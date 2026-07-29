Desplome: la soja en el mercado internacional tuvo una jornada muy negativa y perdió hasta US$12,49

Los precios de la soja en la Bolsa de Chicago, principal referencia para el mercado internacional, registraron hoy una fuerte baja en medio de pronósticos de lluvias para las zonas agrícolas de los Estados Unidos y una toma de ganancias mientras los operadores aguardan noticias de nuevas compras del poroto estadounidense por parte de China. Tras el fuerte repunte del último tiempo, luego de una seguidilla de caídas los precios volvieron al nivel de principios de mes.

Al cierre de la jornada, la posición agosto perdió US$12,49 y finalizó en 432,84 dólares por tonelada. En tanto, el contrato septiembre retrocedió US$10,56 por tonelada, a US$432,11.

“Con importantes bajas cerró la rueda de la soja en Chicago ante el inicio de una secuencia de lluvias que comenzó hoy en el Centro de las Grandes Planicies y que se irá trasladando de Oeste a Este sobre el cinturón sojero/maicero [de los Estados Unidos] en lo que resta de la semana, aportando alivio para los cultivos que vienen padeciendo temperaturas superiores a las marcas normales, mientras progresa la etapa de floración”, señaló la corredora Granar en un informe.

Agregó: “Lo antedicho disparó una toma de ganancias de los fondos de inversión, que según fuentes privadas liquidaron unos 17.000 contratos de soja, unos 7000 de aceite y 3000 de harina". En tanto, el contrato agosto del aceite y de la harina bajó US$35,05 y 5,51, a 1524,91 y de 347,56 dólares por tonelada, respectivamente.

El contrato agosto del aceite y de la harina bajó US$ 35,05 y 5,51, a 1524,91 y de 347,56 dólares por tonelada, respectivamente Amarita

Según el informe, en el caso del aceite la situación se dio más allá del repunte en el valor del petróleo. Esto, vale recordar, por la falta de acuerdos entre Estados Unidos e Irán.

También indicó: “El mercado necesita ver nuevas confirmaciones de compras chinas, pero, también, un mayor interés del resto de los compradores, cuya demanda se percibe más tranquila que lo visto un año atrás”.

Expectativa

Según Bruno Todone, analista de granos de AZ-Group, la caída de precios de los granos en Chicago ocurrida hoy no puede asociarse a los fundamentos de los mercados, porque está disminuyendo el estado “bueno” a “excelente” en la soja y el maíz estadounidenses y también se registran inconvenientes con el trigo. “En términos de datos de oferta y demanda no hay un marco tan negativo para que bajen tanto los precios”, dijo.

La explicación de las bajas estaría vinculada a un flujo de fondos negativo, con los fondos especulativos tomando ganancias ante la reanudación de las lluvias en la zona agrícola estadounidense, lo que presionó en forma brusca sobre los precios.

Bruno Todone, analista del mercado de granos de AZ Group Gentileza

Acotó que contribuyó a esta caída la actuación tranquila de la demanda mundial, especialmente de China. Además, está previsto, para las 18 de hoy, que hable el presidente Donald Trump y los operadores esperan que anuncie algo que pueda afectar directa o indirectamente el precio de los granos, indicó.

Otro factor negativo para los granos fue el riesgo de suba de la tasa de interés en Estados Unidos. “Había 30% de posibilidades que la FED aumentara la tasa, lo que hubiese sido algo muy negativo para los granos, pero finalmente solo tres integrantes votaron a favor de una suba, nueve a favor de mantenerla y tres a favor de subirla”, precisó Todone.