Dos entidades del campo ponen en duda una reunión con el Gobierno por una restricción del Banco Central

En dos entidades de la Mesa de Enlace ponen en duda su participación en la reunión para el próximo jueves que el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, convocó para hablar de economías regionales. El motivo: quieren que antes se de marcha atrás con la resolución del Banco Central (BCRA) que encareció el crédito a los productores de soja si no venden la oleaginosa almacenada.

Ayer, en el marco de la exposición rural en Gualeguaychú, Bahillo dijo: “Para el jueves los hemos convocado para seguir con economías regionales y pequeños productores”. Allí, el secretario de Agricultura, en línea con el rechazo que generó en el campo la medida del BCRA (fijó una tasa mínima en el equivalente a 120% de la última tasa de Política Monetaria para quienes mantengan más de 5% de stock de soja) deslizó una crítica a la decisión de la autoridad monetaria. La consideró “no alineada” para incentivar la producción.

En ese contexto, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que estuvo también en la muestra de Gualeguaychú, se refirió a la reunión del jueves y expresó: “El punto de vista de la SRA es que antes de la reunión del jueves hay que ver qué pasa con la medida del Banco Central”.

Fuentes consultadas por LA NACION en la SRA precisaron, tras esas declaraciones de Pino, que “si esto no se soluciona” la entidad no concurrirá al encuentro. “No vamos a ir”, indicaron. “Es la postura de Nicolás y la SRA. Que solucionen ese tema”, agregaron.

En el BCRA dijeron, en tanto, no estar en conocimiento de que se estudien cambios a lo dispuesto por la normativa del jueves pasado. Y afirmaron: “Las medidas del BCRA están coordinadas con el Gobierno”.

En la autoridad monetaria señalaron que la medida “afecta solo a los que no venden”. En efecto, la decisión pretende que el productor venda la oleaginosa que tiene y no recurra a un crédito subsidiado para financiarse. Es decir, busca que se financie con la comercialización de su propio grano.

Ya con el dólar soja, el régimen que lanzó el ministro de Economía Sergio Massa y que permite una liquidación con un tipo de cambio a $200, la semana pasada se vendieron 4,6 millones de toneladas e ingresaron divisas por más de US$2000 millones, según informó Bahillo.

Ante una consulta, en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señalaron que van a apoyar en el seno de la Mesa de Enlace la idea de no conversar “si no se da a marcha atrás con el Banco Central”.

Postura

Insistieron que si Agricultura lleva adelante la convocatoria dirán que la “confirmación está atenida a que se de marcha atrás con el Banco Central”. Ayer, en su discurso en la muestra rural de Gualeguaychú, Jorge Chemes, presidente de CRA, expresó: “Señor secretario valoramos las decisiones que se están tomando estos días porque sabemos y somos conscientes de las dificultades del país, pero es inconcebible querer enfrentar un ámbito de diálogo cuando surgen medidas como las del Banco Central, se contradicen con la lógica. Es necesario la interacción pública-privada”.

En este contexto, en Federación Agraria (FAA) y Coninagro no dieron respuestas concluyentes sobre qué harán de cara a la reunión del jueves si no hay cambios en la norma del BCRA. “Creo que sí vamos a ir”, indicaron en FAA. En Coninagro expresaron que no tienen confirmación sobre la convocatoria oficial, pero sostuvieron que si hay encuentro se debería asistir al menos para quejarse de lo dispuesto por la autoridad monetaria.

En Agricultura tomaron nota del malestar generado en el campo. Y reconocieron la complejidad de hacer un encuentro en este contexto. También apuntaron que hay entidades que están en un proceso eleccionario (la Rural y Federación Agraria) y eso puede jugar en cuanto a las decisiones que tomen las mismas organizaciones.