Diputados: buscan autorizar la siembra de 50.000 hectáreas al costado de las rutas nacionales

En la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados se comenzaron a tratar dos iniciativas que buscan habilitar la siembra en las áreas aledañas a las rutas nacionales (banquinas), algo hoy prohibido. Ayer se realizó una reunión informativa sobre este tema. Vale recordar que algunas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, sí permiten la siembra con ciertos recaudos en las zonas adyacentes a las banquinas de las rutas provinciales. Esto lo implementaron diversos municipios.

Según informó la Fundación Barbechando, las propuestas que se empezaron a abordar son las del diputado nacional Javier Sánchez Wrba (PRO) y la diputada nacional Agustina Propato (UXP).

“Las propuestas habilitan, bajo permisos y condiciones específicas, el uso productivo de superficies adyacentes a las rutas nacionales. Podrían incorporarse unas 50.000 hectáreas a la producción agrícola”, señaló Barbechando.

“Los proyectos apuntan a aprovechar superficies que hoy pueden encontrarse sin uso productivo, a través de permisos precarios y onerosos, manteniendo las condiciones necesarias para la circulación y el mantenimiento de las rutas. Un punto central es que no propone sembrar sobre las banquinas ni sobre las franjas de seguridad vial”, indicó.

Según se informó, en la propuesta de Sánchez Wrba “los productores frentistas tendrían prioridad para acceder, mediante el pago de un canon, a los permisos de uso productivo de las franjas adyacentes a la calzada -tierras que hoy en día son de dominio público- para poder producir”.

Barbechando precisó que, respecto al destino de los fondos que se recauden vía el permiso, “solo existe una diferencia instrumental: por parte del PRO el destino es el mantenimiento de la Red Vial Nacional mientras que la propuesta de UXP tiene un fin social y cooperativo”.

En su cuenta de X, el diputado Sánchez Wrba señaló: “Más producción también es aprovechar mejor nuestro territorio. Por eso desde @prodiputados presentamos un proyecto para recuperar el uso productivo de tierras linderas a las rutas nacionales, con una condición fundamental que es cuidar la seguridad de quienes las transitan. El proyecto empieza a discutirse en la comisión de Transportes”.

Hoy el Diputado @jsanchezwrba intervino en la Comisión de Transportes para avanzar con el tratamiento del proyecto de ley que busca habilitar la siembra al costado de las rutas nacionales.



Esperamos aprobarlo, para generar nuevos incentivos a la producción agropecuaria y… pic.twitter.com/bmA7HgHvZ6 — PRO Diputados (@prodiputados) August 12, 2026

En este marco, la Fundación Barbechando señaló que “las iniciativas parten de revertir la prohibición que hoy rige en sembrar en esos espacios que, durante años fue una práctica habitual, hasta que una resolución de 2008 dejó sin efecto el régimen que permitía otorgar permisos para la siembra, cultivo y cosecha”.

“De acuerdo con una estimación incorporada al proyecto, si se consideraran aproximadamente dos hectáreas adicionales por cada kilómetro lineal en las zonas productivas y se tomara como referencia una Red Vial Nacional de unos 40.000 kilómetros, el universo potencial podría alcanzar unas 50.000 hectáreas que podrían sumarse a los cultivos anuales”, agregó Barbechando.

Vista aérea de la ruta provincial 65 Gza

La entidad recordó que en distintas jurisdicciones existen normas que permiten compatibilizar el uso vial con determinados usos productivos regulados. “Un caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires, donde la Ley Nº. 10.342, de 1985, habilita a los municipios a otorgar permisos de uso precario sobre franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial. De hecho, existen experiencias municipales en las que se avanzó con este tipo de utilización bajo normativa provincial y local, como el caso de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires”, indicó.