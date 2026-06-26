Doce horas de reunión: sin acuerdo, pasó a un cuarto intermedio la negociación entre aceiteros y exportadores

Luego de una reunión que duró doce horas y concluyó sin un acuerdo, los gremios aceiteros y los exportadores de granos y subproductos pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. El conflicto entre ambas partes es por una discusión salarial atravesada ya por varias semanas de idas y vueltas e incluso por una conciliación obligatoria tras un breve paro. Hace unos días, incluso, los sindicatos de la actividad habían amenazado con la posibilidad de reactivar una medida de fuerza.

Ayer, durante varios momentos de la jornada parecía que era inminente el cierre de la negociación, pero esa posibilidad se fue postergando con el paso de las horas.

“Siendo las 2:00 hs de este viernes 26 de junio, y a solicitud de la Secretaría de Trabajo de la Nación, al no haberse alcanzado un acuerdo entre las partes, se dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 29 de junio a las 13:30 hs, instando a ambas partes a mantener la paz social durante este período”, dijeron en un comunicado el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina.

Los sindicatos luego agregaron: “Reafirmamos el compromiso, la responsabilidad y el esfuerzo permanente de esta Comisión Directiva y del Cuerpo de Delegados Paritarios para alcanzar un acuerdo salarial que esté a la altura de las necesidades de cada una de las familias aceiteras”.

Fuentes de la exportación también apuntaron que la negociación continuará el próximo lunes.

La negociación se da en un momento clave para la agroexportación Marcelo Manera

El conflicto salarial comenzó a fines de mayo pasado cuando la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo lanzaron un paro nacional en reclamo de una recomposición salarial. Ante esa situación, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días, suspendió las medidas de fuerza y convocó a las partes a una mesa de negociación.

Durante ese período se realizaron varias audiencias, pero las diferencias se mantuvieron. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno resolvió prorrogar la conciliación obligatoria por otros cinco días hábiles, con el objetivo de dar continuidad al diálogo y evitar una medida que afectara la actividad de las plantas aceiteras y los puertos exportadores en plena cosecha gruesa.

Desde entonces, empresas y gremios mantuvieron sucesivos encuentros sin lograr cerrar la negociación. Mientras los sindicatos reclaman una recomposición salarial del 20% para recuperar el poder adquisitivo, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) sostienen una propuesta basada en una actualización mensual de los salarios de acuerdo con la inflación que publica el Indec, al considerar que ese mecanismo garantiza que los trabajadores no pierdan frente al aumento de los precios.

En los próximos días vence la concesión para el manejo y explotación de la hidrovia río Paraná. A pesar de la bajante, gran cantidad de barcos siguen operando en los distintos puertos exportadores desde San Lorenzo hasta Timbues. Marcelo Manera - LA NACION

Hasta ahora, esas diferencias habían impedido alcanzar un entendimiento. Hace unas semanas, los exportadores, que pedían a los trabajadores que convencieran a los sindicalistas de evitar un paro, señalaban que por cada día de una medida de fuerza perderían unos 150.000 pesos por día.