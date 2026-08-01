Desafíos que van más allá de las palabras y las promesas presidenciales

La presencia del presidente Javier Milei en el acto principal de la Exposición Rural de Palermo dejó una serie de definiciones sobre el papel del agro en el país que deberían servir para acelerar el proceso de toma de decisiones tanto del sector público como del privado.

Hay una sintonía común entre el primer mandatario y el público ruralista sobre la desregulación económica, la reducción de impuestos y la defensa de la propiedad privada que predominan en esta etapa. Lo entendió Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien destacó el potencial productivo del agro, respaldó aspectos centrales de la política económica oficial y volvió a plantear un reclamo histórico del sector: la eliminación definitiva de las retenciones. También insistió en la necesidad de reducir la presión tributaria en todos los niveles del Estado, mejorar la infraestructura, fortalecer la educación y ampliar la conectividad rural.

Pino fue enfático al reclamar que las retenciones debían ser eliminadas y hacerlo por ley. Recordó que desde que se aumentaron en 2002, el Estado se quedó con unos US$215.000 millones de dólares.

Milei coincidió en que los Derechos de Exportación (DEX), son una “aberración” y recordó cómo los fue reduciendo desde que llegó a la Casa Rosada en 2023. Reiteró que su prioridad es el superávit fiscal y, de alguna manera, dio a entender que la baja no había sido más contundente porque no quería volver a aumentarlos en caso de enfrentar alguna turbulencia. Obviamente, en alusión a la gestión del gobierno de Mauricio Macri que llevó a cero los DEX al maíz y al trigo y redujo los de la soja y los tuvo que implantar tras la crisis financiera de los últimos meses de su gestión.

Nicolás Pino, en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo Pilar Camacho - LA NACION

Pero el Presidente confirmó en Palermo lo que economistas y observadores adelantaron: los DEX al agro serán eliminados cuando otros sectores de la economía como la energía y la minería incrementen su aporte de divisas al país. Para el campo, sin dudas, es una buena noticia que no ser el único sector de la economía con capacidad de ingresar dólares por exportaciones. Sin embargo, lo que no se está reconociendo es que no hay un equilibrio con lo que efectivamente el campo aportó a las arcas del Estado desde principios de este siglo. En rigor, si ahora hay equilibrio fiscal es por la vigencia de un tributo claramente distorsivo y regresivo.

Milei defendió las medidas de desregulación instrumentadas desde el comienzo de su gestión, destacó la apertura de mercados internacionales y expresó que el país se encamina hacia un “campo radicalmente distinto” gracias a un marco de mayor libertad económica.

Es claramente positivo que un Presidente comprenda el papel esencial de la producción agropecuaria a la que asoció, casi con una visión antropológica, como el origen de la civilización. El interrogante que se abre es si este respaldo se traduce en nuevas decisiones políticas. El último anuncio de baja de DEX para trigo y cebada y el esquema planteado para los granos gruesos a partir de 2027 fueron aceptados por la dirigencia rural, pero, cada vez más, los productores creen que este cronograma debe ser más agresivo. Desde la tribuna ruralista se escucharon algunos gritos de “acelere, acelere” mientras Milei hacía referencia al esquema de reducción.

Frente a las perspectivas de márgenes ajustados para la próxima campaña, con una limitada baja de la presión impositiva, la respuesta del campo en términos de mayor inversión y gasto será modesta. Claro que ayuda la certidumbre que no habrá cupos de exportaciones, tipo de cambio distorsionado y trabas para importar insumos, pero el “campo radicalmente distinto” que prometió Milei en la Exposición Rural de Palermo tardará en llegar.

Que el Gobierno presente la cifra de la cosecha récord del ciclo 2025/26 como una cuestión atribuible solo a su gestión y soslaye el papel del clima puede ser considerado una táctica de marketing político de la que conviene desconfiar. Puertas adentro quizás sería conveniente poner el foco en los temas estructurales que todavía no se han resuelto. La presión tributaria, vía los DEX, es el principal, pero hay otros como la infraestructura, el financiamiento y la inserción internacional del país. El mundo se mueve cada vez con mayor velocidad y el espacio que no ocupe la Argentina, lo hará un competidor.