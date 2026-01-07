Dos gigantes de las semillas y el petróleo crean una empresa de biocombustibles que la presidirá un argentino

En un contexto de aceleración global de la transición energética y con la aviación y el transporte pesado bajo presión para reducir su huella de carbono, Corteva y bp (British Petroleum) se unieron para desarrollar un nuevo esquema de producción de materia prima destinada a biocombustibles, una iniciativa que estará a cargo del ejecutivo argentino Ignacio Conti. El objetivo es avanzar sobre uno de los principales desafíos que enfrenta la industria: asegurar volumen, escala y previsibilidad en el abastecimiento de insumos agrícolas para combustibles de nueva generación, según dijeron.

Las compañías anunciaron la conformación de un joint venture 50:50 orientado a producir aceite a partir de cultivos como canola, mostaza y girasol, con destino a la elaboración de combustible de aviación sostenible (SAF) y diésel renovable (RD). El esquema combina “la experiencia de Corteva en genética y tecnología de semillas con las capacidades industriales y comerciales de bp en refinación y comercialización de combustibles a escala global”, expresaron en un comunicado.

El proyecto apunta a construir una plataforma de abastecimiento de largo plazo para un mercado que, según las principales estimaciones del sector, crecerá con fuerza durante la próxima década. En el caso del SAF, la demanda global podría pasar de alrededor de un millón de toneladas en 2024 a 10 millones de toneladas en 2030, mientras que el diésel renovable mostraría un salto desde 17 millones hasta 35 millones de toneladas en el mismo período. En ese escenario, el “acceso a materia prima sostenible aparece como un factor clave para sostener la expansión de estos combustibles avanzados”, expresaron.

El joint venture será conducido por el argentino Ignacio Conti Corteva

De acuerdo con el plan presentado por las compañías, el joint venture tiene como meta alcanzar una producción anual de un millón de toneladas métricas de materia prima hacia mediados de la década de 2030, volumen que permitiría generar más de 800 mil toneladas de biocombustible. El suministro inicial está previsto para 2027, tanto para su uso en procesos de coprocesamiento en refinerías existentes como en plantas dedicadas específicamente a biocombustibles, en función de la evolución de la demanda y de la infraestructura disponible.

Uno de los aspectos centrales del esquema productivo es su anclaje en el sistema agrícola actual. “La materia prima se obtendrá a partir de cultivos implantados en tierras agrícolas existentes, entre las campañas principales de cultivos alimentarios. Se trata de cultivos intermedios, que pueden desarrollarse durante períodos tradicionalmente improductivos, como el barbecho o las coberturas, sin generar una mayor presión sobre el uso de la tierra", indicaron. Además, este enfoque puede “contribuir a mejorar la salud del suelo y a diversificar los ingresos de los productores, al sumar una alternativa productiva adicional dentro de los sistemas agrícolas", expresaron.

Desde Corteva, el proyecto fue presentado como una extensión de su estrategia vinculada a productividad y sostenibilidad. En ese marco, Judd O’Connor, vicepresidente ejecutivo de la unidad de negocios de semillas, afirmó: “Al ayudar a fundar Etlas, Corteva continúa cumpliendo dos partes críticas de nuestra misión: ayudar a alimentar al mundo y apoyar a los productores. La agricultura es parte de la solución, y estamos emocionados de ver a Etlas cobrar vida”.

En tanto, desde BP destacaron el valor estratégico de la alianza dentro de su cadena de valor de biocombustibles. Philipp Schoelzel, vicepresidente senior de crecimiento de biocombustibles, señaló: “Esta empresa conjunta de capital ligero crea opciones en nuestra cadena de valor de biocombustibles, fortaleciendo nuestra posición y ayudando a generar retornos atractivos. Estamos entusiasmados de colaborar con Corteva para ofrecer lo que nuestros clientes desean”.

El proyecto se basa en cultivos intermedios como canola, mostaza y girasol, implantados entre campañas para abastecer biocombustibles. Corteva

Bajo esta estructura, el nuevo emprendimiento llevará el nombre de Etlas™, y tendrá una conducción integrada por ejecutivos de ambas compañías. Ignacio Conti, actual director global de Desarrollo de Negocios en Corteva, fue designado CEO, mientras que Gaurav Sonar, vicepresidente de Nuevas Materias Primas en BP, asumirá como presidente de la Junta Directiva.

Desde su nuevo rol, Conti puso el foco en el papel que pueden jugar los productores agrícolas en la expansión del SAF y en la necesidad de escalar rápidamente la oferta de materia prima. “Mientras la industria de la aviación busca fuentes confiables, sostenibles y competitivas en costos de SAF, es evidente que los productores tienen un papel fundamental que desempeñar”, sostuvo. Y agregó: “Etlas reúne a líderes globales en innovación agrícola y producción de energía para aprovechar esta demanda, utilizando experiencia tecnológica y relaciones de confianza con productores de todo el mundo para ayudar a escalar la producción y aumentar el suministro, mientras se ofrece a los productores nuevas fuentes de ingresos” .