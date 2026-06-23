Amenaza a los palmares: el Senasa prorrogó la alerta nacional por una plaga que tiene un rostro con forma de pico

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prorrogó hasta el 30 de junio de 2028 la alerta fitosanitaria nacional por el Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier), una de las plagas más destructivas para estas especies vegetales y que este año encendió las alarmas tras ser detectada en territorio argentino.

El picudo rojo es un escarabajo adulto de color rojizo y con manchas negras que mide hasta 5 cm. Tiene un rostro alargado en forma de pico y se desarrolla en el interior de las palmeras, en donde es posible encontrar sus cuatros estados (huevo, larva, pupa y adulto) Senasa

La medida fue oficializada hoy mediante la resolución 544/2026 publicada en el Boletín Oficial y busca reforzar las tareas de prevención, vigilancia y respuesta frente a una eventual expansión de la plaga en distintas regiones del país.

De esta manera, el organismo sanitario extendió por dos años más la alerta que había sido declarada originalmente en octubre de 2024 y que vencía el 21 de junio.

Según indicó el Senasa, la decisión responde a la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y monitoreo luego de los avances realizados durante los últimos meses.

En los fundamentos de la norma, el organismo recordó que desde la declaración de la alerta fitosanitaria se impulsaron diversas acciones para enfrentar el riesgo de ingreso y dispersión de la plaga. Entre ellas mencionó la conformación de un Comité Técnico Interinstitucional a nivel nacional, la puesta en marcha de mesas provinciales y locales y el desarrollo de actividades de capacitación y preparación ante una eventual incursión del insecto.

La preocupación oficial se incrementó a comienzos de este año cuando se confirmó la presencia del Picudo Rojo en la isla Martín García, ubicada en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. A raíz de esa detección, en febrero pasado el Senasa declaró la emergencia fitosanitaria para esa zona y aprobó un plan de contingencia específico destinado a contener y erradicar la plaga.

La resolución publicada hoy recuerda que durante enero de 2026 fueron halladas “palmeras afectadas por Rhynchophorus ferrugineus Olivier en la Isla Martín García”, situación que derivó en la adopción de medidas extraordinarias de control.

En ese contexto, el organismo sanitario destacó que ya se encuentra vigente un plan específico que establece las acciones fitosanitarias a implementar en las áreas afectadas que determine el propio Senasa.

La nueva disposición busca además consolidar el trabajo conjunto que se viene desarrollando con provincias, municipios y organismos nacionales para proteger los palmares argentinos. “Corresponde prorrogar la Alerta Fitosanitaria en todo el Territorio Nacional en relación con la plaga Picudo Rojo de las Palmeras, a fin de continuar fortaleciendo las tareas de prevención, vigilancia, preparación y respuesta ante nuevas incursiones en el área continental”, señaló el organismo en los considerandos de la resolución.

Asimismo, destacó la importancia de mantener la coordinación institucional para enfrentar una amenaza que puede generar importantes daños ambientales y paisajísticos.

El Senasa remarcó que durante los últimos meses distintos organismos avanzaron con medidas complementarias de protección. Entre ellas mencionó la decisión de la provincia de Entre Ríos de declarar Monumento Natural a la palmera Yatay (Butia yatay), una de las especies más emblemáticas de los palmares argentinos.

También recordó que la Administración de Parques Nacionales adoptó criterios y medidas de prevención, detección temprana, contención y erradicación en todas las áreas protegidas bajo su jurisdicción. Como parte de la estrategia sanitaria, la resolución mantiene vigente la obligación de denunciar cualquier sospecha de presencia de la plaga.

La normativa establece que las denuncias deberán realizarse a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo) o en la oficina local del Senasa más cercana. Además, la Dirección Nacional de Protección Vegetal quedó facultada para extender nuevamente la alerta fitosanitaria en caso de considerarlo necesario.

Es así que el organismo dispuso “prorrogar en todo el Territorio Nacional, hasta el 30 de junio de 2028, la Alerta Fitosanitaria con respecto a la plaga Picudo Rojo de las Palmeras”.

El Picudo Rojo es considerado una de las principales amenazas para las palmeras en distintas regiones del mundo. Su capacidad de colonización y los daños que provoca en el interior de las plantas dificultan la detección temprana y obligan a implementar programas permanentes de vigilancia.

Por esa razón, el Senasa considera clave sostener las medidas de monitoreo y coordinación interinstitucional para evitar que la plaga continúe expandiéndose y comprometa el patrimonio natural, cultural y paisajístico asociado a los palmares de la Argentina.