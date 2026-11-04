Demanda tranquila y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de 7028 vacunos ingresados en 192 camiones jaula. Las ventas se concretaran con poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 6,32% al pasar de $3933,821 a $3685,347, mientras que el Índice Novillo perdió un 5,39% al pasar de $4170,716 a los $3945,861.

Los novillos, con 844 cabezas, representaron el 12,10% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4590 con 442 kg; $4550 con 497 kg, y $4450 con 451 kg. Por las mejores vacas se pagó $3600 con 503 kg; $3500 con 431 y con 507 kg, y $3350 con 449 y con 523 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5200 con 325 kg; $5000 por 4 lotes de 321 a 368 kg, y $4800 con 329 y con 410 kg, y en vaquillonas, $5150 con 310 y con 312 kg; $4900 con 282, 307 y con 362 kg, y $4400 por varios lotes de 320 a 397 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3685,347, mientras que el peso promedio general resultó de 426 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3945,861. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3945,866. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4089,756. Detalle de venta: 844 novillos; 1490 novillitos; 2141 vaquillonas; 1655 vacas; 643 conservas, y 201 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (210) Agrop. El Pedregal v. 19, 513 kg a $3200; Fort vq. 15, 297 a 2500; 52, 301 a 2600; Isadelca nt. 34, 419 a 4000; Nafi v. 30, 515 a 3300. Aguirre Urreta Jorge SA: (42) El Maratejo n. 24, 433 a 4000; vq. 18, 370 a 3700.Blanco Daniel y Cía. SA: (379) Delfino n. 37, 497 a 4550; Est. La Delta v. 24, 551 a 3400; Juaristi nt. 16, 368 a 5000; vq. 15, 365 a 4600; 19, 312 a 5150; Ibáñez n. 15, 479 a 4500; Pezuña de Vaca nt. 35, 325 a 5200; vq. 35, 312 a 5150; Tolosa nt. 62, 447 a 4700.

Brandemann Consignataria SRL: (163) Don Horacio de López v. 18, 505 a 3050; Ratto nt. 16, 425 a 4400.Campos y Ganados SA: (56) Ochoa Hnos. v. 24, 520 a 3000. Casa Massola SA: (130) Campagnolle v. 26, 531 a 2300; Lena v. 30, 555 a 2700; 19, 513 a 2800; vq. 15, 370 a 3800; 32, 322 a 4000. Casa Usandizaga SA: (84) Est. El Jabalí vq. 20, 380 a 2600. Colombo y Colombo SA: (148) Adm. de Campos La Colina vq. 18, 403 a 3100; El Reparo de Orense vq. 43, 317 a 4600; Pareja La Salteña v. 20, 501 a 3300. Colombo y Magliano SA: (788) Bravo vq. 15, 439 a 4000; 17, 378 a 4300; Avestruz nt. 15, 422 a 4120; 16, 374 a 4220; 24, 425 a 4590; 16, 360 a 4740; Barrios Baron vq. 46, 315 a 4700; 29, 283 a 5000; Butinsky nt. 19, 415 a 4640; Colombo y Magliano vq. 17, 423 a 3300; 17, 371 a 3500; 17, 384 a 4250; El Pretexto vq. 15, 332 a 4500; 15, 333 a 4610; El Recado vq. 53, 353 a 4500; 18, 307 a 4700; La Arequipeña nt. 20, 357 a 4850; 20, 335 a 4900; Lovizio vq. 31, 371 a 3400; Terra Garba v. 28, 443 a 3220; 22, 450 a 3350. Consignataria Melicurá SA: (199) Ant. Est. Don Roberto vq. 16, 368 a 4400; Daireaux Hnos. nt. 19, 354 a 4850; Estab. Doña Elena v. 21, 536 a 3400; vq. 17, 335 a 4000; Molina nt. 24, 392 a 4650. Crespo y Rodríguez SA: (42) Aguaribay vq. 16, 282 a 4900.

Dotras. Ganly SRL: (104) Ayutun Hue nt. 20, 349 a 3500; Fuertes de Vázquez e Hijos n. 24, 455 a 4000.Gahan y Cía. SA: (176) Agro. Celta v. 32, 515 a 2700; 15, 466 a 2800; Cría Martín v. 16, 433 a 2400; Land-Management nt. 16, 350 a 4700. Ganadera Salliqueló SA: (56) Herrero vq. 16, 371 a 4100; 31, 341 a 4300. Gananor Pujol SA: (169) Garat Agro v. 18, 539 a 3300; La Maturraca v. 20, 551 a 2750; Zc Proyectos vq. 22, 334 a 3650; 28, 311 a 3800. Goenaga Biaus SRL: (107) Sangiuliano n. 26, 483 a 3550. Gogorza y Cía. SRL: (53) Gran Trébol n. 25, 480 a 4000.Harrington y Lafuente SA: (162) El Retico v. 20, 460 a 2300; Kawil Sq vq. 16, 332 a 4600; 32, 305 a 4800; Escobar de Campomar v. 27, 542 a 2800; Moro Hue vq. 44, 358 a 3900.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (114) Stadler vq. 18, 374 a 4400. Iriarte Villanueva Enrique SA: (138) Altube n. 15, 460 a 4250; Cazaux vq. 47, 322 a 4150; Jouli vq. 17, 478 a 3900. Jáuregui Lorda SRL: (194) De Los Heros nt. 44, 406 a 3700; Escobar de Campomar nt. 15, 423 a 4500.Lartirigoyen & Oromí SA: (46) Loma Larga n. 22, 475 a 3400. Llorente-Durañona SA: (65) Arrastua de Etcheverry n. 21, 490 a 3100; Huarte tr. 19, 685 a 3200; Tumini nt. 15, 403 a 4100.

Madelan SA: (193) Blasfer nt. 19, 418 a 4640; 22, 410 a 4650; Herrero vq. 15, 421 a 3880; 15, 372 a 4100. Martín G. Lalor SA: (240) Establecimiento 8 de Mayo nt. 44, 346 a 4400; Escobar de Campomar nt. 26, 416 a 4500; 15, 383 a 4700; Pérez nt. 17, 411 a 4620. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (523) Mendizábal nt. 31, 402 a 4400; vq. 16, 337 a 4000; 18, 311 a 4100; Agropecuaria Las Colaradas v. 33, 522 a 2900; El Caramba vq. 16, 408 a 4300; 17, 372 a 4400; Fundación Funisal vq. 16, 335 a 4500; La Primavera vq. 30, 326 a 4360; 30, 303 a 4500; 20, 280 a 4650; 20, 275 a 4840; Oro Rojo n. 27, 462 a 3900; Otondo vq. 17, 476 a 3540; 18, 417 a 3800; Rodríguez y Marchete nt. 37, 427 a 4350. Monasterio Tattersall SA: (982) Adm. Agrop. La Entrerriana vq. 15, 337 a 4600; 23, 314 a 4650; Agrop. San Diego n. 28, 480 a 3600; v. 38, 555 a 2800; Baz nt. 18, 381 a 4600; 17, 360 a 4650; Criadores nt. 19, 353 a 4600; Di Lascio Hnos. n. 24, 649 a 3300; El Matico n. 30, 491 a 4300; García n. 22, 467 a 4000; Bobbio v. 22, 574 a 3400; Las Víboras nt. 35, 353 a 4750; Los Míos n. 35, 517 a 3800; Mónaco nt. 29, 322 a 5000; Nard vq. 16, 326 a 4600; 40, 274 a 4850; Pastorino y Farras vq. 15, 406 a 4100; 16, 354 a 4400; Zubigaray n. 19, 453 a 4400.Pedro Genta y Cía. SA: (92) Canessa v. 32, 450 a 3300.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (219) Est. La Josefina v. 26, 507 a 3500; Martino nt. 17, 336 a 4300; Grasetti n. 15, 432 a 4000; Rural Quequen n. 16, 441 a 4500. S. L. Ledesma y Cía. SA: (31) Delpech v. 20, 439 a 2700.Wallace Hermanos SA: (147) Establecimiento 8 de Mayo nt. 45, 344 a 4550; Macerata vq. 16, 360 a 4000; Suc. Pecorena nt. 45, 375 a 4300.Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (28); Balcarce y Cía. SRL (74); Ferias Agroazul SA (31); Gregorio Aberasturi SRL (54); Hourcade Albelo y Cía. SA (43); Lanusse-Santillán y Cía. SA (64); Nieva H. y Asociados SRL (36); Santamarina e Hijos SA (61); Umc SA (43).