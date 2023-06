Denuncian trabas para acceder a un beneficio por la sequía anunciado por Sergio Massa

escuchar

Productores agropecuarios del norte en situación de emergencia agropecuaria denunciaron trabas burocráticas para acceder a los beneficios previstos por la ley. A pesar de los anuncios del Gobierno de que los beneficios por la sequía se otorgarían de forma automática, en esa región alertaron que, aunque presentan el certificado de emergencia y cumplen con los requisitos establecidos, se enfrentan a obstáculos y solicitudes adicionales que retrasan o les impiden el acceso.

Sin embargo, ante la consulta de LA NACION, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) indicaron que “no hay problemas con los beneficios para las zonas afectadas por emergencia agropecuaria”. Agregaron que están “a disposición si algún productor está con dificultades para obtener las exenciones o algún otro tema”. Según manifestaron ,“las ejecuciones están frenadas” desde que salió una resolución general y “tampoco hay embargos”.

El anuncio oficial por la sequía, realizado a fines de marzo pasado, estipuló que los productores ubicados en las zonas declaradas en emergencia tendrían acceso directo a una serie de beneficios, incluyendo la suspensión automática de intimaciones y embargos en sus cuentas bancarias, entre otros. Según dijo a LA NACION Roberto Palomo, vicepresidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), “todo quedó en meras promesas”.

“A pesar de contar con el certificado de emergencia provincial y haber presentado la documentación requerida en AFIP para encuadrarnos dentro de la situación de emergencia, no nos otorgan los beneficios y en su lugar recibimos requerimientos solicitando más información”, denunció Palomo.

“El ministro de economía, Sergio Massa, afirmó que los beneficios de AFIP serían automáticos. Es decir, al presentar el certificado, se suponía que ingresarían automáticamente al programa de emergencia, con una serie de beneficios asociados. Sin embargo, no está ocurriendo de esa manera. Nosotros presentamos el certificado, pero nos están solicitando requisitos adicionales”, agregó.

Sergio Massa había anunciado beneficios automáticos por la sequía

El productor ejemplificó que se les exige el pago anticipado del impuesto a las Ganancias cuando enfrentan una situación económica compleja. “Da la impresión de que están buscando cualquier error para negarnos los beneficios correspondientes, lo cual nos preocupa, ya que tendremos que hacer pagos anticipados del impuesto a las Ganancias sobre una campaña que va a dar quebrantos”, apuntó.

Palomo, que es productor agropecuario en Santiago del Estero y Tucumán, contó que realizó el certificado de emergencia en ambas provincias afectadas y, en el caso de Santiago del Estero, presentó la solicitud a través de la plataforma web de la AFIP porque, a diferencia de Tucumán, está homologada a nivel nacional. Sin embargo, recibió una respuesta negativa debido a un supuesto error.

“Revisé los requisitos establecidos por la ley nacional y el certificado está completo, pero como todo es sistémico en AFIP, no hay quien dé una respuesta. Los que pueden responder, en la regional de Tucumán, no manejan el sistema y no saben explicar la razón del error. No se ha cumplido la automatización de beneficios que Massa anunció para los productores en emergencia”, lamentó Palomo. Según indicó, lo misma problemática tuvieron otros productores.

Frente a esta situación, los productores afectados exigieron una pronta solución y una respuesta clara por parte de las autoridades competentes para poder acceder a los beneficios correspondientes.

LA NACION