El aumento del peso de faena amortiguó la reducción de la oferta de novillos

Los últimos datos disponibles muestran que, en los siete primeros meses de 2026, la faena de hacienda vacuna resultó 10% inferior a la del año pasado en el mismo período; además, la tendencia indica que 2026 cerrará con una matanza de 12,2 millones de cabezas, es decir, 1,4 millones de animales menos que el año pasado. El peso medio de faena, en cambio, ha tenido un fuerte incremento y en julio alcanzó 244 kilos por animal, unos 12 kilos más que en igual mes del año pasado y 14 kilos más que en julio del 2024. “Como consecuencia del incremento del peso medio de faena, la oferta de carne caería solo 7% este año y alcanzaría 2,9 millones de toneladas, unas 240.000 toneladas menos que el año pasado”, afirma Ignacio Iriarte, director de Informe Ganadero. Es decir, el mayor peso de los novillos compensará, hasta cierto punto, el menor ingreso a los mercados. El mayor peso de faena tiene su razón de ser en la abundancia de pasto en los campos, en la excelente relación carne/maíz y en la compleja relación de compraventa entre terneros y novillos, que obligan a extender las recrías y los tiempos de estadía en los corrales.

Por otro lado, en agosto se notó que hubo menos faena de vacas, una vez que pasó la época de mayor oferta estacional, y también que se va reduciendo la disponibilidad de terneros para invernada. Mientras tanto, “el consumo se mueve con una ingesta per capita de 42-44 kilos de carne vacuna, con precios o estables o en caída en el mostrador”, advierte Iriarte. Los valores de la exportación han sufrido algunas correcciones pero siguen entonados por la persistencia del incremento sostenido de la demanda global, que enfrenta una fuerte declinación de la oferta exportable. Por esa razón,“los precios FOB de julio de 2026 son 28% superiores a los de igual mes de 2025”, compara el consultor. En esta actividad se vislumbran mejores perspectivas para los últimos meses del año en Europa, por la salida de Brasil, y en China, por el agotamiento de la cuota asignada al país vecino. En Estados Unidos, el reciente anuncio de importación de 300.000 toneladas de carne libre de aranceles puede provocar una baja en los precios internos que, indirectamente, perjudique a futuros embarques de la Argentina.