Qué inversiones hizo en la Argentina: Louis Dreyfus reportó ventas por US$26.800 millones en el primer semestre

La multinacional Louis Dreyfus Company (LDC) informó sus resultados financieros consolidados correspondientes al primer semestre de 2026, período en el que registró ventas netas por US$26.800 millones, frente a los US$26.200 millones del mismo período de 2025. Además, alcanzó un Ebitda de US$1036 millones, contra US$987 millones un año antes, y resultados operativos por segmento por US$1248 millones, frente a US$1217 millones.

Los números corresponden al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2026 y fueron difundidos este 21 de septiembre desde Róterdam, Países Bajos. Según informó la compañía, los resultados estuvieron acompañados por un aumento interanual del 2,7% en los volúmenes despachados.

LDC señaló que el desempeño estuvo respaldado por la diversificación de su cartera de negocios, su presencia global y su esquema de gestión de riesgos. “Una vez más, LDC se apoyó en su diversificación geográfica y comercial, su experiencia en gestión de mercados y riesgos, y su creciente integración a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias para desenvolverse en un contexto complejo y volátil, al tiempo que mantuvo el control tanto de los costos como de la asignación de capital, e invirtió estratégicamente para impulsar el crecimiento futuro”, afirmó Michael Gelchie, CEO de LDC.

Durante el semestre, el grupo continuó con inversiones destinadas a mejoras y desarrollos de su red operativa global, tanto para sus actividades centrales de comercialización como para sus operaciones downstream.

La rentabilidad sobre el patrimonio, participación del Grupo, se ubicó en 9,9%, frente al 9,8% correspondiente al año 2025 Louis Dreyfus

Dentro de ese proceso, Sudamérica concentró una serie de movimientos de inversión. El grupo inauguró un nuevo centro logístico en Brasil y comenzó a operar una nueva línea de molienda de semillas con alto contenido de aceite en la Argentina.

Además, anunció una nueva inversión para construir una planta de procesamiento de girasol y soja en el país, en Bahía Blanca, destinada a responder, según indicó, a la creciente demanda de aceites vegetales para aplicaciones alimentarias y de biocombustibles.

En América del Norte, en tanto, LDC finalizó la construcción de la ampliación de sus instalaciones de procesamiento de canola y de su primera planta de producción de proteína de arveja, ambas ubicadas en su complejo existente en Yorkton, Saskatchewan, Canadá. Según la compañía, esas obras apuntan a fortalecer su capacidad para responder a la creciente demanda de esos productos. Al mismo tiempo, el grupo continuó invirtiendo en la construcción de un nuevo complejo de procesamiento de soja en Upper Sandusky, Ohio, Estados Unidos.

Otro de los movimientos informados durante el período estuvo relacionado con su estructura de financiamiento. LDC avanzó con los preparativos para la emisión, concretada en julio, de su primera colocación privada verde a 10 años por US$50 millones, en el marco del recientemente lanzado Marco de Financiamiento Verde del Grupo.

La compañía indicó que la transacción representó un paso en la implementación de su hoja de ruta para alinear su marco de financiamiento con su compromiso de contribuir a la construcción de cadenas de valor agrícolas más sostenibles y resilientes.

El gasto de capital, alcanzó los US$0,4 mil millones, contra US$0,5 mil millones en el mismo período de 2025 Louis Dreyfus

“El desempeño de LDC en el primer semestre refleja avances y un impulso sostenido hacia el crecimiento, con contribuciones positivas de nuevas actividades de negocios e instalaciones operativas”, señaló Gelchie.

Además de las ventas netas por US$26.800 millones, frente a US$26.200 millones en igual período del año anterior; los resultados operativos por segmento por US$1248 millones, contra US$1217 millones; y el Ebitda de US$1036 millones, frente a US$987 millones, el balance mostró un resultado neto, participación del grupo, de US$444 millones, frente a los US$418 millones registrados en el mismo período de 2025.

En cuanto al gasto de capital, alcanzó los US$0,4 mil millones, contra US$0,5 mil millones en el mismo período de 2025. La rentabilidad sobre el patrimonio, participación del grupo, se ubicó en 9,9%, frente al 9,8% correspondiente al año 2025.