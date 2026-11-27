A poco más de un mes de que comience la aplicación del reglamento 1115/2023 de la Unión Europea (UE), que establecerá nuevas exigencias a las exportaciones de carne vacuna y soja, importadores europeos advirtieron que deberán asumir una mayor responsabilidad en la verificación del origen de los productos. En un encuentro de la Sociedad Rural Argentina (SRA), representantes de las industrias alemana y española señalaron que la trazabilidad será clave para mantener el comercio con la Argentina.

Una de las definiciones más contundentes fue la de Tobias Fier, responsable de Asuntos de Importación y Agricultura de la Asociación de la Industria Cárnica de Alemania (VDF), quien explicó que el reglamento trasladará a los importadores una tarea que hasta ahora no formaba parte de sus responsabilidades habituales. “Cada importador debe convertirse, en la práctica, en una especie de policía en la frontera de la Unión Europea, responsable de comprobar que se cumplan las exigencias”, remarcó. Según indicó, muchos operadores no están preparados ni cuentan con los recursos suficientes para asumir todas esas tareas.

El representante alemán lamentó que la normativa no haya surgido de un acuerdo entre los países proveedores y Europa

El representante alemán lamentó que la normativa no haya surgido de un acuerdo entre los países proveedores y Europa. “Nos habría gustado que esta normativa surgiera de un acuerdo entre la Argentina, el Mercosur y Europa, con un marco en común que permitiera a las empresas trabajar conjuntamente para cumplir los requisitos”, planteó. Para Fier, el reglamento impone obligaciones que los importadores deberán trasladar a sus proveedores, aunque no siempre tengan capacidad para verificar por sí mismos toda la información.

Recordó que el EUDR fue postergado dos veces, primero para dar más tiempo a los países proveedores y luego por dificultades del sistema informático europeo. Aunque se mostró más optimista, reconoció que todavía hay incertidumbre sobre cómo se realizarán los controles. En esa línea, destacó que la simplificación de algunos requisitos dio mayor margen a los importadores para analizar la información de los proveedores. Sin embargo, señaló que las dificultades se conocerán con los primeros controles y anticipó que en Alemania habrá una etapa inicial de cooperación, sin sanciones drásticas para quienes demuestren voluntad de cumplir.

En ese escenario, la trazabilidad aparece como una condición central para mantener el acceso al mercado europeo. En ese sentido, mencionó a Visec como una de las herramientas que pueden aportar información para responder a las exigencias y destacó que hubo intercambios entre esa plataforma, las autoridades de control alemanas y la Comisión Europea para que conozcan sus capacidades y los datos que puede proporcionar.

La posición de la industria española mostró otro aspecto del problema: la disponibilidad de sistemas reconocidos por las autoridades europeas. Jorge de Saja, director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), concentró su exposición en la soja, un insumo clave para la producción de alimentos balanceados. Según detalló, la industria europea necesita alrededor de 33 millones de toneladas de harina de soja por año, de las cuales España demanda unos 4,5 millones. El país es el principal productor europeo de alimentos compuestos para animales.

De Saja estimó que más del 90% de la soja argentina cumpliría con el EUDR

De Saja estimó que más del 90% de la soja argentina cumpliría con el EUDR y destacó las inversiones que realizó la cadena durante los últimos tres años. Consideró que, desde enero, esos esfuerzos deberían comenzar a compensarse con incentivos y primas comerciales.

De Saja advirtió que la preparación de las autoridades europeas es desigual: Polonia, Hungría y Malta todavía no designaron organismos de control, mientras que otros países también presentan dudas operativas. Francia, Alemania y España, entre los principales consumidores de soja, trabajan para llegar preparados a la implementación. “¿Tendrán las autoridades capacidad para controlar y verificar todo lo que exige el reglamento? Tenemos dudas”, planteó De Saja.

De Saja consideró que será necesario flexibilizar los controles iniciales y aceptar mecanismos alternativos, como declaraciones de responsabilidad o certificaciones reconocidas por la UE. Aclaró que las principales dificultades están en las administraciones europeas y no en los operadores privados.

En cuanto a las plataformas de certificación, De Saja aclaró que los compradores europeos no tienen la función de elegir un sistema ni de excluir a otros. Sin embargo, advirtió que, en la situación actual, son pocos los esquemas que cuentan con reconocimiento suficiente en Europa y que, en la Argentina, Visec es el que tiene ese respaldo. “Mi consejo sería no apostar inicialmente por sistemas que todavía son desconocidos en Europa, porque existe el riesgo de que no puedan garantizar la fluidez comercial que necesitamos”, afirmó. Dijo que durante aproximadamente un año los sistemas ya reconocidos podrían tener una ventaja práctica mientras las administraciones terminan de poner a punto sus mecanismos de control.

De Saja sostuvo que la Argentina debería ser clasificada como país de riesgo bajo, ya que, según estimó, más del 90% de su soja cumple con el EUDR. Atribuyó la actual calificación estándar a las dudas de algunos países europeos, como Países Bajos y Portugal, por la posible presencia de HB4, autorizado en la Argentina, pero no en la UE.

Frente a las advertencias de los representantes europeos, el Gobierno argentino defendió el trabajo realizado para preservar las exportaciones y cuestionó el modo en que se estableció la regulación. Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, calificó al EUDR como “una medida unilateral de la Unión Europea” y sostuvo que la Argentina viene trabajando para evitar que su aplicación interrumpa el flujo comercial. Recordó que la llegada de la normativa coincide con los preparativos para avanzar en una mayor integración comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y afirmó que existe la responsabilidad de evitar que las nuevas exigencias se conviertan en un obstáculo para el intercambio.

Brun sostuvo que la Argentina cuenta con capacidad productiva, sistemas consolidados e información verificable para responder a los requisitos europeos. También destacó las inversiones tecnológicas que realizó el sector privado para desarrollar herramientas de información allí donde, según señaló, el Estado nacional no llegaba.

Señaló que el país no parte de cero: cuenta con más de 150 años de vínculo comercial con Europa y con sistemas productivos consolidados. También destacó las inversiones tecnológicas que realizó el sector privado para desarrollar herramientas de información allí donde, según sostuvo, el Estado nacional no llegaba. Brun señaló que el Gobierno realizó más de 50 gestiones para defender las exportaciones, incluidas presentaciones ante la OMC y la elaboración de un informe país junto con el sector privado, para demostrar con información verificable las características de la producción agroindustrial argentina.

Frente a la recomendación de De Saja de utilizar sistemas con reconocimiento europeo, Brun recordó que la Argentina cuenta con siete herramientas de trazabilidad inscriptas en el directorio de la Secretaría de Agricultura, aunque no todas tienen el mismo aval en la UE. Además, ratificó el reclamo para que la Comisión Europea revise la clasificación de riesgo estándar del país y lo ubique en la categoría de riesgo bajo.