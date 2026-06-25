Bayer ganó un fallo histórico en Estados Unidos: bloquea demandas en contra del herbicida Roundup

La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió hoy un fallo histórico que bloquea demandas en contra del herbicida Roundup, el glifosato utilizado en el control de malezas para la soja y otros cultivos. La decisión del máximo tribunal, tomada por siete de los nueve miembros, se refiere a un caso donde se buscaba vincular el producto con el supuesto riesgo de cáncer y la presunta falta de advertencias adicionales en el producto. Desde 2018, Bayer, que se quedó con Monsanto, la firma que creó el Roundup, destinó más de US$10.000 millones para cerrar litigios.

Según consignó la agencia AFP, los magistrados que votaron a favor de la compañía entendieron que no se puede culpar a la firma por no haber incluido en el producto una advertencia sanitaria extra. Dijeron, consignó la agencia, que de haberlo hecho habría infringido las disposiciones establecidas por las autoridades federales estadounidenses. El fallo se refiere a que la ley prevalece sobre las demandas por supuestas faltas de advertencias.

“El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió el jueves un fallo histórico de 7 a 2 en el caso Durnell Roundup™, que confirma que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) prevalece expresamente sobre las demandas por falta de advertencia basadas en la legislación estatal cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha emitido una determinación definitiva sobre la seguridad del producto. Esta decisión, que refleja un fuerte respaldo de todo el espectro ideológico del Tribunal, contribuye a contener significativamente el litigio de Roundup™, expresó Bayer.

El producto es usado en la agricultura Paulo Fridman

Según la compañía, “el glifosato sigue siendo el producto fitosanitario más estudiado del mundo, y esta decisión confirma que la determinación de seguridad de la EPA es ley, lo que garantiza que las empresas no puedan ser sancionadas bajo un conjunto heterogéneo de leyes estatales por cumplir con los requisitos federales de etiquetado”.

En este marco, la agencia Reuters recordó que los magistrados ​anularon el veredicto de un ​jurado de Misuri que otorgaba US$1,25 millones a John Durnell. Precisó que esta persona afirmaba que fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin tras exponerse al herbicida. La agencia indicó que las acciones de la multinacional aumentaron un 16% tras conocerse la decisión judicial.

En resumen, la compañía de productos de protección de cultivos indicó que la opinión mayoritaria sobre el fallo detalla que “la demanda de Durnell por incumplimiento del deber de advertir, basada en la ley estatal, requeriría una advertencia sobre el cáncer en la etiqueta de Roundup, un requisito ‘adicional’ y ‘diferente’ de la etiqueta exigida por la EPA en virtud de la FIFRA. Por lo tanto, la FIFRA prevalece expresamente sobre la demanda de Durnell”.

Para la compañía, el fallo de la Corte norteamericana “debería conllevar el desistimiento de las demandas actuales basadas en advertencias y descartar futuras demandas basadas en teorías de omisión estatal de advertir, que constituyen la gran mayoría de las demandas en los litigios hasta la fecha”.

"La decisión hace justicia, largamente esperada, en un asunto que debería haberse aclarado mucho antes", dijo Bill Anderson, CEO de Bayer INTA

“La EPA ha determinado reiteradamente y de forma inequívoca que es poco probable que el glifosato sea cancerígeno. Todos los principales organismos reguladores independientes del mundo que han realizado su propia revisión de la seguridad del glifosato —desde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria hasta los reguladores de Asia y Latinoamérica— han llegado a la misma conclusión. Este no es el juicio de una sola agencia o administración; es el consenso unánime de los más destacados expertos científicos del mundo", remarcó la empresa.

En el mismo comunicado, la firma incluyó la declaración de Bill Anderson, CEO de Bayer: “Este litigio ha supuesto enormes costes para la empresa y ha afectado a la confianza pública. La decisión hace justicia, largamente esperada, en un asunto que debería haberse aclarado mucho antes. Es hora de dejarlo atrás. Fortalecidos por este fallo, continuamos con nuestra estrategia integral de contención, que incluye el acuerdo colectivo anunciado previamente”.