“Que sea una política de Estado”: presentaron un proyecto para cambiar la gestión de los caminos rurales en un municipio bonaerense

Con la idea de darle un giro a la gestión de los caminos rurales y que deje de depender de cada cambio de gobierno, la Sociedad Rural de 9 de Julio y un grupo de productores referentes de los distintos cuarteles del distrito presentaron un proyecto de ordenanza para crear una Comisión Vial Rural. La propuesta, que ya fue entregada a los bloques del Concejo Deliberante y también ingresó al Departamento Ejecutivo, plantea conformar un organismo con participación de productores, entidades rurales, la Cámara de Comercio y el Municipio que administre la mayor parte de los recursos de la tasa vial y los fondos provinciales destinados a la red vial, planifique y ejecute las obras de caminos e infraestructura hidráulica y garantice la continuidad de esa política más allá de los cambios de gestión.

La propuesta comenzó a gestarse hace más de cinco meses. Durante ese tiempo, sus impulsores analizaron experiencias de distintos municipios bonaerenses, especialmente la de Benito Juárez, donde un sistema similar funciona desde hace casi 25 años, para adaptar ese modelo a la realidad de 9 de Julio.

La iniciativa propone crear una Comisión Vial Rural que administre la mayor parte de los recursos de la tasa vial y planifique las obras de caminos e infraestructura hidráulica

“Lo que se presentó fue un proyecto de ordenanza para todo lo que es el trabajo, mantenimiento y reconstrucción de la red vial, tanto la parte de caminos como la parte hidráulica”, explicó Hugo Enriquez, integrante de la Sociedad Rural de 9 de Julio.

Según contó, durante la elaboración del proyecto recopilaron información de distintas localidades y fueron ajustando la propuesta hasta llegar al texto que presentaron esta semana. “Se vino recabando datos de distintas instituciones y de distintas localidades. Lo discutimos, lo pulimos, lo revisamos y hoy se lo estamos entregando tanto a los presidentes de bloque del Concejo Deliberante como al Ejecutivo”, señaló.

La comisión estaría integrada por representantes de las entidades agropecuarias, productores no nucleados, la Cámara de Comercio y el Municipio, y prevé la designación de un gerente técnico mediante concurso público para llevar adelante la gestión operativa. “La idea es armar una comisión formada por los productores nucleados en las distintas entidades agrarias, los productores que no están nucleados, la Cámara de Comercio y el Municipio. Esa comisión es la que va a manejar los fondos viales y la ejecución mediante un gerente técnico elegido por concurso”, indicó.

Según el proyecto, la comisión administraría el 85% de lo recaudado por la tasa vial y el 100% de los fondos que la Provincia transfiera con destino específico a la infraestructura vial. Con esos recursos debería elaborar un programa anual y otro plurianual de obras, presentar un balance de gestión cada año e ir ajustando la planificación en función de los resultados. “Se presenta anualmente un programa que va a ser anual y plurianual, se presenta también el balance y se va autocorrigiendo o mejorando”, explicó Enriquez.

El objetivo central es que la administración de los caminos rurales se convierta en una política permanente, independiente de quién conduzca el municipio. “Queremos trascender a los distintos gobiernos políticos para que sea una política de Estado y se mantenga ese camino, así haya cambios en el medio. Realmente queremos tener resultados objetivos”, afirmó.

Hugo Enriquez explicó que el proyecto fue elaborado durante más de cinco meses tras analizar experiencias de distintos municipios bonaerenses, con especial atención al modelo de Benito Juárez

Enriquez también remarcó que el problema excede al sector agropecuario. “Es un bien común de toda la sociedad, no solamente del sector rural. La gente que vive en la ciudad también trabaja en el sector rural de distintas formas y los recursos económicos que genera el campo se vuelcan en la ciudad. Además, dentro del sector rural hay pueblos, escuelas y muchas actividades que dependen de esos caminos”, sostuvo.

Para elaborar la iniciativa estudiaron experiencias de distintos municipios, identificando tanto los aspectos que funcionaron como los que no, para adaptarlos a las necesidades del distrito. “Se colectó información de distintos partidos sobre lo que funcionaba, lo que no funcionó y lo que funciona bien. En función de eso se trató de readecuar el proyecto para la zona de 9 de Julio”, explicó.

Por último, aclaró que la propuesta no apunta a resolver de manera inmediata el deterioro de la red vial sino a crear una herramienta de gestión que permita sostener mejoras en el tiempo. “Esto no va a ser una respuesta rápida. La situación de crisis que tenemos hoy la vamos a tener que seguir paliando lo mejor posible. Lo que buscamos es cambiar un poco la historia hacia adelante”, concluyó.