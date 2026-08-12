La Argentina logró la reapertura del mercado de Corea del Sur para la carne aviar

Corea del Sur reabrió su mercado para la carne aviar argentina a partir del 10 de agosto de 2026. Según informó la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de la República de Corea (Mafra) modificó la normativa sanitaria vigente e incluyó al país nuevamente entre los habilitados para exportar este producto.

La decisión se tomó luego de que las autoridades surcoreanas evaluaran la información epidemiológica presentada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

De esta manera, Corea del Sur reabrió su mercado para la carne aviar argentina a partir del 10 de agosto de 2026. Según informó la cartera que dirige Sergio Iraeta, la reapertura representa una nueva oportunidad para la cadena de valor avícola argentina, al contribuir a la ampliación de las posibilidades de inserción internacional de la agroindustria nacional.

La reapertura del mercado surcoreano se suma a la recuperación de otros destinos relevantes para la avicultura argentina. En el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea volvió a habilitar el ingreso de carne fresca aviar y productos aviares argentinos a partir del 17 de agosto de 2026, luego de reconocer la recuperación del estatus sanitario del país como libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP).

La decisión se da después de la evaluación sanitaria realizada por las autoridades surcoreanas Shutterstock

El mercado europeo había vuelto a cerrarse en agosto de 2025, tras la detección de un brote de influenza aviar en una granja de la provincia de Buenos Aires confirmado el 19 de agosto de ese año. Desde entonces, la Argentina solo podía enviar productos aviares termoprocesados o cocidos. La reapertura estaba prevista para el 1° de marzo de 2026, pero quedó frustrada por un nuevo brote detectado el 19 de febrero. Por ese motivo, el acceso para la carne fresca permaneció cerrado hasta la nueva habilitación de agosto.

Oportunidad en la pesca

En esa línea, también detallaron que el pasado 10 de agosto finalizó satisfactoriamente la auditoría de establecimientos argentinos interesados en exportar productos de la pesca y mariscos a Corea del Sur.

De acuerdo con la información oficial, este constituye otro paso significativo para continuar ampliando y consolidando el acceso de productos agroindustriales argentinos a ese mercado. Indicaron que estos resultados se correlacionan con la reciente visita del presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, a la Argentina, realizada el pasado 31 de julio.

Las autoridades sanitarias también auditaron plantas exportadoras de productos pesqueros Gentileza

De acuerdo con el último informe de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), sobre la base de registros del Indec, durante el primer semestre de 2026, la Argentina envió 5004 toneladas de calamar Illex a ese país. Según indicaron, se trata de una cifra que representa una retracción interanual del 22% en comparación con las 6418 toneladas despachadas en igual período del año previo.

Este menor ritmo de embarques tuvo su correlato directo en el flujo de divisas ingresadas por la actividad. Siempre, conforme con los datos de la cámara, el ingreso de divisas por los envíos de cefalópodos a Seúl se contrajo a US$14,2 millones, lo que significó un recorte del 23,3% frente a los más de US$18,5 millones liquidados entre enero y junio de 2025. El marco de menor demanda se complementó con una leve caída en la cotización promedio del molusco, que retrocedió un 1,6% para posicionarse en los US$2847 por tonelada. A pesar de este retroceso puntual en la plaza surcoreana, la zafra global de calamar logró sobrellevar el impacto general gracias al empuje de otros compradores clave de la región. La Argentina tiene 296 establecimientos habilitados para exportar a ese país, entre plantas y barcos.