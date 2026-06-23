Este jueves: se venderán 10.000 cabezas de ganado en un remate que reunirá a Banco Provincia, Colombo y Magliano y Expoagro

Banco Provincia realizará este jueves un remate de hacienda en la ciudad de Bahía Blanca, bajo el martillo de la consignataria Colombo y Magliano y con el respaldo de Expoagro. Será transmitido por televisión.

La jornada, que se desarrollará a partir de las 13.30, contará con una oferta estimada de 10.000 cabezas de hacienda de diferentes categorías y reunirá a productores, consignatarios, compradores y referentes del sector. El lugar será la Sociedad Rural de Bahía Blanca.

Según informaron los organizadores, la banca pública bonaerense pondrá a disposición de los compradores una financiación especial con una de las tasas más competitivas del año y beneficios especiales para vendedores.

“Esta será la primera vez que Expoagro y Banco Provincia concreten una acción conjunta de estas características, lo que consolida una alianza que busca acercar herramientas, financiamiento y oportunidades de negocio a los productores ganaderos”, explicaron.

En este marco, la organización señaló: “Uno de los principales diferenciales del evento será la propuesta financiera de Banco Provincia a través de Procampo Digital, que pondrá a disposición de los compradores líneas en pesos con plazos de entre 90 y 360 días y tasas que parten del 12% anual, además de opciones en dólares de hasta 360 días con tasas desde 0% hasta 5,5% anual, convirtiéndose en una de las herramientas más competitivas del mercado para la adquisición de hacienda".

“La entidad también ofrecerá condiciones preferenciales para los vendedores, incluyendo una sobretasa de dos puntos para depósitos a plazo fijo, una mejora de $10 en la cotización para operaciones de compra de moneda extranjera superiores a 10.000 dólares y una bonificación de tres puntos en la tasa para el descuento de valores emitidos por Colombo y Magliano”, agregó.

Bahía Blanca fue elegida por su ubicación estratégica y su rol como centro neurálgico para la comercialización agropecuaria, claves para el desarrollo de iniciativas que impulsan el crecimiento del sector, con influencia sobre el sur y el centro bonaerense y la provincia de La Pampa.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia Hernan Zenteno - La Nacion

Juan Cuattromo, presidente de la entidad, señaló: “Desde Banco Provincia seguimos acompañando al sector agropecuario, que es clave para el desarrollo productivo de la Provincia y del país. Este tipo de iniciativas nos permite acercar herramientas financieras concretas y generar nuevas oportunidades para productores y empresas ganaderas”.

El directivo expresó que el remate conjunto representa para el Banco Provincia una muestra del compromiso de la entidad por estar cerca del productor con el propósito de “impulsar más inversión, más producción y más negocios en toda la cadena ganadera”, según dijo.

En tanto, desde Colombo y Magliano remarcaron la importancia de generar nuevos ámbitos de encuentro para los productores y fortalecer los canales de negocios en una región de gran relevancia para la ganadería nacional.

“Si bien atravesamos una época del año en la que suele haber una menor oferta de invernada, esperamos una importante participación de productores de toda la zona centro y sur de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa. Además, Banco Provincia cuenta con una presencia muy importante en esta área y ofrecerá beneficios y herramientas financieras tanto para compradores como para vendedores”, agregó Juan Pedro Colombo, director de Colombo y Magliano.

Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar Guillermo Billordo

Colombo, además, explicó que están trabajando junto a Agroganadera Sur. “Tenemos grandes expectativas para esta primera experiencia conjunta y esperamos recibir a todos los productores para compartir una jornada de negocios que contribuya al crecimiento de la actividad ganadera de la región”, concluyó.

Por su parte, Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, también hizo referencia a las expectativas sobre el remate: “Para Exponenciar es una gran satisfacción concretar esta primera acción junto a Banco Provincia y Colombo y Magliano en una plaza tan relevante para la ganadería argentina como Bahía Blanca. Creemos que la articulación entre instituciones, empresas y productores es clave para generar más oportunidades de negocio y acompañar el crecimiento del sector”.

Añadió: “Nuestro objetivo es acercar herramientas concretas que potencien la actividad productiva, y este remate reúne tres pilares fundamentales: una oferta de hacienda de calidad, financiamiento competitivo y una región con enorme potencial ganadero. Estamos convencidos de que será el inicio de un trabajo conjunto con gran proyección para seguir impulsando el desarrollo de la cadena ganadera”.