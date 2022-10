El agro y el equipo de Messi, en la fórmula para vencer al próximo rival

escuchar

Con el fin del verano europeo, Emmanuel Macron, presidente de Francia, también anunció el “fin de la abundancia”. En un fuerte discurso sobre la crisis energética y climática, potenciada por la guerra en Ucrania, convocó al ahorro, tanto en el consumo como en el impacto sobre el ambiente.

El mensaje caló hondo en la sociedad francesa, preocupada por la escasez de recursos, la amenaza de cortes de luz y sucumbida ante las altas temperaturas. Tan así fue que la lupa se puso sobre todas las personas públicas, incluidos los equipos de fútbol. En una conferencia de prensa del equipo de fútbol Paris Saint-Germain le preguntaron a Kylian Mbappé y al director técnico, Christophe Galtier, por qué viajaban a disputar su partido contra Nantes en avión privado y no en tren, con idea de reducir la huella de carbono.

El compañero de Messi largó una carcajada y el entrenador francés respondió burlonamente que el próximo viaje lo harían “en carro de vela”. Si bien es cierto que puede sonar exagerado demandar a un entrenador de fútbol una respuesta tan específica sobre algo que no lo compete directamente, el pequeño escándalo que se generó a raíz de su respuesta dejó a las claras que es un tema tremendamente sensible para los franceses. Diferentes ministros salieron a responderle y el propio Galtier a los pocos días pidió perdón por su “chiste de mal gusto”.

Uno de los grandes avances en la lucha contra la huella de carbono es la medición. Desde la SNCF, empresa que gestiona los trenes de larga distancia en Francia, le respondieron con métricas: el viaje en tren de París a Nantes contamina 80 veces menos que un avión. La misma empresa tiene una “Ecocalculadora” y estima que de París a Londres se reducirían un 10% los gases de efecto invernadero si se evitara la vía aérea.

En España hay un Ministerio de Transición Energética, donde cualquier empresa puede compartir su huella de carbono, calcular su reducción y las compensaciones necesarias de la actividad. Los gases de efecto invernadero no se pueden erradicar por completo: siempre vamos a seguir necesitando luz para vivir, camiones para trasladar mercaderías y viajar en colectivo para ir a trabajar. El desafío es minimizar el impacto, pero lo que no se mide, no se puede mejorar.

Los casos en Europa permiten traer un poco de cercanía a una temática que, en algunos sectores de Argentina, todavía se siguen viendo como problemas de ciencia ficción. Si bien el problema del PSG está más vinculado al transporte de personas, podría servir como una reflexión para el rubro logístico y las empresas vinculadas al traslado de mercancías. Ante la falta de una red ferroviaria como la que le proponen a Galtier y en un país de casi 4 millones de km2, donde el viaje de las zonas rurales a las urbanas es uno de los motores de la economía, un primer paso en la reducción de la huella de carbono sería cuantificarla.

Los bancos son algunos de los que tomaron cartas en el asunto. El Galicia mide su huella de carbono desde 2010 y se propuso ser neutro. Para compensar el dióxido de carbono generado en 2021 (7700 toneladas), plantó 2200 árboles nativos en Misiones que cuando crezcan capturarán esa misma cantidad en su proceso de fotosíntesis. El Banco Santander estudió que el 67% de los clientes de banca demandan herramientas para ser más activos en la lucha contra el cambio climático. Por eso, en España los clientes pueden medir la huella de carbono según las compras realizadas con su tarjeta y pueden compensar el impacto a través de una plataforma. A nivel global, descarbonizaron la cartera y financian proyectos de energías renovables.

Como sucede con los fenómenos globales, el cambio climático atraviesa a todos, desde el equipo de Messi hasta los productores agropecuarios de la Argentina, pasando por los bancos. Si bien en los países el abordaje es distinto, el rival es el mismo y el primer paso para vencerlo también: la medición de la huella de carbono.

El autor es CEO de Humber