos de faena en las distintas categorías aporta evidencia en esa dirección. Se están terminando animales más pesados, lo que supone una mayor permanencia dentro de los sistemas productivos.

Cuando los animales permanecen más tiempo en recría y terminación, disminuye la velocidad de rotación de las existencias. Por lo tanto, pueden acumularse más cabezas en los corrales sin que necesariamente haya aumentado en igual proporción el ingreso de animales.

Los registros mensuales de ingresos y egresos entre 2017 y septiembre de 2026 muestran, además, que los mayores índices de reposición continúan concentrándose principalmente entre febrero y junio, coincidiendo con la zafra de terneros.

La explicación más consistente es que no necesariamente se rompió la estacionalidad: cambió la duración del proceso de transformación de terneros en animales terminados. Los animales ingresan, pero permanecen más tiempo y salen con mayor peso. Debe recordarse que un índice de reposición superior a uno indica crecimiento de existencias, no rentabilidad por sí mismo. Para determinar el resultado económico es necesario analizar los ciclos efectivamente cerrados.

La historia de los últimos quince años muestra que la ganadería alternó períodos de fuerte recomposición económica con otros de pérdida de capital frente a la inflación, el dólar y las colocaciones financieras.

Los costos del engorde y el retorno que busca el productor ACA

Los años 2015, 2019 y 2022 ilustran diferentes combinaciones de precios, tasas de interés y relaciones de compra y venta. En 2019, la demanda exportadora y las condiciones comerciales favorecieron determinados negocios de invernada. En 2022, por el contrario, la sequía, el atraso de los precios y las elevadas relaciones de reposición complicaron los resultados de numerosos operadores.

Los resultados históricos de cría e invernada también muestran que la rentabilidad varía significativamente entre períodos y sistemas productivos. No existe una trayectoria lineal ni una rentabilidad garantizada por la simple tenencia de hacienda.

La eficiencia productiva importa, pero tiene límites biológicos. La relación de compra y venta es relevante, pero no tiene un umbral universal. El costo de producción importa, pero debe compararse con el valor económico de los kilos obtenidos.

El precio del ternero surge de la interacción entre una oferta relativamente inelástica y una demanda cuya capacidad de pago cambia con el precio del gordo, el costo de transformación y el costo de oportunidad del capital y del suelo.

Cuando el valor de los kilos producidos aumenta y las condiciones de transformación son favorables, el invernador puede pagar más por la reposición. Cuando esa ecuación deja de cerrar, la demanda se retrae y el precio encuentra su límite.

En definitiva, el verdadero negocio no consiste simplemente en comprar barato y vender caro. Consiste en comprar una determinada cantidad de kilos, transformarlos en otros de mayor valor económico y obtener, después de remunerar adecuadamente todos los recursos utilizados, una rentabilidad superior a la de las alternativas disponibles.

El precio del ternero no determina por sí solo la rentabilidad de la invernada. Es la capacidad económica de transformar ese ternero en kilos de mayor valor la que determina cuánto puede pagarse por él.

El autor es asesor ganadero de Econoagro