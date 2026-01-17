El acuerdo UE-Mercosur: una oportunidad para la agrobioindustria argentina

Después de más de dos décadas de distintas negociaciones –con un avance enorme durante el gobierno del presidente Mauricio Macri–, el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur parece destinado a firmarse en serio y marcará un hito para la región.

Para la Argentina, representa una gran ventana estratégica de crecimiento económico, diversificación de mercados y una consolidación de su agrobioindustria como motor de desarrollo. La UE y el Mercosur conforman una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con más de 750 millones de habitantes. La posibilidad real de una reducción progresiva de aranceles y barreras no arancelarias permitirá que muchos productos argentinos –se calcula más de 10.000– puedan ingresar con mayor competitividad al mercado europeo, uno de los más exigentes (a nivel de controles de calidad) y de mayor poder adquisitivo.

Todo esto podrá tener un verdadero impacto económico en los próximos cinco años. Por ejemplo:

•Exportaciones en alza: se espera un incremento significativo en las ventas externas, especialmente de bienes agroindustriales.

•Inversiones extranjeras: el acuerdo (firmado e implementado) otorgará mayor previsibilidad y abrirá las puertas a nuevas inversiones en sectores estratégicos como energía, tecnología y producción de alimentos.

•Diversificación de mercados: la Argentina ampliará en forma significativa su presencia en Europa, lo que le permitirá no depender permanentemente de sus socios tradicionales.

•Modernización e innovación productiva: la necesidad de cumplir estándares europeos –muy exigentes– en calidad, sustentabilidad y sostenibilidad impulsará mejoras tecnológicas y productivas.

Corte de carne (Foto: Freepik)

Parece todo positivo en principio. Ahora bien, ¿cuáles son y serán las oportunidades inmediatas para la agrobioindustria? Sin dudas, la agrobioindustria argentina será una de las grandes beneficiadas. ¿Por qué? Por cuatro factores que, a mi entender, son centrales: acceso preferencial (para carne vacuna vinos, frutas, aceites y biotecnología agrícola); mayor valor agregado (posibilidad de exportar no solo commodities sino alimentos procesados y productos innovadores, en definitiva, todo lo que agregue valor desde la producción); generación de empleo directo e indirecto (el crecimiento exportador y la adaptación tecnológica crearán nuevos puestos de trabajo), y la sustentabilidad y la sostenibilidad como gran ventaja competitiva (las cláusulas del acuerdo vinculadas al cuidado del ambiente favorecen a productores y a las formas de producción en la Argentina, producto de años de buen trabajo conjunto entre todos los actores de las cadenas productivas que ya aplican prácticas sustentables.

¿Cuáles son los desafíos a enfrentar por parte de nuestro país? Como todo acuerdo, este también plantea distintos retos: la competencia de productos europeos en el mercado interno y la necesidad de cumplir estrictos estándares regulatorios (no olvidemos que las exigencias sanitarias y de calidad de la UE son las más altas del mundo en la actualidad). Sin embargo, estos desafíos pueden convertirse en catalizadores de modernización y oportunidades de mejora de la competitividad argentina.

El acuerdo UE–Mercosur es mucho más que un tratado comercial: es una palanca estratégica para el desarrollo argentino. En los próximos cinco años, la agrobioindustria (que, creo, es foco central de este acuerdo) tendrá la enorme oportunidad de consolidarse como proveedora confiable –en cantidad y calidad de productos– y competitiva en Europa, generando crecimiento económico para el país, empleo de calidad y un salto hacia la modernización productiva.

Con este acuerdo, sumado a lo que se realice e implemente del acuerdo comercial con Estados Unidos, los frentes “positivos y virtuosos” para las exportaciones argentinas serán muy importantes, con todos los beneficios generales para nuestro país y su gente.

El autor es director general de CONFIagro y ex ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires