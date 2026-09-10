Santilli ratificó la intención del Gobierno de eliminar las retenciones y vinculó nuevas bajas al crecimiento de otros sectores

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, ratificó que el gobierno de Javier Milei mantiene como objetivo avanzar en la reducción de la presión impositiva sobre el sector productivo y, en particular, en la eliminación de los derechos de exportación. Durante el cierre del Agribusiness Forum de AmCham, señaló que existe un horizonte para continuar con las bajas durante 2027 y 2028 y vinculó la posibilidad de profundizar ese proceso con el crecimiento de otros sectores generadores de exportaciones, como minería, petróleo, gas y economía del conocimiento. En enero próximo se iniciará un cronograma de reducción de los derechos de exportación para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo.

“Está claro cuál es la visión del Presidente. El Presidente tiene una visión contundente respecto del proceso productivo argentino: sacarle la presión de arriba a la cabeza a los productores, al país, bajar impuestos”, afirmó Santilli. Según planteó, esa orientación ya comenzó a reflejarse en distintas decisiones tributarias tomadas por la administración libertaria.

En ese sentido, contrapuso el rumbo actual con el del gobierno anterior y enumeró algunas de las reducciones realizadas. “Si yo me paro en el gobierno anterior, entre aumento y creación de impuestos, 32. Este Presidente tiene una contundencia respecto a esto y lo vemos en el sector cerealero: si vos querés, la soja del 33 al 24, girasol, cebada, trigo, economías regionales, Bienes Personales”, expresó. Luego sostuvo: “Esa es la posición del Presidente. Y ya hay un cronograma 2027, 2028 de seguir bajando la presión fiscal”.

Santilli relacionó directamente ese objetivo con la aparición de nuevos sectores capaces de aportar dólares, actividad y recaudación a la economía. Según explicó, el Gobierno considera que el crecimiento de esos “motores” permitiría acelerar el proceso de reducción de impuestos y, particularmente, avanzar hacia el objetivo planteado por Milei para los derechos de exportación. “Lo importante de esto es que los otros motores de la economía se han encendido”, señaló. Entre ellos mencionó particularmente a la minería, cuyo crecimiento atribuyó al régimen de incentivos a las grandes inversiones, y a la expansión de los proyectos vinculados con petróleo y gas.

Diego Santilli recordó que hay un cronograma para seguir con la baja de la presión fiscal Astarita Nicolás/AFS

Más adelante fue explícito al referirse al vínculo entre ese desarrollo y las retenciones. “El motor de la minería, el motor del oil & gas, va a empujar, va a hacer que esto que el Presidente traza de eliminar las retenciones, que es una visión clara que tiene, y ya ha fijado un programa de 2027, 2028, venga con mucha más fuerza si todos estos motores despegan”, afirmó.

De esta manera, el jefe de Gabinete volvió a colocar la eliminación de los derechos de exportación dentro de los objetivos del Gobierno, aunque durante su exposición no dio una fecha concreta para su desaparición total ni anunció una nueva reducción inmediata para el agro. Sí sostuvo que la baja de la presión tributaria continuaría y la condicionó al crecimiento de las otras actividades que el Ejecutivo busca impulsar.

Santilli también destacó el potencial de la economía del conocimiento, otro de los sectores que, según indicó, podría alcanzar este año exportaciones por unos US$10.000 millones. Afirmó que la actividad había sufrido particularmente las restricciones cambiarias y la brecha entre distintos tipos de cambio. “Tuvimos un apagón con el cepo y la brecha”, sostuvo. Y comparó el potencial argentino con Polonia: “Nosotros tendríamos que ser como Polonia. Te exporta US$40.000 millones porque tiene las mismas condiciones universitarias y, si querés, de recurso humano y educativo como el nuestro, población parecida y aporta US$40.000 millones. Ese es el aspiracional de la Argentina en materia de industria del conocimiento”.

El jefe de Gabinete hizo el cierre del Agribusiness Forum de la AmCham Astarita Nicolás/AFS

Ante empresarios vinculados con la agroindustria, Santilli también defendió la política de apertura comercial e inserción internacional del Gobierno y puso especial énfasis en la relación con los Estados Unidos. Según sostuvo, el alineamiento internacional definido por Milei se tradujo en mejores condiciones comerciales para la Argentina y mencionó, entre los resultados alcanzados, el incremento en el acceso de la carne vacuna argentina al mercado estadounidense.

“Ese alineamiento con Occidente lleva como consecuencia un proceso muy positivo hacia la economía argentina, hacia su producción y hacia su exportación”, dijo.

Por otro lado, aseguró que está convencido de que Milei conseguirá la reelección y reveló que el Gobierno trabaja con gobernadores para ampliar su fuerza electoral y consolidar políticamente el proceso de reformas. “Yo estoy convencido, y tengo una convicción, de que el Presidente va a ser el primer presidente no peronista que reelija. Esa es una convicción que tengo. No es una expresión de deseos, es una convicción”, afirmó.

Diego Santilli aseguró que está convencido de que Milei conseguirá la reelección Astarita Nicolás/AFS

“Estamos construyendo un camino con bastantes gobernadores que tiene que ver con consolidar un proceso que inició el presidente Milei, que fue muy positivo en 2025, pero que lo queremos ampliar”, expresó.

Y agregó: “Hoy nos demanda el mercado consolidar el proceso de transformación. Y eso implica consolidar, si querés, tu fuerza electoral, pero ampliarla. Y ahí estamos haciendo un trabajo con muchos gobernadores. No voy a dar los nombres porque si no empezamos con la especulación, pero no tengan ninguna duda de que eso va a pasar. Ese camino nos va consolidando en el proceso de cambio y vamos a poder ver la Argentina que todos soñamos ver. Pero esa Argentina no debe ser una Argentina coyuntural”.