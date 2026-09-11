“Después de 25 años”: un senador libertario cesó la actividad de sus empresas, puso en venta una planta y acusó a un gobernador

Después de 25 años de actividad vinculada con la producción y comercialización agropecuaria, el senador nacional por Formosa Francisco Paoltroni anunció el cese de las actividades de sus empresas y aseguró que tomó la decisión luego de haber llegado a una situación de “ahogo financiero” y “económico”. El legislador responsabilizó al gobierno provincial de Gildo Insfrán por lo que denunció como una sucesión de multas, embargos, controles y presiones sobre clientes. Ante una consulta de LA NACION, confirmó el cese de las actividades.

La decisión se produce en medio de una delicada situación financiera de Ganaderos de Formosa SRL, la consignataria de hacienda que Paoltroni fundó en 2010. Según una consulta al informe de la Central de Deudores del Banco Central, la firma registra 225 cheques por $1.264.604.595,68.

“Hoy tengo que transmitir una muy dolorosa noticia para mis clientes, para mis empleados, mis proveedores. Después de 25 años de trabajo, no tenemos otra alternativa que cesar las actividades”, dijo Paoltroni en un video difundido a través de sus redes sociales.

El senador señaló que la interrupción de la actividad busca darle tiempo para reordenar la situación económica de sus compañías y atender los compromisos pendientes. “La persecución política y los ataques nos han llevado al límite, al ahogo financiero, al ahogo económico, y por eso tenemos que suspender las actividades para poder poner un orden a toda la situación económica y a los compromisos que tenemos por delante”, afirmó.

Paoltroni denunció persecución política Hernán Zenteno

Según indicaron a LA NACION fuentes cercanas al legislador, la decisión alcanzó al entramado empresarial vinculado con su actividad agropecuaria y fue tomada, según explicaron, ante lo que consideran “ataques permanentes a todo el entorno de la actividad”. En ese contexto, Paoltroni y sus socios pusieron en venta la planta de Agroindustria de Formosa SRL, el establecimiento construido en Ibarreta para la extrusión de soja y que durante años estuvo en el centro de una disputa con Recursos y Energía de Formosa SA (Refsa), por la falta de abastecimiento eléctrico.

En la rectificación de su declaración jurada, Paoltroni informó participaciones en Ganaderos de Formosa SRL, con el 98%; Los Angelitos SRL, con el 50%; y Agroindustria de Formosa SRL, con el 48%. Los Angelitos SRL tiene 5 cheques rechazados por $70 millones, según la entidad bancaria. En tanto, Agroindustria de Formosa SRA, tiene 15 cheques rechazados por $85 millones.

Esta última sociedad fue constituida para poner en marcha una planta procesadora de soja sobre la ruta nacional 81. En 2022 sus socios habían relatado a LA NACION que destinaron $100 millones en ese entonces para construir el establecimiento, pero que no podían comenzar a operar normalmente porque no conseguían la conexión a la red eléctrica de Refsa. La distribuidora había argumentado, entre otras cuestiones, que realizar la conexión exigía sacar de servicio temporalmente un alimentador de 33 kV que abastecía a distintas localidades.

Francisco Paoltroni habla de la situación de sus empresas

La controversia se prolongó durante tres años. Los empresarios llegaron a operar parcialmente con un grupo electrógeno y, finalmente, para mantener la actividad, alquilaron una planta en General San Martín, Chaco.

Ahora, Paoltroni vinculó la crisis de sus empresas con su enfrentamiento político con el mandatario formoseño. “Las multas que nos han inventado, los embargos que nos han hecho del gobierno provincial, la persecución en los remates a los clientes vendedores, los aprietes a los clientes compradores con miles de formas de presión y de amenazas”, enumeró. Aseguró que todavía existe un cliente al que le fueron secuestrados 300 animales en marzo y que, según afirmó, no le habían sido restituidos.

En marzo, en rigor, Paoltroni denunció que el gobierno de Insfrán desplegó un operativo policial para entorpecer un remate ganadero organizado por su firma consignataria en la Sociedad Rural de Comandante Fontana. Según relató, de las 2200 cabezas previstas solo pudieron ingresar unas 1100, luego de que productores denunciaran controles y restricciones para trasladar los animales; además, señaló que 367 cabezas fueron retenidas. Paoltroni afirmó que en el predio llegaron a desplegarse cuatro móviles y 25 policías y atribuyó el procedimiento a una decisión política destinada a perjudicarlo económicamente.

“Había un operativo a nivel provincial para que toda la hacienda que fuera a nuestro remate sea perjudicada o molestada”, denunció oportunamente.

En Formosa el gobierno de Insfrán monta un operativo policial contra el senador Paoltroni para que no realice su remate de hacienda mensual

A esas dificultades para llevar adelante la actividad, según el legislador, se sumaron medidas tomadas por el organismo fiscal nacional. “También impactó tremendamente en nuestra situación siete embargos de AFIP en 30 días; jamás nos había sucedido una situación igual”, expresó, en referencia al organismo que actualmente funciona bajo la denominación de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Pese a la situación financiera, Paoltroni aseguró en el video que buscará cumplir con las obligaciones asumidas. “Quiero dar tranquilidad a todos nuestros clientes de que vamos a honrar todas nuestras deudas y poner orden en esta situación”, afirmó. El legislador cargó directamente contra Insfrán: “Insfrán logró lo que quería: destruirnos, destruir nuestras empresas. Y esto lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo”.

“En Formosa no dejan trabajar; en Formosa te matan, te asfixian. Esto es lo que sufre toda la población de mi provincia, y lo he denunciado en el Senado durante estos dos años y medio como senador”, agregó.

Hace 30 años que Insfran es gobernador de Formosa. Y busca perpetuarse en el poder.



La Corte Suprema declaró por unanimidad —Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti— la inconstitucionalidad del artículo -impulsado por el partido del gobernador- que permitía la reelección… pic.twitter.com/PBnXAVFmxz — Joaquin Benegas Lynch (@joacobl75) September 1, 2026

En medio de la controversia, Paoltroni recibió además el respaldo de integrantes de La Libertad Avanza. El senador Joaquín Benegas Lynch relacionó la situación empresarial con el enfrentamiento político entre Paoltroni e Insfrán y recordó el fallo de la Corte Suprema sobre la reelección indefinida en Formosa. “Desde el Bloque de Senadores de La Libertad Avanza respaldamos al senador, que con admirable coraje enfrenta esta situación”, afirmó Benegas Lynch.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña que permitía la reelección ilimitada del gobernador y vicegobernador, al considerar que resultaba incompatible con principios del sistema republicano establecidos por la Constitución Nacional.

En los últimos días, el presidente de la Sociedad Rural de Juan José Castelli, Chaco, Marcos Viana, señaló en Algo está pasando por VLU FM 88.5. que alrededor de 46 productores tenían pagos comprometidos por operaciones efectuadas en un remate del 24 de julio, por un monto que estimó cercano a $1800 millones, aunque aclaró que “no todos los instrumentos habían llegado todavía a su fecha de vencimiento”.