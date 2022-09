“Dólar soja”: el secretario de Agricultura dijo que la medida “tiene como prioridad a los productores”

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, expresó que el nuevo “dólar soja” a $200 que anunció el ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, este domingo para acelerar la venta de la oleaginosa, “tiene como prioridad a los productores” y que la medida generará un optimismo importante en el sector. El funcionario, además, contó que había hablado con los integrantes de la Mesa de Enlace horas antes de la conferencia para exponerles la situación.

“Este es un programa que tiene como prioridad a los productores, porque los exportadores ingresan los dólares, los cambian a $200 y esos $200 se los trasladan al productor. Es decir, el primer incentivo es para el productor. Las exportadoras, probablemente, se asegurarán materia prima. Es un volumen de producción que podría bajarle los costos fijos, pero los $200 van directo al productor. No debería quedar nada en el camino en un sistema sencillo”, amplió el secretario de Agricultura a LA NACION, tras la conferencia de prensa.

El funcionario también aclaró que, si bien la medida está pensada para todos los productores, y que tiene que ver con contemplar a los pequeños y medianos agricultores, seguramente, a estas alturas del año estos ya hayan vendido un porcentaje importante de su cosecha y sus granos, y no puedan aprovechar esta oportunidad. “(Con) los que vendan hasta el 30 de septiembre hasta el 85% de su tenencia [el decreto de la medida habla de no inferior al 85%], se van a generar programas de incentivos, de apoyo, para la próxima campaña 2022/23, y aquellos productores que no tengan más de un 15% de stock o que ya no tengan van a estar alcanzados por esos programas”, especificó.

Dirigentes, empresarios y funcionarios públicos estuvieron en el anuncio de las medidas en el Ministerio de Economía Ignacio S‡nchez

El secretario, además, contó que temprano, a la tarde, había hablado con los integrantes de la Mesa de Enlace para hablarles del anuncio. “Creo que, en base y respecto al diálogo, esta es una medida que tenemos que consensuar con ellos y, seguramente, en una parte nos pongamos de acuerdo, pero tenemos que ir consensuándolas”, dijo.

En ese sentido, señaló que habían hecho averiguaciones antes de tomar una decisión y que entienden que el productor va a recibir muy bien la medida que estará vigente por 25 días y estará dispuesto a utilizarla: “Uno va charlando con quienes representan a los productores y en el vínculo que tenemos con el productor, genera un optimismo importante una medida de esta naturaleza”.

A su vez, admitió que el inconveniente que tenía el esquema de 70/30 es que, si bien era una medida “con buenas intenciones”, no se comunicó de la mejor manera o tenía algunos pasos administrativos y burocráticos que complicaban al productor a la hora de aplicarla. “Esta medida no la tiene, porque es vender a determinado valor y cobrar $200 por dólar de valor de lo que vende y lo recibe en su cuenta corriente”, amplió y agregó que entienden que la ventana razonable para llevarla adelante sea hasta el 30 de septiembre.

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, observó que los 5000 millones de dólares que tiene previsto el Gobierno que ingresen en divisas serán el resultado de la sumatoria de todos los embarques de septiembre, más la compra de soja en este lapso. “Luego de varias semanas de intercambio, nuestra conclusión es que en este mes van a haber esos US$5000 millones de todo el sector cerealero oleaginoso, ya que en agosto estuvimos en US$3380 millones”, dijo.

El Gobierno prevé que en las próximas 72 horas ingresen US$1000 millones a través de esta medida que ve como una “oportunidad y posibilidad del trabajo en conjunto con los mercados”.

A la derecha, Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-Cec, junto con Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) Ignacio Sánchez

“El decreto es bastante explícito; en él se establece que para que pueda un exportador liquidar esos dólares a 200 pesos tiene que presentar una liquidación primaria o secundaria de granos de compra al productor de soja que sea de fijar o pesificar o contratos nuevos, tanto en liquidación primaria o directa, como liquidación a través de corredores, acopiadores, cooperativas y mercados”, explicó.

Sobre la liquidación primara y secundaria, explicó que hay un renglón donde se tiene que poner el valor real de la compra, porque es una especie de confirmación de contrato de compraventa que va para la AFIP. “El cálculo es que es el 33% [similar a las retenciones] de diferencia entre los 52.000 y el precio actual que llevaría a esa eliminación de facto. En la práctica, el exportador va a seguir pagando las retenciones, por lo tanto, no hay un sacrificio fiscal, hay un ingreso fiscal incremental”, sostuvo.

Por otra parte, el presidente de Ciara-CEC añadió que habría una emisión monetaria que puede generar algún efecto adicional. “Por eso, en el decreto se va a prever algún estímulo adicional al productor para que tenga plazos fijos chacarero, para tratar de absorber parte de esos pesos”, añadió.