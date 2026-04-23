US$2400 millones: una empresa de Marcelo Mindlin pidió ingresar al RIGI para producir fertilizantes con el gas de Vaca Muerta

En un proyecto que podría transformar la oferta local de fertilizantes y reducir la dependencia de importaciones, Fértil Pampa, una compañía de Pampa Energía, solicitó ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para construir una planta de fertilizantes nitrogenados en el Polo Industrial de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, en etapa de análisis en diversos aspectos, contempla la instalación de una gran planta de urea granulada, insumo estratégico para la producción agrícola, con una inversión estimada en US$2400 millones, de los cuales alrededor de US$1500 millones serían alcanzados por el régimen de promoción.

El proyecto es impulsado por el grupo liderado por Marcelo Mindlin, que desde hace tiempo analiza la factibilidad económica y financiera de una planta orientada a aprovechar el gas natural producido en Vaca Muerta para transformarlo en fertilizantes.

El proyecto por US$2400 millones busca cambiar el mapa de los fertilizantes en la Argentina

Según pudo saber LA NACION, la solicitud para ingresar al RIGI fue presentada ayer, aunque fuentes cercanas a la empresa aclararon que la inversión aún no está definida. “Se están dando diferentes pasos en simultáneo para tomar la decisión final de inversión, pero no es algo que esté todavía concretado”, dijeron fuentes cercanas a la firma a LA NACION.

El eje es desarrollar una planta capaz de producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea, volumen que permitiría abastecer la demanda doméstica y, al mismo tiempo, generar saldos exportables. En 2025, el mercado de fertilizantes creció un 3% respecto de 2024 al llegar a 5,1 millones de toneladas.

En un contexto de fuerte volatilidad global, la urea —fundamental para la producción de trigo y maíz— pasó a ser un insumo estratégico por las dificultades de abastecimiento y el encarecimiento internacional del producto.

El fertilizante es clave para el maíz y el trigo Gza. Fertilizar AC

Fuentes cercanas de la compañía remarcaron que la inversión permitiría fortalecer el abastecimiento local en un mercado hoy altamente dependiente de la oferta externa. Aunque la Argentina dispone de gas natural, principal materia prima para producir urea, tanto el país como Brasil siguen dependiendo de importaciones provenientes de Omán, Qatar y Rusia para abastecer la demanda interna. Vale recordar que Profertil, controlada hoy por Adecoagro y ACA, produce 1,3 millones de toneladas en Bahía Blanca.

“En la actualidad, la urea es un bien escaso en la Argentina y la región porque dependemos de lo que viene de Medio Oriente y Rusia. Por lo tanto, el proyecto es interesante y permitiría que la Argentina sustituya importaciones, se autoabastezca y además exportar y generar divisas porque el tamaño de la planta excede al consumo interno”, señalaron las fuentes consultadas.

Además del pedido de ingreso al RIGI, la empresa avanza en negociaciones de financiamiento internacional para estructurar la inversión. Según trascendió, el proyecto podría contar con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Las fuentes destacaron que todavía no se tomó la decisión final y que el proyecto sigue en etapa de análisis técnico, económico y financiero. “La empresa aún no tomó la decisión final de inversión. Continúa con su análisis económico, de factibilidad y de otros factores que inciden en esa decisión de inversión”, indicaron las fuentes.

La construcción de la planta demandaría entre tres y cuatro años, por lo que la definición final todavía dependerá de las condiciones económicas y de rentabilidad que termine mostrando el proyecto. “Todos los pasos que se están dando son en pos de definir si es factible, si es rentable y si están dadas las condiciones para hacerlo”, agregaron.

La iniciativa no es nueva dentro del grupo empresario. En octubre del año pasado, durante una visita a Nueva York, Mindlin ya había adelantado que evaluaba avanzar con una planta de fertilizantes, aunque entonces aclaró que todavía estaba en fase de estudio.

Ahora, con la presentación ante el RIGI, el proyecto comienza a tomar una dimensión más concreta dentro del esquema de inversiones promovidas por el Gobierno. De concretarse, la nueva planta se sumaría como un nuevo actor relevante a un mercado en el que hoy Profertil es la principal productora nacional de urea granulada, también con operaciones en Bahía Blanca. La aparición de Fértil Pampa ampliaría la capacidad de producción local y fortalecería la competencia en un insumo clave para el agro argentino.

En ese sentido, en la empresa consideraron que la magnitud de la demanda permite la convivencia de ambos proyectos industriales. El interés por expandir la producción nacional de fertilizantes también quedó reflejado recientemente en el movimiento accionario dentro de Profertil. En diciembre de 2025, Adecoagro ofreció US$600 millones para adquirir el 50% que YPF tenía en la compañía, luego de haber avanzado meses antes junto con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) sobre la parte que estaba en manos de Nutrien.