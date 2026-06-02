La cooperativa AFA compró por US$3 millones una planta de fitosanitarios de una multinacional y entra a un selecto top ten

El mercado de agroquímicos de la Argentina, que tiene ventas por más de US$2700 millones, entró en ebullición esta mañana con la última novedad del sector: por casi US$3 millones, Agricultores Federados Argentinos (AFA), la cooperativa de primer grado del agro más grande del país, se quedó con una planta formuladora de fitosanitarios de la multinacional Nutrien en Casilda, provincia de Santa Fe. Nutrien es la firma norteamericana/canadiense que el año pasado vendió por unos US$600 millones el 50% que tenía en Profertil, la mayor productora de urea hoy controlada por Adecoagro y ACA. Vale recordar que YPF tenía el otro 50% de Profertil y se desprendió de su participación a cambio de otros US$600 millones que puso Adecoagro.

Según informó AFA, la cooperativa incrementará en un 50% su capacidad total y buscará, de acuerdo con lo señalado, alcanzar el 10% del mercado nacional de fitosanitarios.

“La operación, que demandó una inversión aproximada de 3 millones de dólares, comprende un predio estratégico de 3,3 hectáreas, así como la totalidad de las instalaciones edilicias y el equipamiento del complejo industrial. Asimismo, AFA incorporará a los 36 trabajadores que operaban en el establecimiento, respetando plenamente su antigüedad y condiciones laborales”, indicó.

Desde el lado de Nutrien, que sigue en el segmento minorista y tiene agrocentros de insumos, ante una consulta de este medio señalaron: “La Argentina es un importante mercado agrícola para Nutrien. Como parte de nuestros esfuerzos continuos por optimizar nuestro negocio a nivel global y simplificar nuestro portfolio, hemos decidido vender nuestra planta industrial de Casilda a AFA (Agricultores Federados Argentinos). Esta decisión nos permite enfocar nuestros recursos en nuestras principales operaciones. Seguimos comprometidos en acompañar a nuestros equipos, clientes y proveedores durante esta transición”.

La firma dijo que, con esta planta y mayor producción entrará al top ten del mercado de fitosanitarios

AFA, que nació de productores de Federación Agraria Argentina, cuenta con más de 16.000 socios activos. Tiene oficinas comerciales, centros de distribución y plantas de acopios en 130 localidades de 10 provincias. Posee una capacidad de acopio de 3,2 millones de toneladas. En 2024 inauguró, recordaron en la firma, una planta especializada en la investigación, desarrollo, formulación y comercialización de insumos biológicos.

“Esta histórica adquisición complementará el esquema de producción de fitosanitarios que la cooperativa ya desarrolla con éxito en su planta de la localidad de Ramallo (Buenos Aires). Actualmente, AFA produce alrededor de 22 millones de litros anuales. Al sumar el complejo de Casilda, la entidad planea incorporar a su estructura entre 10 y 12 millones de litros adicionales a mediano plazo”, indicó.

Agregó: “Dado que la planta casildense registra hoy un nivel de producción de 2 millones de litros, la meta de AFA es multiplicar por 6 su capacidad operativa actual. Con este salto de escala, la cooperativa proyecta elaborar cerca del 10% del volumen total del país de herbicidas, fungicidas, coadyuvantes e insecticidas”.

El 50% de lo producido se usará para las marcas propias de AFA y el restante 50% se destinará para terceros.

En detalle, según la firma, en un mercado nacional que mueve anualmente más de 330 millones de litros/kilos, “este incremento de volumen posiciona de manera definitiva a AFA dentro del selecto lote de las 10 principales productoras de fitosanitarios de la Argentina, logrando una escala competitiva frente a las grandes corporaciones del sector”.

Tomás Staudemann (Nutrien) y Darío Marinozzi (AFA) Gentileza

Tras la compra, Darío Marinozzi, presidente del Consejo de Administración de AFA, dijo: “La adquisición de la planta de Casilda marca un nuevo hito en los 94 años de historia de nuestra cooperativa. Fieles al mandato de nuestros asociados, esta inversión de 3 millones de dólares no solo demuestra la solidez y el arraigo de AFA en la zona núcleo del país, sino que consolida nuestra firme estrategia de crecimiento y de real integración en la cadena de valor agropecuaria. Nos enorgullece enormemente dar la bienvenida a los 36 colaboradores que se suman a la gran familia de AFA; su experiencia será vital para seguir defendiendo el valor de la producción de los productores argentinos”.

El presidente de AFA firmó la compra de la planta con Tomás Staudemann, presidente de Nutrien AG Solutions Argentina SA.

En tanto, Gonzalo Del Piano, gerente general de AFA, expresó: “Desde el punto de vista de los negocios, esta planta es el complemento perfecto para nuestra producción de Ramallo, ya que nos permite aumentar nuestra capacidad productiva global en casi un 50% y meternos de lleno en el lote de los diez mayores actores del mercado de fitosanitarios en el país”.

Vale recordar que Syngenta, Bayer, Corteva, BASF, Atanor, entre otros, están entre los principales jugadores del mercado de fitosanitarios.