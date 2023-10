escuchar

Luego de que el Gobierno oficializara el dólar exportador que alcanza a los productos del agro, entre otras actividades, se conoció que en el lapso de una semana se liquidaron US$190 millones, un número relativamente inferior al esperado en el sector. El dato surge de las estimaciones del Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La caída en los negocios obedece al ánimo del productor de cara al balotaje y el poco stock de mercadería tras la sequía y los inventivos cambiarios que puso en marcha el ministro de Economía, Sergio Massa, a lo largo del año.

El Decreto 549/2023, que se oficializó el pasado 23 de octubre a través del Boletín Oficial, introdujo una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) para el complejo exportador con la soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, entre otros productos. Posibilitó el ingreso de divisas, aunque en el sector opinaron que fue “poco”. De acuerdo con la Bolsa de Cereales porteña, el dólar diferencial que estará vigente hasta el 17/11 modifica el esquema previo establecido en el Decreto 443/2023. Esa norma permitía liquidar un 25% al Contado Con Liqui (CCL) y 75% en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Ahora los porcentajes son 30 y 70%, respectivamente.

Fuentes de la agroexportación aclararon que este número es relativamente “poco” si se compara con lo que ingresó el mes pasado. Por caso, indicaron que en septiembre por día solo en soja se generaban negocios por alrededor de US$100 millones. “Lo único que ahora tracciona algo es el maíz, pero en total podría generar 300 millones máximo”, añadieron. En septiembre último, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), las empresas del sector liquidaron la suma de US$2045 millones.

Hoy, en un informe, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires señaló que hasta el momento con ese programa se concretaron negocios en las siguientes cantidades para los diferentes productos: soja, 170.842 toneladas (75.761 toneladas con precio); maíz, 612.607 toneladas (489.809 toneladas con precio); trigo, 233.773 toneladas (181.828 toneladas con precio); sorgo, 8501 toneladas (6643 toneladas con precio); cebada, 15.615 toneladas (9770 toneladas con precio); y girasol, 50.808 toneladas (37.914 toneladas con precio

Lorena D’Angelo, de AZ-Group, explicó que “el productor casi no está vendiendo” porque le queda poco y los precios están bajando. “Hoy no creo que nada movilice [al productor] hasta después de las elecciones. No tiene muchas opciones para aplicar los pesos y los pocos granos que quedan”, indicó. Remarcó que los US$190 millones que estima la Bolsa de Cereales porteña es poco si este se compara con un año de normal operatoria.

Gustavo López, consultor de Agritrend, explicó que el ritmo de ventas de los últimos días es bastante bajo, porque no hay mucha mercadería disponible. “Parecería que lo más atractivo es el tema del maíz, por el ritmo. Lo que se va haciendo es muy poco. Cuando ves los niveles de lo que estaría por vender queda poco. Si en la soja se tuvo una cosecha bastante magra, con lo que queda para consumo interno por semilla hoy quedarían 3,5 millones de toneladas; a lo sumo restarían [por vender] 6 millones de toneladas con las fijaciones y demás”, enumeró.

El resto son números más justos, según advirtió el experto. Por ejemplo, el trigo que se comercializa es el de la nueva campaña. El stock del último ciclo se terminó y el sorgo que hay “es marginal”. Con la cebada sucede lo mismo; incluso, hay posiciones más nuevas del girasol. “No sé si es que está fracasando o está acabándose la mercadería. Vamos a ver qué pasa, pero toda la economía está con un grado de incertidumbre terrible. Por el tipo de cambio que poselecciones lo van a incrementar fuertemente, y después cómo va a seguir, si van a seguir estos programas que en alguna medida te rebajan las retenciones indirectamente. El productor que pudo aguantar hasta ahora lo va a esperar hasta fin de mes [al grano sin vender], cuando se empiece a despejar el panorama”, sostuvo.

Paulina Lescano, analista del mercado de granos, señaló que hubo un mayor nivel de actividad, más negocios aprovechando la suba de precios resultantes en pesos por toneladas. Aclaró que ese mayor interés se dio sobre el final de la semana. “Cuando uno compara con lo que se venía negociando semanas anteriores en maíz, el cambio no fue tan significativo, ya que venía siendo el elegido para vender/poner precio. En el caso de soja en porcentaje resultó más del doble contra la semana anterior, y en trigo el triple que la semana anterior, que más allá del incremento porcentual en soja y trigo siguen siendo volúmenes chicos en relación con años normales”, puntualizó.

